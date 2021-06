06/02/2021

Le à 20h00 CEST

Le joueur de tennis néerlandais Arantxa Rus, numéro 67 de la WTA et la joueuse slovène Tamara zidansek, le numéro 61 de la WTA a rempli les pronostics en s’imposant lors de la 30e de finale de Roland-Garros par 6-3 et 6-0 en une heure et vingt-deux minutes au suédois Rebecca Peterson Oui Cornélia liste, numéro 288 de la WTA et, respectivement, numéro 90 de la WTA. Après ce résultat, on peut continuer à voir le couple vainqueur en seizièmes de finale à Roland-Garros.

Les statistiques montrent que les gagnants ont réussi à casser le service de leurs rivaux 5 fois, tandis que la paire perdante l’a fait une fois. De même, au premier service, Rus et Zidansek avaient une efficacité de 79% et ont obtenu 65% des points de service, tandis que les données de leurs adversaires sont de 56% d’efficacité et 38% de points obtenus au service. Enfin, concernant les pénalités, les joueurs qualifiés n’ont commis aucune double faute et les joueurs éliminés ont commis 2 doubles fautes.

Lors des huitièmes de finale, les vainqueurs affronteront les vainqueurs du match qui affronteront Andreja Klepac Oui Darija jurak contre Madison Oui Danielle Collins.

Le tournoi リ (Open de France Double Dames.) se déroule entre le 2 et le 13 juin sur terre battue en extérieur. Au total, 64 couples participent au tournoi.