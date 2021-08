Petit téléviseur vs moniteur PC : quelle est la meilleure technologie d’affichage ?

La question de la télévision par rapport au moniteur de PC était une énigme classique des chevaux pour les cours. Pour l’informatique de toute nature, vous vouliez un moniteur ; pour regarder des films et jouer à des jeux sur console, un téléviseur était une évidence.

Mais est-ce toujours vrai ? À l’ère des médias multiplateformes et de la connectivité entièrement numérique, les petits téléviseurs ont-ils désormais un sens pour une utilisation avec un PC ? Et les moniteurs sont-ils désormais plus polyvalents en tant qu’écrans polyvalents plutôt qu’en tant qu’appareils de consommation de données brutes ?

Certes, de nombreuses caractéristiques et fonctionnalités de base des deux types d’affichage ont convergé. Tout, des résolutions aux taux de rafraîchissement, des types de panneaux aux performances des pixels et des interfaces au décalage d’entrée, est plus proche que jamais, mais pas tout à fait égal. Voici ce que vous devez savoir lorsque vous comparez un petit téléviseur à un moniteur comme écran de choix.

La taille compte-t-elle ?

Les petits téléviseurs mesurent généralement jusqu’à environ 32 pouces, ce qui les place à l’extrémité supérieure du marché des moniteurs grand public, en termes de taille. Compte tenu du prix bas des téléviseurs même assez grands, l’option la plus petite est souvent envisagée non seulement en fonction du prix, mais également lorsque l’espace est limité. Il n’y a que si grand que vous pouvez aller sur le bureau.

Pourtant, les téléviseurs plus petits ont tendance à être des modèles bas de gamme avec des fonctionnalités et des spécifications limitées. Si vous voulez un petit écran de très haute qualité, un moniteur est votre meilleur choix. Bien sûr, l’échelle n’est qu’un aspect et la forme en est un autre. Presque tous les téléviseurs sont au format 16:9, correspondant au format du contenu télévisé typique, bien que les films aient tendance à être encore plus larges. Les moniteurs, quant à eux, sont disponibles dans un éventail beaucoup plus large de facteurs de forme.

16:9 est toujours le format d’image le plus populaire – ce qui signifie que, pour chaque 16 pixels le long de l’axe horizontal de l’écran, il y a neuf pixels le long de la verticale – mais des moniteurs 21:9 et même 32:9 comme le monstrueux Samsung Odyssey Neo G9 sont disponibles, ainsi que quelques panneaux excentriques avec des rapports plus grands comme 3:2, y compris le Huawei MateView. Pour regarder des vidéos et jouer à la plupart des jeux, 16:9 reste le meilleur compromis global.

Des panneaux plus larges peuvent être parfaits pour effectuer plusieurs tâches lors de l’informatique, par exemple pour afficher plusieurs pages Web ou documents côte à côte. Ils peuvent également ajouter de l’immersion pour certains scénarios de jeu comme les jeux de conduite et les titres d’aventure. Cependant, tous les jeux PC ne fonctionnent pas bien avec des moniteurs ultra-larges et la prise en charge des jeux sur console est en effet très limitée.

(Crédit image : Avenir)

Structure de sous-pixel

Un problème moins discuté et pourtant critique impliquant la comparaison entre les téléviseurs et les moniteurs est la structure des sous-pixels. Chaque pixel sur n’importe quel écran couleur est composé d’un certain nombre de sous-pixels. La structure la plus courante est connue sous le nom de RVB, qui indique les sous-pixels rouges, verts et bleus dans cet ordre.

Presque tous les moniteurs de PC sont RVB – en effet, pour l’informatique, tout autre chose que le RVB standard pose problème. C’est parce que les systèmes d’exploitation comme Windows s’appuient sur une structure de sous-pixels pour rendre les polices avec précision et fluidité.

De nombreux téléviseurs utilisent également RVB, mais certains s’en tiennent au . (bleu, puis vert puis rouge), ce qui signifie que les applications informatiques et les navigateurs ne sont en grande partie pas idéaux – tandis que les systèmes RBGW plus complexes trouvés sur certains téléviseurs ont également tendance à réduire les détails et la netteté. .

Si un téléviseur utilise un panneau IPS, il s’agit probablement d’un panneau RVB, tandis qu’un panneau VA peut être RVB ou . – mais comme les fabricants de téléviseurs ne répertorient pas toujours les informations sous-pixel, cela peut être beaucoup plus difficile à discerner avec les petits téléviseurs qu’avec les PC. moniteurs.

Performances HDR

Le rendu HDR ou à plage dynamique élevée doit être la technologie d’affichage actuelle la plus délicate. C’est un champ de mines de normes concurrentes, d’affirmations confuses et parfois trompeuses.

Dans son sens le plus simple, un écran HDR peut afficher à la fois des éléments d’image très lumineux et très sombres et sans compresser aucun détail. Si c’est l’idée, la réalité est plus compliquée. En termes de technologie de panneau, les écrans OLED sont meilleurs pour rendre les éléments plus sombres, tandis que les meilleurs panneaux LCD sont supérieurs lorsqu’il s’agit d’atteindre ces pics époustouflants.

C’est un peu une cible mouvante car les panneaux OLED deviennent plus lumineux et les écrans LCD améliorent leur contraste et leurs performances par faible luminosité. Tout cela soulève la question de savoir comment les téléviseurs et les moniteurs se comparent en matière de HDR. Pour commencer, il n’y a presque pas de moniteurs OLED et également peu de petits téléviseurs avec panneaux OLED. Donc, dans la pratique, c’est LCD contre LCD – n’oubliez pas que les téléviseurs et les moniteurs vendus sous le nom de modèles « LED » sont en fait des écrans LCD avec rétroéclairage LED.

Sur le marché des téléviseurs jusqu’à 32 pouces, peu ou pas de téléviseurs offrent de véritables performances HDR grâce à la gradation locale. Il en va de même pour la plupart des moniteurs dits HDR, qui ont tendance à être certifiés VESA DisplayHDR 400. Dans les deux cas, ils ne sont pas très lumineux et manquent de gradation locale.

Certains des tout derniers moniteurs PC haut de gamme, tels que l’Asus ROG Swift PG32UQX, ont un rétroéclairage mini-LED avec des milliers de zones de gradation. Mais ce sont des écrans extrêmement chers qui coûtent plus de 1 000 $ / 1 000 £. Pour faire court, les performances HDR appropriées restent hors de portée sur les petits téléviseurs et la plupart des moniteurs.

(Crédit image : Asus)

Résolution

Un domaine où les moniteurs offrent beaucoup plus de choix est la résolution. Vous pouvez avoir n’importe quoi de 1080p à 1440p et 4K à partir d’un moniteur de format d’image 16:9 de 27 pouces, sans parler d’autres formes et tailles. Dans d’autres facteurs de forme, vous pouvez avoir n’importe quoi de 3 440 x 1 440 pixels à 5 120 x 2 160.

Le petit marché de la télévision, quant à lui, est dominé par les téléviseurs 1080p. Cela maintient les prix bas et c’est sans doute bien pour regarder la télévision et jouer à des jeux sur console. Mais pour les jeux PC sérieux et l’utilisation générale de la productivité PC, 1080p manque de détails et de précision.

Il y a des exceptions. Le Samsung Q50R est un téléviseur de 32 pouces avec une résolution 4K complète. Ce n’est pas vraiment bon marché à 500 $, mais c’est une option raisonnable si vous voulez une fonctionnalité de télévision intelligente complète dans un boîtier compact.

Les principaux avantages des résolutions plus élevées sont les détails et la netteté, ce qui peut vraiment être important pour le rendu des polices sous Windows sur un PC. C’est moins critique pour la télévision et la vidéo, en particulier avec des écrans plus petits. En ce qui concerne les jeux, seules les toutes dernières consoles peuvent faire quoi que ce soit au-dessus de 1080p.

Pour les jeux sur PC, des résolutions plus élevées donnent une meilleure qualité d’image, mais aussi beaucoup plus de charge sur votre sous-système graphique. Les jeux 4K offrent d’énormes détails, mais aussi des fréquences d’images beaucoup plus faibles. Actuellement, de nombreux joueurs considèrent 1440p ou 2560 par 1440 pixels comme le meilleur compromis entre les détails et les fréquences d’images. Ainsi, pour les jeux PC sérieux, un petit téléviseur n’est probablement pas un bon choix.

(Crédit image : Samsung)

La vitesse

La technologie d’affichage la plus rapide en termes de réponse des pixels est OLED. Mais comme nous l’avons découvert, peu de petits téléviseurs ou moniteurs sont disponibles avec des panneaux OLED. Il s’agit donc de comparer les types d’écrans LCD.

De nos jours, la plupart des moniteurs et des téléviseurs sont des types de panneaux IPS ou VA, les panneaux TN étant désormais assez rares. Malheureusement, de nombreux fabricants de téléviseurs ne mentionnent pas les performances de réponse des pixels, en particulier pour les petits téléviseurs. Mais en règle générale, IPS est plus rapide que VA, bien que certains panneaux VA de pointe rivalisent désormais avec IPS pour une vitesse absolue.

En ce qui concerne les moniteurs, les panneaux IPS les plus rapides atteignent désormais une réponse MPRT de 1 ms de gris à gris ou de 0,5 ms, ce qui représente deux manières légèrement différentes de mesurer la réponse. Pour faire court, les meilleurs moniteurs de PC de jeu sont mieux réglés pour la réponse des pixels que les petits téléviseurs. Cela dit, un moniteur à usage général ou axé sur la productivité aura une réponse en pixels comparable à celle d’un petit téléviseur et mesurant environ 5 à 8 ms de gris à gris.

L’autre moitié de l’équation de vitesse est le taux de rafraîchissement. C’est ce qui détermine la réactivité d’un écran aux entrées lors de la lecture de jeux, mais beaucoup moins important pour regarder des vidéos ou de l’informatique en général. Les moniteurs de jeu les plus rapides peuvent désormais atteindre 360 ​​Hz, tandis que les petits téléviseurs sont plafonnés à seulement 60 Hz.

Cela dit, les jeux à rafraîchissement élevé sont une préoccupation relativement spécialisée et 60 Hz convient à la plupart des jeux sur console et PC, d’autant plus qu’un PC très puissant ou l’une des dernières consoles est nécessaire pour tirer le meilleur parti d’un affichage à rafraîchissement élevé. Sachez simplement que certains téléviseurs bon marché peuvent souffrir d’un apport important, ce qui les rend impropres à tout sauf aux jeux occasionnels.

(Crédit image: Omen)

Interfaces

La façon dont vous vous connectez à un écran était un problème majeur lors de la comparaison des moniteurs aux téléviseurs. Aujourd’hui? Pas tellement. Les téléviseurs utilisent HDMI tandis que les moniteurs offrent généralement à la fois HDMI et DisplayPort. En d’autres termes, vous ne devriez avoir aucun problème à connecter un téléviseur ou un moniteur à quoi que ce soit, d’un PC à un décodeur ou à une console de jeux.

HDMI 2.1 et la prise en charge du rafraîchissement 4K à 120 Hz sont actuellement un sujet brûlant sur le marché des jeux télévisés et sur console. Mais ce n’est pas très pertinent pour les petits téléviseurs jusqu’à 32 pouces, dont aucun ne dépasse 60 Hz. Cela dit, si vous envisagez de connecter un téléviseur 4K moins cher à un PC, assurez-vous qu’il dispose d’au moins HDMI 2.0 pour garantir une actualisation de 60 Hz à la résolution native.

Pour les moniteurs, quant à lui, les taux de rafraîchissement plus élevés offerts par certains modèles sont plus largement pris en charge par l’interface DisplayPort, qui est une interface standard sur à peu près toutes les cartes graphiques récentes. Il est donc peu probable que vous rencontriez des problèmes.

Teneur

À l’ère des services de streaming multiplateformes, vous pouvez regarder la plupart des contenus sur presque tous les appareils. Cependant, un téléviseur intelligent est probablement la solution la plus simple pour accéder au plus large éventail de contenus. Vous pouvez avoir un tuner intégré et une plate-forme de télévision intelligente avec les applications habituelles, notamment Netflix, Amazon Prime, Disney Plus et le reste, préinstallés, et également le brancher sur un PC et une console et avoir littéralement toutes les options couvertes.

Vous ne manquez pas grand-chose avec un moniteur branché sur un PC. Mais certains services de streaming peuvent être problématiques en termes d’accès à la meilleure qualité de streaming. De même, sans tuner TV, vous ne pourrez pas accéder à la diffusion TV.

Et quelque chose de légèrement plus gros ?

Il convient de noter qu’opter pour un téléviseur légèrement plus grand ouvre de nombreuses options. D’innombrables téléviseurs 4K bon marché et pas si bon marché sont disponibles dans le segment des 40 à 48 pouces. Pour certains, c’est trop gros pour une utilisation sur un ordinateur de bureau. Cependant, cette classe de téléviseurs offre un accès à des fonctionnalités telles que la véritable capacité HDR avec une gradation locale complète et un rafraîchissement de 120 Hz.

Encore plus excitant, les téléviseurs OLED de LG commencent à 48 pouces et offrent tous les avantages OLED habituels, notamment un éclairage par pixel, un contraste infini et une réponse ultra rapide des pixels. De plus, un téléviseur légèrement plus grand ne signifie pas nécessairement un téléviseur plus cher. Les téléviseurs de 40 à 43 pouces sont désormais parmi les moins chers du marché.

(Crédit image : Viewsonic)

Petit téléviseur vs moniteur PC : quel est le meilleur ?

Alors, qu’est-ce qui fait le meilleur écran global, un petit téléviseur ou un moniteur ? Si la qualité d’image est optimale, un moniteur l’emporte en toute simplicité. De même, pour un accès facile au plus large éventail de contenus, optez pour un téléviseur.

Les choix délicats se situent entre ces deux pôles. Un petit téléviseur bon marché peut constituer un bon affichage complet pour tout, des jeux et regarder des films à l’informatique occasionnelle. Vous obtenez énormément d’écran pour un prix remarquablement bas. D’un autre côté, plus vous êtes susceptible d’utiliser un écran donné avec un PC, plus vous tirerez parti d’un moniteur. C’est vrai pour tout, de la navigation sur le Web aux jeux sur PC. Certaines choses, comme des taux de rafraîchissement très élevés, ne peuvent être obtenues que sur un moniteur, pas sur un téléviseur.

Nous vous recommandons également d’envisager des téléviseurs légèrement plus grands dans la gamme de 40 pouces. Pour certains, cela peut être peu pratique en termes de taille. Mais ce segment légèrement plus grand du marché offre beaucoup plus de choix en termes de spécifications et souvent sans une pénalité de prix énorme.