Petites différences, gros impact sur les progrès de Sebastian Vettel

Sebastian Vettel pense que la proximité de la bataille de milieu de terrain en F1 aggrave ses difficultés à maîtriser pleinement l’Aston Martin AMR21.

L’ancien quadruple champion du monde a connu une meilleure séance de qualification pour le Grand Prix d’Émilie-Romagne qu’à ses débuts à Bahreïn, mais il commence toujours 13e sur la grille d’Imola – trois places derrière son coéquipier Lance Stroll.

Mais il n’y a eu que 0,256 sec entre le duo en Q2 et Vettel, qui essaie toujours de se mettre à l’aise avec la voiture Aston Martin, estime à quel point le milieu de terrain est serré signifie que chaque dixième gagné ou perdu peut faire une différence significative.

«C’est mieux», a déclaré l’Allemand. «Je pense que c’était une séance raisonnable. Je pense qu’il y avait un peu plus que j’aurais pu mettre en place avec les tours.

«Je ne suis pas entièrement satisfait, mais c’est évidemment très serré et de petites différences de temps peuvent faire beaucoup de positions.

«Le milieu de terrain est très serré – de toute évidence, les premières équipes ont un petit avantage, mais je pense que c’est assez serré et chaque week-end sera probablement un peu différent.

Améliorations possibles, mais # SV5 est confiant pour demain. 💪 Debriefing #ImolaGP qualificatif avec Sebastian. 👇

Vettel et Stroll, qui ont tous deux brillé sur la pluie lors du Grand Prix de Turquie sous la pluie l’année dernière, ne seraient pas opposés à ce que les prévisions d’averses possibles pour la course soient correctes.

«C’est l’une des pistes les plus difficiles à dépasser, mais je pense qu’en termes de rythme de course, nous devrions être tout à fait d’accord», a ajouté Vettel. «Voyons pour avoir une escapade propre et partir de là. Peut-être que nous aurons un peu de pluie qui pourrait nous aider.

Stroll, quant à lui, s’habitue à la 10e place – il a commencé et terminé à cette position à Bahreïn et, à moins de pénalités de dernière minute, occupera la même place sur la grille à Imola.

Le Canadien aurait cependant été une place plus haut s’il n’avait pas transgressé les règles des limites de piste lors de la séance décisive – mais après avoir établi son meilleur temps sur pneus tendres en Q2, il sait qu’il sera vulnérable en stratégie à ceux qui sont derrière lui, en supposant que le départ est sec.

“C’est juste dommage qu’en Q3 nous ayons supprimé un tour”, a déclaré Stroll. «Nous étions P9 et évidemment P10 maintenant. Ce sont de bonnes marges pour les limites de la piste, donc dans le virage 9, j’ai reçu un ping et c’était un peu ennuyeux, mais nous le récupérerons demain.

«Les coureurs à pneus moyens de demain seront forts, cela ne fait aucun doute. Nous avons une course différente devant nous par rapport à eux – [Carlos] Sainz en P11 est sur le médium, je suis sûr qu’il sera fort.

“Nous devons donc faire attention aux autres gars, mais nous verrons ce qui se passera demain – la météo pourrait être intéressante.”

