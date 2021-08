in

Les dirigeants du Congrès ont vivement critiqué le fait que l’ICRH ait omis la photographie de Nehru lors des célébrations « Azadi ka Amrit Mahotsav » pour marquer le 75e anniversaire de l’indépendance de l’Inde.

L’exclusion de l’image de Jawaharlal Nehru de l’affiche de l’« Azaadi ka Amrit Mahotsav » par le Conseil indien pour la recherche historique (ICRH) a rendu furieux le Congrès et d’autres partis d’opposition qui l’ont qualifiée de « mesquine et atroce ».

Les dirigeants du Congrès ont vivement critiqué le fait que l’ICRH ait omis la photographie de Nehru lors des célébrations « Azaadi ka Amrit Mahotsav » pour marquer le 75e anniversaire de l’indépendance de l’Inde.

Ils ont partagé des captures d’écran du site Web de l’ICRH montrant des photographies de Mahatama Gandhi, Netaji Subhas Chandra Bose, Bhagat Singh, BR Ambedkar, Sardar Vallabhai Patel, Rajendra Prasad, Madan Mohan Malviya et Veer Savarkar, mais la photo de Nehru manquait sur l’affiche.

Un haut responsable du Congrès s’est rendu sur Twitter et a écrit : « Ce n’est pas simplement mesquin, mais absolument ahistorique de célébrer Azadi en omettant la voix prééminente de la liberté indienne, Jawaharlal Nehru. Une occasion de plus pour le CIDH de se déshonorer. Cela devient une habitude !

Le chef du Congrès, Jairam Ramesh, a qualifié cette décision d'”atroce” tandis que le porte-parole du parti, Gaurav Gogoi, a déclaré qu’elle était “mesquine” et équivalait à “une injustice”, car aucun pays ne retire le premier Premier ministre d’une affiche sur la lutte pour la liberté.

Priyanka Chaturvedi, leader de Shiv Sena et membre de Rajya Sabha, a déclaré : « Vous ne pouvez jamais paraître grand si vous diminuez le rôle des autres dans la création d’une Inde indépendante.

« Azaadi ka Amrit Mahotsav ne peut être célébré que lorsqu’il reconnaît le rôle de tous. En omettant le premier Premier ministre indien, le CIDH reflète sa propre mesquinerie et son insécurité », a-t-elle déclaré.

« Savez-vous ce que le premier Premier ministre indien a fait à notre nation. Il est responsable de la partition de notre patrie et d’autres bévues », a déclaré le porte-parole de l’unité du Punjab du BJP, Gaurav Goel, en réponse à un tweet de Chaturvedi.

Le porte-parole du Congrès, Pawan Khera, a demandé si sa stature augmenterait en supprimant la photo de Nehru. « Est-ce que retirer la photo de Nehru augmentera sa stature ? Un nain restera un nain », a-t-il déclaré dans un tweet en hindi.

« Quel autre pays retirerait son premier chef d’État d’un site Internet sur la lutte pour la liberté ? Le renvoi par l’ICHR du Pandit Jawaharlal Nehru et d’Abul Kalam Azad est mesquin et une injustice. L’Inde n’oubliera pas que le RSS a choisi de rester à l’écart du mouvement de liberté indien », a déclaré Gogoi sur Twitter.

