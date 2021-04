Petit-fils gagne Internet en construisant sa grand-mère une machine à envoyer des SMS Telegram – .

Les smartphones sont omniprésents, mais tout le monde ne se sent pas à l’aise d’en utiliser un. Les iPhones et les androïdes semblent naturels pour les jeunes utilisateurs et les personnes connaissant la technologie, tandis que les générations plus âgées pourraient avoir plus de mal à s’adapter à toutes les subtilités de ces ordinateurs portables. Lorsque j’ai changé mon père d’un téléphone à clapet pour un iPhone il y a des années, je lui ai dit d’aller dans une autre pièce et de trouver un moyen de m’appeler et de m’envoyer des SMS. Ce sont les fonctionnalités les plus basiques de tout téléphone, et les premières dont vous avez besoin pour apprendre à utiliser sur un appareil à écran tactile, lui ai-je dit. Nous construirions à partir de là. Ne venez me voir pour obtenir de l’aide que si vous ne pouvez pas faire l’un d’entre eux, ai-je dit, pleinement convaincu que le menu intuitif du téléphone lui suffirait pour effectuer les deux tâches. Quelques minutes plus tard, il m’a appelé et m’a envoyé un texto, signe qu’il était sur la bonne voie. Son expérience sur les smartphones n’a fait que grandir depuis.

Mon initiation à l’utilisation du smartphone est pâle en comparaison de ce que Manuel Lucio Dallo a fait pour sa grand-mère. Plutôt que d’apprendre à la femme de 96 ans à gérer la complexité des applications pour smartphone, il lui a construit une machine à envoyer des SMS qui envoie des messages Telegram à tous ses proches. Et quand ils répondent, elle reçoit des textes imprimés sur papier comme des télégrammes à l’ancienne.

Top Deal du jour Les acheteurs grouillent d’Amazon pour obtenir le robot aspirateur Roomba 675 alors qu’il ne coûte que 199 $! Prix ​​courant: 279,99 $ Prix: 199,00 $ Vous économisez: 80,99 $ (29%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Le Yayagram est le nom officiel du gadget que Dallo a construit – yaya signifie «grand-mère» en castillan, a-t-il déclaré à The Verge.

Bonjour le monde! Je veux partager avec vous un appareil que j’ai fabriqué, son nom est “Yayagram”, une machine qui aide nos aînés bien-aimés à continuer à communiquer avec leurs petits-enfants. Comment? Permettez-moi d’ouvrir un fil pour vous donner tous les détails de cet engin. pic.twitter.com/e5Nix3mvU7 – Manu (@mrcatacroquer) 25 avril 2021

Dallo, ingénieur senior pour la société de logiciels Plastic SCM, a basé le projet sur un Raspberry Pi 4 qui exécute Python. La boîte dans les images qu’il a partagées sur Twitter comprend également une imprimante comme celles que vous trouverez dans les caisses de caisse et un microphone. Avec l’aide de bibliothèques de logiciels tiers, il a créé un appareil qui permet à son yaya d’envoyer des messages Telegram à une liste prédéfinie de petits-enfants. L’ingénieur a choisi Telegram plutôt que WhatsApp parce qu’il est plus ouvert et qu’il n’aime pas Facebook.

Pour envoyer un nouveau message vocal, vous devez d’abord choisir le petit-enfant de destination, la sélection se fait à l’aide d’un connecteur Jack, comme le faisait #cablegirls auparavant! pic.twitter.com/raLdl0seDC – Manu (@mrcatacroquer) 25 avril 2021

Pour envoyer un message, vous devez choisir le petit-enfant de destination à l’aide d’un connecteur jack, tout comme un ancien standard. Appuyez sur un bouton et maintenez-le enfoncé pour enregistrer l’audio via le microphone. Le message apparaîtra comme une note vocale sur le téléphone du destinataire. Le petit-enfant peut renvoyer un message texte qui est ensuite imprimé comme un télégramme.

Dallo a déclaré à The Verge que sa grand-mère de 96 ans vit avec ses parents et que la pandémie du nouveau coronavirus a rendu presque impossible pour elle et les autres petits-enfants de se connecter. Elle est également malentendante, ce qui rend les appels téléphoniques et les appels vidéo difficiles. Le Yayagram gère toutes ces limitations, lui donnant la liberté de contacter ses petits-enfants quand elle le souhaite.

Le fil Twitter à ce lien détaille l’ensemble du projet de Dallo, avec des instructions et de nombreuses photos du Yayagram, y compris sa grand-mère qui l’utilise.

Top Deal du jour Les drones de caméra 4K populaires comme celui-ci coûtent généralement des centaines de dollars – obtenez celui-ci en vente pour 79,99 $! Prix ​​courant: 99,99 $ Prix: 79,99 $ Vous économisez: 20,00 $ (20%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.