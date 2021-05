«Petites choses que nous faisons» pour égayer nos vies pendant cette pandémie

La pandémie a également rétabli les conclusions de notre étude précédente que nous avons menée et qui a mis en évidence la nécessité pour l’Inde de créer de l’espace pour la vie, la famille et la passion.

Par Sujit Patil,

La plupart des organisations responsables sont intervenues pour soutenir le pays en ces temps difficiles de plus de manières que ce qui est annoncé. Cela soulève la question: quelle a été notre réponse en tant qu’individus pour atténuer les effets négatifs de la pandémie.

De nombreuses études mettent en évidence la corrélation positive entre une crise nationale et l’altruisme. Le fait est que nous sommes tous des animaux sociaux; et psychologiquement, l’esprit humain est conçu pour compenser le stress par un soutien social – qu’il s’agisse de quelques mots apaisants, d’un geste ou même de dons. Il y a assez de pessimisme et de psychose de la peur dans l’environnement et pourtant il y a de la place pour jeter la lumière sur de petits actes qui peuvent rendre le monde meilleur. Les résultats de la recherche Godrej «Little Things We Do» le confirment.

Notre étude a révélé que plus de la moitié des Indiens (52%) ont pris conscience de l’environnement, notamment de la culture des plantes et de la conservation de l’énergie. Une majorité de cela peut être attribuée à la génération verte comprenant les milléniaux et la génération Z. Avec l’augmentation des revenus et l’exposition mondiale, ces générations présentent un comportement de consommation respectueux de l’environnement et de la société. En fait, les observateurs de l’industrie estiment que l’association avec des choix éthiques et respectueux de l’environnement devient le nouveau symbole de statut pour les jeunes consommateurs et une expression de leur identité.

La pandémie a également rétabli les conclusions de notre étude précédente que nous avons menée et qui a mis en évidence la nécessité pour l’Inde de créer de l’espace pour la vie, la famille et la passion. 36% des répondants ont déclaré passer maintenant plus de temps avec leur famille en raison de l’absence de longs trajets, tandis que 29% prennent désormais des pauses régulières tout au long de la journée pour se déstresser et maintenir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Le travail à domicile devenant de plus en plus une norme pour la majorité de la main-d’œuvre, 19% ont par conséquent déclaré être plus efficaces au travail maintenant – accomplir des tâches dans les heures de travail allouées – en raison de l’absence de distractions. Alors que 16% pensent que le travail à domicile a contribué à améliorer leurs compétences en gestion du temps.

Concernant les décisions financières, deux tendances clés se dégagent de l’étude. Premièrement, l’incertitude nous a amenés à devenir plus prudents sur nos achats. Deuxièmement, cela a révélé le côté altruiste des gens. Pas moins de 44% ont reconnu avoir participé à des activités communautaires telles que le bénévolat et l’aide aux moins privilégiés pendant la période de verrouillage national.

Nous avons également découvert comment la durée des tests a remis l’accent sur la santé mentale et physique. 36,16% des personnes qui ont participé à l’étude ont déclaré avoir abandonné les habitudes malsaines, tandis que 58,22% ont déclaré s’engager dans des activités qui soutiennent leur forme physique et mentale telles que le yoga, la marche ou la méditation. Plusieurs organisations ont également inclus la santé mentale et physique comme un objectif clé dans leurs initiatives d’engagement des employés.

Les micro-verrouillages et les mesures politiques mis en place par les organisations responsables demandant aux employés de tracer une ligne entre la vie familiale et la vie professionnelle ont libéré le côté créatif de l’Inde. Un Indien sur cinq (22,87%) a déclaré être plus susceptible de cuisiner, de peindre, de dessiner ou de pratiquer d’autres passe-temps créatifs pour rester heureux. Près d’un quart (23,19%) ont trouvé du réconfort en lisant ou en écoutant de la musique pendant les périodes de verrouillage.

Pour faire court, au milieu de la pandémie, les gens ont reçu un rappel à quel point les petites choses qu’ils ont accomplies ont été un catalyseur actif pour améliorer leur santé et leur bien-être. On leur a également rappelé les devoirs qu’ils ont envers la société et envers eux-mêmes – et plus encore envers leur famille.

(L’auteur est vice-président et responsable de la marque et des communications de l’entreprise Godrej Industries Limited et des sociétés associées. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

