Petite opportunité d’améliorer la visibilité par temps de pluie avec les pneus 2022

Le responsable de la F1 et de la course automobile de Pirelli, Mario Isola, affirme que le fabricant de pneus ne peut pas faire grand-chose pour réduire les problèmes de visibilité signalés par les pilotes dans des conditions très humides alors qu’ils développent leur gamme de pneus pour la saison 2022.

Alors que la Formule 1 adoptera des roues de 18 pouces pour la nouvelle génération de règlements techniques à venir la saison prochaine, Isola a déclaré que Pirelli ne modifierait probablement pas son approche de ses deux types de pneus pluie.

Au lendemain du Grand Prix de Belgique – qui a été abandonné après seulement trois tours officiels effectués sous une pluie battante sous la voiture de sécurité – Isola pense qu’il est possible pour Pirelli d’aider à éviter que des situations similaires ne se reproduisent à l’avenir.

“La question est clairement de savoir ce qui s’est passé à Spa et la raison de ne pas courir à cause de la visibilité”, a déclaré Isola. « Du côté des pneus, je pense qu’il y a très peu de choses que nous puissions faire pour éviter les embruns dans l’air.

« Nous pouvons concevoir un pneu différent, capable de disperser moins d’eau, mais alors le problème devient la sécurité car c’est clairement un pneu qui n’est pas capable de gérer l’aquaplaning comme le fait le pneu actuel.

« Il existe probablement d’autres solutions considérant un tarmac différent, considérant une inclinaison de la piste pour éliminer l’eau stagnante, ou d’autres solutions pour la voiture. Mais côté pneu, si on veut disperser cette quantité d’eau, il est impossible de ne pas avoir le spray dans l’air. Et si vous avez des embruns dans l’air, la visibilité devient de pire en pire. »

Isola a résisté aux suggestions d’introduire un type de pneu pluie universel et plus extrême pour une utilisation dans toutes les conditions avec de l’eau stagnante sur la piste, similaire au pneu « mousson » développé par les précédents constructeurs de pneus F1. Il a souligné l’importance d’avoir un seuil de performance croisé entre les pneus intermédiaires et les pneus pluie.

“Je pense qu’en ce moment pour la Formule 1, nous avons un pneu pluie qui est conçu pour des conditions humides et le pneu intermédiaire qui est évidemment plus pour des conditions de séchage”, a déclaré Isola. « Ils fonctionnent bien. Il y a un croisement. Il y a une zone où les deux pneus différents peuvent également fonctionner.

« Il est important de garder cette superposition entre les deux pneus. Mais passer à un seul pneu pluie ? Je ne suis pas sûr que ce soit le bon choix maintenant.

Isola a confirmé que les sculptures des pneus de l’année prochaine resteront presque identiques à leur forme actuelle, qui a été révisée pour la dernière fois en 2015.

“Vers 2015, nous avons apporté quelques changements pour améliorer le pneu – je parle du plein mouillé – mieux avec l’aquaplaning”, a-t-il déclaré à la question de ..

« Maintenant, nous concevons également un nouveau dessin de bande de roulement pour les pneus 18 pouces, nous testons une solution différente, [but] Je pense que la sculpture de la bande de roulement pour l’année prochaine sera très similaire à celle actuelle. Car, comme je l’ai dit, on veut garder ce crossover et on ne veut pas prendre le risque de trop bouger d’un côté ou de l’autre. Le dessin de la bande de roulement fonctionne bien, il n’y a donc aucune raison de changer.

Pirelli n’a pas la possibilité d’expérimenter différentes constructions et motifs de bande de roulement sur ses pneus pluie en raison des possibilités d’essais limitées dont il dispose, a déclaré Isola.

« Nous estimons en tout cas les différentes dimensions du bloc, différentes rainures, différentes conceptions. Mais l’actuel fonctionne bien, il faut donc faire attention à ne pas trop le changer.

« Considérez également qu’en un an de développement, nous avons six jours d’essais dédiés aux pneus pluie et trois de ces six jours sont dédiés aux intermédiaires et trois aux pneus pluie. Nous devons donc être assez rapides dans le développement du pneu pluie.

