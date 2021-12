Petite opportunité d’avis des conducteurs sur la voiture 2022 jusqu’à maintenant

Dans le tour d’horizon: Fernando Alonso dit qu’il n’a pas pu être fortement impliqué dans le développement de la voiture d’Alpine 2022 en raison des inconnues concernant la nouvelle réglementation

En bref

Alonso n’a eu qu’une implication limitée dans le développement des modifications techniques AlpineDramatic 2022 des voitures de F1 de l’année prochaine conçues pour améliorer les courses, ce qui signifie qu’un certain nombre d’équipes se sont concentrées sur le développement approfondi de la conception de leurs voitures 2022.

Interrogé sur le degré d’implication qu’il a pu avoir sur la voiture de l’année prochaine tout au long de la saison, Alonso a répondu « pas grand-chose, pour être honnête.

« Si je suis honnête, le développement a été suivi par tous les concepteurs et les simulations », a expliqué Alonso.

« Le nouveau règlement était trop restrictif au début, donc il y a eu beaucoup de clarifications sur ce que nous pouvions faire et ce que nous ne pouvions pas faire avec la FIA et des choses comme ça. C’était donc un nouveau projet étrange pour tout le monde, je pense. Alors maintenant, à partir de décembre, janvier, nous allons commencer le travail dans le simulateur et j’espère que notre implication sera un peu plus. »

Rosberg X Racing remporte le titre inaugural de l’Extreme E

Molly Taylor et Johan Kristoffersson ont remporté le tout premier championnat Extreme E lors de la cinquième et dernière manche de la saison inaugurale au Jurassic Xprix dans le Dorset.

Rosberg X Racing a décroché le titre malgré une égalité de points avec l’équipe X44 de Cristina Gutierrez et Sebastian Loeb en raison du plus grand nombre de victoires de la saison.

L’équipe X44 a remporté le Jurassic Xprix, organisé autour du Bovington Tank Range dans le comté anglais du Dorset, avec Gutierrez et Loeb en tête de l’intégralité de la finale autour du parcours boueux. Taylor et Kristoffersson ont pu terminer quatrièmes, pour obtenir les points dont ils avaient besoin pour remporter le championnat.

Le résultat permet au propriétaire de Rosberg X Racing, Nico Rosberg, de remporter les honneurs contre l’équipe X44 appartenant à son ancien coéquipier et rival de Mercedes F1, Lewis Hamilton.

Verstappen rate le prix SPOTY

Max Verstappen figurait parmi les six nominés pour la star mondiale du sport de l’année aux BBC Sports Personality of the Year Awards, mais a été battu au prix par la jockey Rachael Blackmore. Pour la première fois en cinq ans, Lewis Hamilton n’était pas parmi les nominés pour le prix global.

Mazepin apporte la joie de Noël à Haas

Nikita Mazepin a offert un panier de Noël à chaque membre de l’équipe Haas sur ses trois sites.

L’équipe a publié sur les réseaux sociaux des images du personnel de Haas posant avec les paniers achetés pour eux par le chauffeur russe, avec les cadeaux couvrant chaque membre de l’équipe dans leurs bases à Kannapolis, Caroline du Nord aux États-Unis, Banbury au Royaume-Uni et le hub de l’équipe à Maranello en Italie.

Mazepin a terminé sa saison recrue à la 21e et dernière place du classement des pilotes, derrière son coéquipier Mick Schumacher et le remplaçant d’Alfa Romeo Robert Kubica. Il a raté la dernière course de la saison à Abu Dhabi après avoir rendu un test covid positif dimanche.

