Peter Weber dit que les relations ont échoué en raison d’attentes « élevées »

Pierre Weber a malheureusement eu quelques relations ratées avec Bachelor Nation, et il semble avoir passé beaucoup de temps à comprendre ce qui a pu mal tourner.

Le mardi 24 août, l’ancienne star de The Bachelor a discuté avec le co-animateur Dustin Kendrick sur leur podcast Acast Bachelors in the City. Au cours de l’épisode, Peter a déclaré qu’il allait rester célibataire pendant neuf mois, ce qui est la première fois qu’il se souvient que c’est le cas. Cela a conduit l’invité Dr. Darcy sterling pour demander quelles sont les « plaintes courantes » qu’il a entendues de ses partenaires précédents.

“J’ai parfois l’impression que le romantique désespéré en moi se retourne contre moi, parce que je mets ce niveau d’attente si élevé dans ma tête”, a expliqué le pilote de 30 ans. “Et donc j’ai été vraiment en quelque sorte, au cours de ces huit, neuf derniers mois, juste en train de le réaliser et d’observer comment j’ai été dans le passé et comment je veux essayer de me changer à l’avenir, pour aller de l’avant.”