«  Petit déjeuner en Amérique  »: Supertramp Dine At Rock’s Top Table

Supertramp étaient les maîtres du succès du jour au lendemain qui a pris des années. Le groupe britannique a été formé en 1969 et a sorti son premier album éponyme l’année suivante, construisant progressivement une clientèle fidèle avec son son rock sophistiqué. Six ans plus tard, et avec un line-up évolué, ils ont eu leur premier single à succès britannique avec «Dreamer», et leur premier succès dans le Top 10 avec son album parent Crime du siècle. Mais le 29 mars 1979, alors qu’ils fêtaient leur dixième anniversaire, leur monde a vraiment changé avec la sortie de Breakfast In America.

Le groupe avait préparé le terrain pour leur élévation au rang de première division de l’album rock en construisant méticuleusement leur public transatlantique. Même In The Quietest Moments, sorti en avril 1977, remporta l’or aux États-Unis à peine trois mois plus tard. C’était juste avant que sa chanson signature «Give A Little Bit» ne fasse le Top 20 là-bas, car ils ont fait de nombreuses tournées dans le pays. L’album était également leur best-seller à ce jour dans de nombreux autres pays.

Mais c’est Breakfast In America, le sixième album du groupe, qui a vu le partenariat d’écriture de chansons de Rick Davies et Roger Hodgson atteindre son plein régime commercial. Annoncé par le premier single «The Logical Song», également sorti en mars 1979, le son Supertramp était désormais entièrement à l’aise avec son grand potentiel de croisement. En coproduisant avec Peter Henderson, le groupe a créé un son qui a séduit les radios pop du monde entier. C’était un succès sur les deux formats FM et AM dans le pays que l’album a été, habilement, nommé d’après, et où ils ont maintenant élu domicile, à Los Angeles.

«The Logical Song» est devenu le premier des quatre singles irrésistibles de l’ensemble, atteignant le Top 10 au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il a également dominé les charts au Canada et a donné au LP la rampe de lancement parfaite. Breakfast In America a remporté l’or aux États-Unis le 9 avril et le platine le 9 mai, avant même que sa chanson titre ne devienne un deuxième vainqueur consécutif du Top 10 dans leur pays d’origine. Le 19 mai, l’album a débuté une période totale de six semaines au sommet américain, atteignant également le n ° 1 en Norvège, en Autriche, au Canada, en Australie et en France.

Les singles suivants «Goodbye Stranger» et «Take The Long Way Home» ont gardé Supertramp sur les radios et les platines du monde entier pour le reste de l’année, alors que le travail de route inlassable du groupe se poursuivait. Leur spectacle fin novembre au Pavillon à Paris serait enregistré comme un disque permanent de cette saison de tournée, sorti en tant qu’album live Paris en 1980.

Les échos de l’étonnante conquête mondiale de Supertramp avec Breakfast In America ont continué à se faire entendre. En mai 1980, «The Logical Song» a été nommée meilleure chanson musicalement et lyrique lors de la 25e cérémonie annuelle des Ivor Novello Awards à Londres. Puis, en novembre 1984, la RIAA a confirmé que l’album était arrivé au statut de quadruple platine, pour quatre millions d’expéditions, rien qu’aux États-Unis.

«J’ai toujours su que ça allait être un énorme album», a déclaré Roger Hodgson à Melody Maker en 1979. «Je savais que notre heure était venue et que si cela ne s’était pas produit, le grand homme dans le ciel nous jouait un tour. J’ai senti que cela devait arriver, le simple fait que nous ayons dû lutter si longtemps pour cela.

