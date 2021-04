Yuki Tsunoda dit qu’il pense qu’il peut y avoir un «petit avantage» à avoir en raison de sa petite taille, les ajustements nécessaires étant apportés à sa voiture pour accueillir le pilote japonais.

Tsunoda a illuminé son premier week-end en Formule 1, non seulement pour ses messages radio explosifs introduits dans le plus haut niveau du sport automobile lors de sa toute première séance d’essais, mais en mettant tout de suite en évidence sa capacité brute dans son AlphaTauri.

Les sourcils ont été soulevés lorsqu’il a réalisé un tour rapide en Q1 à Bahreïn, le voyant derrière seulement Max Verstappen lors de sa première séance de qualification en F1.

Avant la première course de la saison, Tsunoda a expliqué ce qui devait être changé pour s’assurer qu’il était dans la bonne position dans la voiture.

« Tout d’abord, je dois mettre beaucoup de mousse à l’intérieur de la monocoque pour que mon siège soit plus haut et voir clairement la vue », a-t-il déclaré à Formula1.com.

«De plus, nous avons fabriqué un étui de pédale assez spécial [for me] pour atteindre les pédales.

À 5 pieds 2 pouces, Tsunoda est le pilote le plus court de la 2021 et potentiellement l’un des pilotes les plus courts de l’histoire du sport, AlphaTauri devait changer le fonctionnement interne de la voiture. Et avec les anciens pilotes Alex Albon et Daniil Kvyat mesurant tous les deux plus de six pieds de haut et son coéquipier actuel Pierre Gasly arrivant à 5 pieds 10 pouces, il y avait certainement beaucoup à faire pour la voiture – y compris l’ajustement de la répartition du poids en conséquence.

«Nous avons eu beaucoup de travail, nous avons déployé beaucoup d’efforts pour créer le siège parfait, donc pour moi, ce n’est pas vraiment un gros avantage», a expliqué Tsunoda.

«Je ne le vois pas comme un grand [advantage] en Formule 1 parce que la FIA a décidé où vous devez avoir la répartition du poids, et vous ne pouvez pas choisir l’endroit où vous voulez la placer, donc cela signifie que la répartition du poids est un petit avantage mais pas beaucoup.

«Et pour l’aérodynamique, pour moi je ne vois pas grand-chose [of a] grande différence car en Formule 1 surtout maintenant, ils sont faits pour [big drivers]. »

Tsunoda a certainement impressionné lors de ses débuts en course, avec un dépassement au dernier tour sur Lance Stroll d’Aston Martin qui lui a valu un P9 plus que crédible à ses débuts, faisant du joueur de 20 ans le premier pilote à marquer des points lors de son premier Grand Prix ​​depuis Stoffel Vandoorne en 2016 – devenant également le premier pilote japonais à réaliser cet exploit.

