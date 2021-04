Thiel a suggéré que les États-Unis interdisent le TikTok appartenant à ByteDance en Chine, semblable à l’Inde. (Image: . / Jonathan Ernst)

Le cofondateur de PayPal et l’un des principaux investisseurs en capital-risque de la Silicon Valley, Peter Thiel, a averti que Bitcoin pourrait servir d ‘« arme financière chinoise’ ‘qui pourrait constituer une menace pour les États-Unis. Lors d’un séminaire virtuel organisé par l’organisation à but non lucratif basée aux États-Unis Richard Nixon Foundation, Thiel a déclaré: «Même si je suis une personne maximaliste pro-crypto et pro-Bitcoin, je me demande si à ce stade, Bitcoin devrait également être pensé. en partie comme une arme financière chinoise contre les États-Unis où elle menace la monnaie fiduciaire, mais elle menace surtout le dollar américain et la Chine veut faire des choses pour l’affaiblir.

Thiel, qui a également cofondé la société de logiciels Palantir Technologies et est également membre du conseil d’administration de Facebook, a ajouté que si la Chine avait une position longue sur Bitcoin, les États-Unis devraient se concentrer sur la compréhension de sa position d’un point de vue géopolitique. «C’est en quelque sorte le long bitcoin de la Chine, et peut-être d’un point de vue géopolitique, les États-Unis devraient se poser des questions plus difficiles sur la manière exacte dont cela fonctionne», a-t-il déclaré. La conversation de Theil pendant le séminaire était en grande partie axée sur les relations entre les États-Unis et la Chine qui ont été tumultueuses ces dernières années et ont attiré l’attention dans les discussions sur le commerce, la politique, la puissance militaire, la base technologique, etc.

Thiel a suggéré que les États-Unis interdisent TikTok, propriété de ByteDance, comme cela a été le cas en Inde. «Cela ne semble pas être le genre de chose si vous l’éteigniez, ce serait, vous savez, cette catastrophe économique.» TikTok, Shareit, UC Browser, Likee, WeChat et d’autres faisaient partie des 59 applications du premier lot qui ont été interdites par le gouvernement indien en juin de l’année dernière «au vu des informations disponibles, elles se livrent à des activités préjudiciables à la souveraineté. et l’intégrité de l’Inde, la défense de l’Inde, la sécurité de l’État et l’ordre public », selon un communiqué du ministère de l’Électronique et de l’informatique.

Selon une étude intitulée Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index de l’Université de Cambridge, la part de la Chine dans l’exploitation minière mondiale de Bitcoin s’élevait à environ 65% en avril 2020, tandis que les États-Unis ne représentaient que 7,2% de l’exploitation minière mondiale de Bitcoin. De plus, la Chine représentait également près de 80% du commerce mondial de la cryptographie, consommant une énorme quantité d’électricité qui risque de nuire à ses propres objectifs climatiques, selon un article de recherche publié par la revue Nature Communications plus tôt cette semaine. L’étude a noté que les mines chinoises de bitcoins généreront 130,5 millions de tonnes métriques d’émissions de carbone d’ici 2024. Cela est proche des émissions annuelles de gaz à effet de serre de l’Italie ou de l’Arabie saoudite.

