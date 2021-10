Petit à petit – Сryptonewmedia

tldr; BitPay et Verifone ont annoncé un partenariat pour permettre aux commerçants d’accepter les paiements cryptographiques directement depuis leurs plateformes de services cloud en magasin et eCommerce aux États-Unis. La nouvelle solution permet aux commerçants d’élargir leur clientèle et de promouvoir l’acceptation de la cryptographie tout en étant protégés de la volatilité des prix des marchés des cryptomonnaies. Les commerçants commenceront à déployer la solution plus tard cette année.

