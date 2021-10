Peter Thiel sur la véritable histoire de l’origine de Bitcoin

Voir (quelques minutes): [https://youtu.be/Ufm85wHJk5A?t=2686](https://youtu.be/Ufm85wHJk5A?t=2686)

J’ai été très frappé par les commentaires de Thiel sur E-Gold et par la façon dont cela a pu aider à faire du Bitcoin une alternative décentralisée. De plus, lire sur E-Gold et Douglas Jackson est vraiment fascinant. Il avait parfaitement compris tous les problèmes majeurs, bien plus tôt que quiconque. Certes, il a créé une solution centralisée qui a clairement échoué, mais c’est une histoire très intéressante à apprendre contrairement à ce qui se passe aujourd’hui. Dommage qu’il pense que Bitcoin est une bulle spéculative. Mais une vignette intéressante dans l’histoire de Bitcoin que je vois rarement discutée.

[https://www.wired.com/2009/06/e-gold/](https://www.wired.com/2009/06/e-gold/)

[https://medium.com/coin-story/coin-perspective-7-douglas-jackson-913d1985e9fa](https://medium.com/coin-story/coin-perspective-7-douglas-jackson-913d1985e9fa)

[https://reason.com/2021/03/13/the-alt-currency-martyr/](https://reason.com/2021/03/13/the-alt-currency-martyr/)

Curieux de savoir ce que les autres pensent.

