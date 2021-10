Peter Thiel a-t-il rencontré Satoshi Nakamoto ? – Noeuds de confiance

Peter Thiel, co-fondateur de PayPal et Palantir, a déclaré lors d’une conférence à Miami qu’il avait peut-être rencontré l’inventeur du bitcoin, Satoshi Nakamoto, sur une plage de l’île caribéenne d’Anguilla en février 2000.

C’est à ce moment-là qu’il a rencontré les fondateurs d’E-Gold, une tentative infructueuse de créer une monnaie numérique adossée à l’or par le biais d’une entreprise fermée par le gouvernement américain en 2007 pour « transmission illégale d’argent » avec ses fondateurs inculpés.

« Mon genre de théorie sur l’identité de Satoshi était que Satoshi était sur cette plage à Anguilla », a déclaré Thiel, ajoutant :

« J’ai rencontre [the E-Gold founders] sur la plage d’Anguilla en février 2000. Nous étions en train de commencer la révolution contre les banques centrales sur la plage d’Anguilla. Nous allions rendre PayPal interopérable avec E-Gold et faire exploser toutes les banques centrales. »

Il suggère que Nakamoto a peut-être été l’un des 200 participants à ce rassemblement, un rassemblement qui était en fait une conférence parrainée en partie par E-Gold ainsi que d’autres.

« Bitcoin était la réponse à E-Gold, et Satoshi a appris que vous deviez être anonyme et que vous ne deviez pas avoir d’entreprise », a déclaré Thiel. « Même une entreprise, même une forme d’entreprise était trop liée au gouvernement. »

La conférence du 20 au 24 février 2000 était la quatrième sur la cryptographie financière. Ce rassemblement international est décrit lors de la première conférence, du 24 au 28 février 1997, comme un rassemblement de « cryptographes, experts en sécurité, pirates informatiques, avocats, banquiers et journalistes ».

Des personnes de la Federal Reserve Bank de New York, de Citibank et d’AT&T Laboratories ainsi que d’autres ont assisté à la première conférence dans le cadre du comité du programme. Suggérant que plutôt qu’un rassemblement clandestin de révolutionnaires en marge, il s’agissait d’une conférence d’affaires de respectables.

Il a été parrainé par The Journal of Internet Banking and Commerce, avec un certain nombre d’articles présentés traitant des besoins cryptographiques pour les services bancaires numériques.

Lors de ce premier rassemblement, il y avait également des articles comme « La technologie de l’argent électronique dénationalisera l’argent » et « De l’argent électronique efficace avec une confidentialité restreinte ».

Le second est lourd d’algorithmes, tandis que le premier est plus un essai quelque peu ennuyeux sur la façon dont l’entreprise privée pourrait émettre de l’argent, un essai qui se trompe beaucoup.

Le quatrième livre qui est sorti de ces conférences, celui auquel Thiel a assisté, est très technique avec beaucoup de maths. Il s’agissait donc d’un rassemblement d’experts dans un domaine de niche à l’aube de la naissance du commerce numérique, à l’époque où les services bancaires par Internet commençaient tout juste à exister.

Il y a beaucoup de noms, principalement des cryptographes, avec peu pour suggérer qui pourrait être exactement Satoshi Nakamoto comme n’importe lequel d’entre eux, ou peut-être un groupe d’entre eux, ou peut-être quelqu’un qui s’appelle réellement Satoshi, Satoshi Obana, ou peut-être aucun d’entre eux.

Thiel n’a donc rien dit de plus que Nakamoto était/est un expert dans ce domaine et ces experts ont tendance à se rencontrer lors de conférences, il était donc probablement dans l’une d’entre elles.

Mais il attire l’attention sur une histoire quelque peu oubliée, qui peut contrecarrer une tendance générale à voir Halloween 2008 comme le début de l’argent numérique, plutôt que comme une étape dans une longue marche du progrès technologique.

Nakamoto aussi, comme tous les inventeurs, se tient sur les épaules de géants et certains disent qu’il n’a rien inventé sauf comment assembler ce qui avait été inventé par d’autres.

Ces deux volumes d’environ 400 pages chacun pourraient contribuer dans une certaine mesure à soutenir cette suggestion, mais le génie de Nakamoto était d’utiliser la nature humaine et les incitations comme contribution algorithmique à une conception de réseau qui résout le problème de la double dépense.

Il serait facile de dire qu’il a adopté une approche pratique, mais il serait plus correct de dire qu’il a utilisé une pensée holistique plus large pour décider ce qu’il faut inclure dans la « pureté » technique dans un mélange d’humains et de code, et dans ce cas ça a marché.

Ce saut s’est avéré si élégant qu’il s’agit d’une part d’une simple amélioration incrémentielle presque imperceptible dans un domaine très technique, et d’autre part encourage des bravades telles que Thiel voulant « faire exploser les banques centrales ».

Cette confusion a tendance à simplifier l’opinion sur les cryptos, certains le considérant comme le dernier en date dans la marche de l’avancement, tandis que d’autres aiment attribuer des dimensions morales (à défaut d’un meilleur mot).

Il n’y a pas de morale sur un outil lui-même, cependant, seulement sur la façon dont il est utilisé. Jusqu’à ce que le premier point de vue prévale donc, il se peut bien que Nakamoto soit gardé comme un mythe, car la «figure» a atteint le stade où qui il est est devenu une question non seulement pour la personne elle-même à révéler, mais aussi pour nous tous collectivement de l’accepter.

De cette manière, une sorte d’alchimie est réalisée où Nakamoto le mythe contient dans son histoire toutes les dimensions morales, en libérant le réseau et l’invention, tandis que dans le même temps l’absence d’une personne nie une telle attribution.

Tel un conte grec, celui-ci permet aussi peut-être de déconstruire l’opinion simpliste, d’en éplucher les multiples strates, pour finalement révéler la base objective de la compréhension collective.

Un collectif qui n’est sans doute pas enclin à faire sauter les banques centrales. Ils ont eu l’occasion de le faire lors du référendum suisse sur la monnaie souveraine en 2018 sur lequel ce papier s’est finalement opposé car c’était trop soudain d’un changement dans un système financier très complexe qui, bon ou mauvais, nous permet encore de profiter de ce grand paix.

Ce que Nakamoto a peut-être appris, ou que nous apprenons, n’est pas que l’absence d’une entreprise, mais qu’un argent différent en substance n’est pas une menace existentielle d’une manière soudaine.

Le choix est bien meilleur, la compétition, un vote public continu qui suit les changements infimes des facteurs pour, à chaque instant, exprimer ce qu’ils préfèrent.

Nous n’avons pas besoin de faire sauter quoi que ce soit. En fait, nous sommes face aux paysans qui comptent sur nous pour réussir et s’ils finissent par faire sauter quoi que ce soit, ce serait parce que nous avons échoué, pas parce que nous avons réussi.

Notre tâche est de faire progresser les capacités de l’homme, quelque chose qui produit nécessairement un changement, et si certains ne s’adaptent pas au changement, ils perdront, mais pas parce que nous le voulons, mais parce que c’est le processus d’amélioration.

Certains ne pourront pas s’adapter, mais il s’agit d’institutions ou de fonctions institutionnelles comme l’émission d’actions. Les individus au sein de ces institutions, en particulier les plus jeunes, ont le libre choix.

C’est la révolution. Ramener la concurrence à la finance, la faire s’adapter, la faire entrer dans ce 21ème siècle numérique, et ainsi accroître l’efficacité de la gestion de nos ressources au point de pouvoir entrer dans l’ère de l’exploration spatiale.

Dans ce prisme, Nakamoto est moins un mythe qu’un des pionniers de l’ère numérique qui se tient aux côtés de beaucoup, beaucoup d’autres.

Il est temps qu’il soit considéré comme tel. Il est temps que les réalisations techniques, cette science dans la belle tradition des Lumières, soient mises au premier plan, et il est peut-être temps que le mythe soit transformé en un prix du peuple, une célébration de cette réalisation très technique à notre époque en informatique .

Autrement dit, il est peut-être temps de se débarrasser du subjectif émotif, et il est peut-être temps de sortir enfin de la coquille et de voir l’extension objective incontestable de nos capacités financières qui ne sont plus controversées dans leurs fondements techniques et sont souvent assez cool car nous pouvons maintenant faire ce que nous ne pouvions pas grâce à l’intellect impeccable de l’homme.