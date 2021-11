Petit et solide, mais lent

Iniu n’est pas le nom le plus important du jeu d’accessoires de charge, mais il espère certainement l’être. Son profil Amazon à croissance rapide propose des câbles et des banques d’alimentation bien notés, mais sont-ils à la hauteur des critiques ? Nous sommes ici pour le découvrir dans cette revue de la banque d’alimentation Iniu (10 000 mAh).

Ce que vous devez savoir sur la banque d’alimentation Iniu

Chargeur portable Iniu Megapower 10 000 mAh : 19,99 $ / 21,99 £ / 19,99 €

Chargeur portable Iniu Megapower 20 000 mAh : 24,99 $ / 28,99 £ / 29,99 €

Iniu propose un nombre impressionnant de banques d’alimentation jusqu’à 20 000 mAh, certaines avec des conceptions minces. Nous avons testé l’option de base de 10 000 mAh pour cet examen de la banque d’alimentation Iniu. Il contient une paire de ports USB-A et une seule option USB-C, et tous les trois dépassent 15 W. En ce qui concerne les normes de charge, la banque d’alimentation Iniu dispose de Quick Charge 2.0 et Apple 2.4A mais ne prend pas en charge Power Delivery. Notamment, Iniu affirme que la variante 20 000 mAh prend en charge Power Delivery 3.0 et Quick Charge 4+.

Iniu intègre trois ports et un indicateur LED unique dans l’une des banques d’alimentation les plus petites et les plus légères du marché.

La batterie externe de 10 000 mAh d’Iniu ne pèse que 198 g et mesure 133 x 70 x 14,7 mm. Il est entièrement fait de plastique, bien que la finition mate soit douce et facile à tenir. La banque d’alimentation affiche la charge restante sur une empreinte de patte LED bleue, où chaque segment indique 20%.

Dans la boîte, vous trouverez la banque d’alimentation elle-même avec un manuel de démarrage de base. Cependant, vous obtenez également une pochette de transport à cordon, un câble USB-A vers USB-C et une lumière LED unique. La lumière se branche sur l’un des ports USB-A de la banque d’alimentation Iniu au cas où vous voudriez faire une lecture nocturne.

Ce qui est bon?

Iniu a entrepris de fournir une banque d’alimentation petite et légère, et dans l’ensemble, elle a fonctionné. Il fait à peu près la même taille qu’un Pixel 5, même si la banque d’alimentation est un peu plus épaisse. Vous ne devriez avoir aucun problème à ranger la banque d’alimentation Iniu dans un sac à dos ou même une poche de cette taille.

Il est difficile de surpasser les goodies ajoutés et la capacité de 10 000 mAh pour seulement 19,99 $.

La taille est particulièrement impressionnante si l’on considère que la banque d’alimentation contient trois ports au total. Les trois offrent à peu près les mêmes vitesses, vous pouvez donc être sûr que vos appareils partageront la puissance de manière égale. J’ai trouvé que la banque d’alimentation Iniu était la plus performante lors du chargement d’un iPhone 12 Pro, grâce au support Apple 2.4A. Bien que la charge de 15 W ne surprenne personne, l’iPhone est le plus proche du maintien des vitesses maximales, comme le montre le graphique ci-dessous.

Test de la banque d’alimentation INIU 10 000 mAhSamsung Galaxy S21Apple iPhone 12 ProMicrosoft Surface Laptop 3

Test de la banque d’alimentation INIU 10 000 mAh :

Port USB-C

Samsung Galaxy S21 :

4.99V

1.76A

8.8W

Norme : CQ 2.0

Apple iPhone 12 Pro :

4.95V

2.27A

11.2W

Norme : POMME

Ordinateur portable Microsoft Surface 3:

5.09V

1.53A

7.79W

Norme : CQ 2.0

Test de la banque d’alimentation INIU 10 000 mAh :

Port USB-A

(2x ports identiques)

Samsung Galaxy S21 :

5.13V

1,77A

9.1W

Norme : CQ 2

Apple iPhone 12 Pro :

5.12V

2.36A

12,1 W

Norme : POMME

Ordinateur portable Microsoft Surface 3:

N / A

C’est également l’une des banques d’alimentation les plus abordables que j’ai testées à seulement 19,99 $. Lorsque vous considérez qu’Iniu comprend une pochette de transport et une lumière LED alimentée par USB-A, vous en avez pour votre argent. La lumière LED et le câble USB-A vers USB-C inclus sont livrés avec de petits couvercles pour garder les débris hors de vos ports pour la vie en déplacement.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Bien qu’Iniu ait cloué la taille et la construction globale, il a manqué de vitesse. Il n’y a pas de livraison d’alimentation USB d’aucune sorte, et la norme de charge la plus rapide est Quick Charge 2.0. En conséquence, j’ai eu du mal à atteindre des vitesses supérieures à environ 9 W sur un Samsung Galaxy S21. Même l’iPhone 12 Pro a également dépassé 12 W, ce qui n’est pas la vitesse maximale de 15 W dont la banque serait capable. Charger plusieurs appareils à la fois a fait chuter le Galaxy S21 à 6,6 W tandis que l’iPhone 12 Pro gérait 7,8 W.

L’Iniu a du mal à suivre le rythme des nouveaux téléphones phares, et les vitesses multi-appareils sont très limitées.

La banque d’alimentation d’Iniu n’est pas non plus assez puissante pour recharger les ordinateurs portables avec une quelconque efficacité. Je n’ai pu utiliser le port USB-C qu’avec un Surface Laptop 3 et les vitesses n’ont atteint que 8 W. Cependant, si vous avez vraiment besoin d’une banque d’alimentation pour un ordinateur portable, vous en voudrez une avec plus de capacité. En parlant de cela, la banque d’alimentation de 20 000 mAh d’Iniu offre des vitesses plus élevées et un éventail beaucoup plus large de normes de charge, le tout pour 5 $ de plus.

Un problème que partagent les banques d’alimentation Iniu 10 000 mAh et 20 000 mAh est la sélection du port. Dans un monde où l’USB-C devient la norme, s’appuyer sur une banque d’alimentation avec deux ports USB-A semble obsolète. C’est bien qu’Iniu ait inclus un câble USB-A vers USB-C afin que vous puissiez toujours charger vos derniers gadgets.

Examen de la banque d’alimentation Iniu : dois-je l’acheter ?

Si vous avez besoin d’un chargeur portable très bon marché qui peut tenir dans une poche sans trop de problèmes, la banque d’alimentation Iniu est un bon choix. J’ai apprécié les fonctionnalités supplémentaires comme la lumière LED et la pochette de transport, mais les vitesses m’ont laissé vouloir mieux. La charge jusqu’à 15 W n’est pas assez rapide, surtout sans Power Delivery ou Quick Charge 3 et supérieur. Bien qu’il soit difficile de dépasser le prix demandé de 19,99 $, si vous dépensez seulement 5 $ de plus, vous pouvez obtenir la banque d’alimentation de 20 000 mAh d’Iniu (24,99 $) avec Power Delivery et Quick Charge 4+. Ce ne sera pas aussi portable, mais vous obtiendrez beaucoup pour peu d’argent supplémentaire.

La banque d’alimentation Iniu la moins chère est un chargeur portable OK, mais dépensez un peu plus pour la version 20 000 mAh et vous en obtenez beaucoup plus.

Si vous cherchez à limiter la taille et à vous en tenir à une banque d’alimentation de 10 000 mAh, il existe de nombreuses options puissantes sur le marché. Le PowerCore III Wireless d’Anker (49 $) correspond à la capacité de 10 000 mAh mais ajoute un chargeur sans fil et des vitesses de 18 W au mélange. Si vous voulez le meilleur, la batterie sans fil portable Samsung 25W (79 $) prend en charge USB PD PPS pour les produits phares modernes et la charge Qi sans fil.

Banque d’alimentation INIU 10 000 mAh

La banque d’alimentation d’INIU est l’une des options 10 000 mAh les plus légères et les plus minces du marché. Il contient un trio de ports ainsi qu’une empreinte de patte LED unique pour suivre votre charge restante.