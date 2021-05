Petit à petit: Campazzo se faufile dans le top 6 des hommes

Facundo Campazzo (1,81 mètre et 30 ans) est plongé dans les premières séries éliminatoires de sa carrière. Il a déjà disputé deux matchs contre les Portland Trail Blazers (une victoire et une défaite). Dans les deux cas, il a commencé et a récolté en moyenne 10 points et 5,5 passes décisives en 31 minutes sur le terrain. Des chiffres plus élevés que ceux qu’il affichait en saison régulière: 6,1 points et 3,6 passes au panier en près de dix minutes de moins sur le court (21,9).

Des chiffres, ceux de la phase régulière, que l’Argentin a réalisé depuis le banc: il n’a débuté que dans 19 des 65 matchs disputés. La présence de Jamal Murray jusqu’à sa blessure a rendu impossible la présence de Facu dans le quintette idéal. Et cette substitution a permis à l’ancien joueur du Real Madrid faufilez-vous parmi les possibles pour le prix du meilleur sixième homme de la saison … bien que d’une manière assez testimoniale.

Campazzo a obtenu un point (une voix dans la troisième option). Peu? Oui, mais beaucoup si l’on tient compte du fait que l’Argentin est un rookie de 30 ans qui affronte sa première saison dans la meilleure ligue de basket-ball du monde et qu’il le fait dans l’un des plus grands de l’Ouest, le Denver. Nuggets. Une situation dans laquelle il est difficile de briller et même de prendre une certaine importance.

Clarkson, gagnant

Le trophée que Jordan Clarkson a remporté. Le joueur d’Utah Jazz (18,5 points en moyenne) a atteint 407 points (65 premiers votes). Ils sont 135 de plus que le deuxième de la liste, Joe Ingles (272), son partenaire dans la franchise de Salt Lake City. Derrick Rose, le troisième, n’a marqué que 77 ans après avoir été très important dans le retour des Knicks de New York en séries éliminatoires.