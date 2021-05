Petite danseuse et une grosse éclaboussure pour Elton John

Le succès exponentiel n’a apporté aucun relâchement Elton Johnle journal de 1971. En novembre, il était temps de sortir son cinquième album en 18 mois, et ce après la petite affaire d’un album live (17-11-70) et d’une bande originale de film (Amis) dans les huit précédents. Mais encore les mélodies intemporelles ont coulé de lui, et les paroles tranchantes de la plume de Bernie Taupin, sur une autre entrée vitale dans leur premier travail ensemble, Madman Across The Water.

L’album était – et reste dans une certaine mesure – sous-estimé au Royaume-Uni, où sa performance dans les charts était inexplicablement brève. Mais en Amérique, où le public adoptait Elton comme le représentant britannique de la vague des auteurs-compositeurs-interprètes, il est rapidement passé à l’or, avec des guirlandes de platine à suivre plus tard. Il est également vénéré pour deux titres qui sont devenus des emblèmes immortels de l’époque, «Tiny Dancer» et «Levon».

Sessions d’enregistrement: “ C’était une écriture de forme libre ”

Les sessions pour Madman Across The Water ont commencé en février 1971, au moment même où la bande originale de Friends était sur le point de paraître. Cette partition a peut-être été une entrée relativement discrète dans le monde du travail cinématographique pour John et Taupin, mais c’était une introduction importante aux exigences d’une autre discipline. De même, l’album live qui a suivi en mai 17-11-70 – le mois et le jour du titre ont été inversés pour la sortie américaine – a révélé les références en direct d’un artiste de plus en plus théâtral. Sa version finale de «Burn Down The Mission» a souligné ce point en incorporant des éléments de «My Baby Left Me» et Les Beatles‘ “Revenir.”

Après le grand écran Americana paysages de Connexion Tumbleweed, Madman Across The Water était, dans une certaine mesure, un retour aux motifs pour piano plus simples du premier album d’Elton en 1969, Ciel vide. Pour la dernière fois, l’artiste et le fidèle groupe de collaborateurs dirigés par le producteur Gus Dudgeon travaillent aux studios Trident; ces séances d’ouverture ont couvert les chansons «Levon» et «Goodbye», avant un retour estival pour compléter l’album.

Pour toutes les hypothèses sur «Levon», comme nous l’avons appris, il n’a pas été nommé d’après Le groupe‘s Levon Helm, malgré l’adoration d’Elton et (surtout) de Bernie pour leur musique. Taupin a juste aimé le nom – la même raison pour laquelle le personnage appelle son fils dans le récit Jésus. «C’était une écriture de forme libre», a déclaré Taupin à Rolling Stone en 2013. «Ce ne sont que des lignes qui sont sorties qui étaient intéressantes.»

Une chose dans l’écriture souvent elliptique de Taupin qui était basée sur la vérité, cependant, était la ligne expliquant la lignée de Levon. “Il est né pauvre / Pour un pion le jour de Noël / Quand le New York Times / Dit ‘Dieu est mort’ et que la guerre a commencé / Alvin Tostig a un fils aujourd’hui.” Le titre est en effet apparu dans le Times à plusieurs reprises, notamment en janvier 1970 («Thème« Dieu est mort »assailli par le pape») et de nouveau en avril, dans la critique de James Finn sur le livre The Encounter, de Malachi Martin, intitulé «Dieu est mort et la religion est en train de mourir».

Parmi les autres contributeurs à «Levon» figuraient le batteur Barry Morgan, le bassiste Brian Odgers et Brian Dee à l’harmonium. Bien qu’aucun single de Madman Across The Water n’ait été publié au Royaume-Uni à l’époque, la chanson a été publiée en Amérique, se situant juste avant Noël et atteignant un sommet n ° 24 en février 1972.

L’autre premier enregistrement, le solennel «Goodbye», est devenu la chanson de clôture de l’album, son élégante orchestration étant à nouveau l’œuvre de Paul Buckmaster, qui a dirigé sur toutes les pistes de l’album sauf deux. Mais le groupe qui s’est réuni à nouveau à Trident pendant trois jours supplémentaires en août comprendrait d’autres collaborateurs notables.

‘Petite danseuse’

Dans une interview de 1973, Taupin a déclaré que «Tiny Dancer», qui a ouvert Madman Across The Water, concernait sa première femme, Maxine Feibelman, qui était, en effet, une danseuse. Ainsi, comme si souvent, en chantant ces mots, Elton semblait décrire son propre monde alors qu’il représentait vraiment celui de Bernie. La chanson est devenue le deuxième single de l’album aux États-Unis, et bien que sa durée de six minutes garantisse que son impact radio à l’époque serait minime (elle a culminé au n ° 41), elle est passée au statut sacré, a grandement aidé. mesure par son inclusion dans le film très apprécié de Cameron Crowe de 2000, Almost Famous.

Le morceau présentait peut-être le fournisseur le plus accompli et le plus prolifique du Royaume-Uni de guitare à pédales en acier, BJ Cole. Remarquablement pour une chanson qui n’était à l’origine qu’une piste d’album au Royaume-Uni, «Tiny Dancer» a été certifié or par le BPI, pour des ventes équivalentes de 400 000 unités, en août 2018; plus tôt cette année-là, il est devenu triple platine en Amérique.

Compagnons de musique et musiciens invités

As du clavier Rick Wakeman, qui était sur le point de quitter un acte réussi pour en rejoindre un autre alors qu’il quittait les Strawbs pour Oui, a joué sur trois morceaux de Madman Across The Water, dont le morceau de titre maussade. Une version antérieure de la chanson, mettant en vedette le guitariste Mick Ronson, datée des sessions de Tumbleweed Connection. Le célèbre ingénieur Ken Scott, qui s’était déjà fait un nom avec des sessions pour les Beatles, David Bowie et d’autres, a été amené par Dudgeon pour terminer l’enregistrement lorsque Robin Cable a été gravement blessé dans un accident de voiture.

L’orgue Hammond de Wakeman a également ajouté de la couleur à «Razor Face», qui présentait la guitare électrique principale de Caleb Quaye et les détails d’accordéon de Jack Emblow, et «Rotten Peaches», qui comportait deux autres noms qui deviendraient associés à Elton pour toujours.

L’Ecossais blond de 20 ans Davey Johnstone a joué de la guitare acoustique sur ce dernier morceau, ainsi que sur la chanson titre de l’album et «Tiny Dancer», ainsi que de la mandoline et du sitar sur «Holiday Inn». Anciennement des soldats folk-rock Magna Carta, il allait bientôt être nommé membre officiel du groupe d’Elton, par un leader qui ressentait le besoin d’un deuxième soliste sur scène. Il a également fait sa première apparition sur un album d’Elton, sur trois titres, l’inimitable percussionniste de session et de tournée Ray Cooper.

Les collègues d’Elton dans ce line-up, le bassiste Dee Murray et le batteur Nigel Olsson, n’ont pas joué sur Madman Across The Water, bien qu’ils fassent partie d’une équipe de choristes qui comprenait également des amis du groupe: Lesley Duncan, Tony Burrows, Roger Cook, Sue & Sunny, Barry St John, Liza Strike et Terry Steele. Un autre homme de session hautement qualifié, le bassiste Herbie («Walk On The Wild Side») Flowers, a joué sur trois numéros.

Sortie et réception: “ Le tout dernier album du genre que nous ferons ”

À sa sortie, le 5 novembre 1971, Penny Valentine, supporteur régulier d’Elton chez Sounds, était plus élogieux que jamais à propos de l’album. «Il est facile de dire ‘c’est son meilleur album à ce jour’ car avec chaque nouvel ensemble d’un artiste que vous aimez et admirez, il devrait à juste titre sembler que chaque produit est meilleur que le précédent», écrit-elle. «En fait, c’est son meilleur album à ce jour… capturant et scellant toute la force initiale qui s’est dégagée Elton John. »

Madman Across The Water a peut-être été victime du poids du matériau Elton apparaissant en succession rapide. Il est entré dans le classement britannique en mai 1972 au n ° 41, mais cela, presque incroyablement, est devenu et reste sa place la plus élevée jamais enregistrée dans le pays d’origine d’Elton. Après une deuxième semaine au n ° 48, il a disparu. Mais il n’y a pas eu de tels problèmes aux États-Unis, où l’album a grimpé au n ° 8 en 51 semaines. Il est rapidement devenu or, devenant platine en 1993 et ​​double platine en 1998.

«J’aime toujours cet album», a déclaré John à Valentine peu de temps après son apparition, «mais vraiment Bernie et moi avions rencontré une situation très étrange lorsque nous en sommes venus à le couper. Nous n’avions écrit qu’environ huit chansons cette année-là, en travaillant séparément sur elles, et il est arrivé au point qu’il n’y avait rien sur quoi se rabattre si nous avions détesté l’une des pistes. Normalement, nous écrivons environ 25 numéros par an, donc vous pouvez dire dans quel état nous nous trouvions. Alors Madman a terminé la fin de notre écriture, et c’était le tout dernier album du genre que nous ferions jamais.

En mai 1972, alors que Madman continuait à traverser l’eau, et qu’Elton s’envolait avec «Rocket Man» – la chanson qui a donné le film fantastique musical sur lui son titre – Reginald Dwight a officiellement changé son nom en Elton Hercules John. Entrant maintenant dans la stratosphère, il ne reviendrait pas avant des années.

Achetez ou diffusez Madman Across The Water.

Écoutez le meilleur d’Elton John sur Apple Music et Spotify.