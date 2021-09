Petites îles prises entre économie touristique et changement climatique ⋆ .

Venez visiter les Maldives, son président a supplié le monde lors de l’Assemblée générale des Nations Unies de cette année, quelques instants avant de passer à un plaidoyer passionné pour aider à lutter contre le changement climatique.

Les appels adjacents illustraient un dilemme central pour de nombreux petits États insulaires en développement : leurs moyens de subsistance ou leur vie ?

Les Nations Unies reconnaissent 38 États membres, dispersés dans les eaux du monde, comme de petits États insulaires en développement regroupés parce qu’ils sont confrontés à des « défis sociaux, économiques et environnementaux uniques ».

Ce bloc est particulièrement vulnérable au changement climatique. Ce bloc est également particulièrement dépendant du tourisme – un moteur important du changement climatique, responsable à lui seul de 8% des émissions mondiales de dioxyde de carbone, selon l’expert en tourisme durable Stefan Gössling – et d’une industrie dévastée par la pandémie de coronavirus en cours.

Le président des Maldives, Ibrahim Mohamed Solih, enlève son masque pour s’adresser à la 76e session de l’Assemblée générale des Nations Unies au siège de l’ONU à New York, le mardi 21 septembre 2021. (Eduardo Munoz/Pool Photo via AP)

La situation difficile dans laquelle ces îles se trouvent est essentiellement récursive : attirer le tourisme pour la survie économique, qui à son tour contribue au changement climatique, qui à son tour blanchit les récifs colorés et détruit les plages immaculées qui attirent les touristes. En l’état, d’ici la fin du siècle, ces îles basses pourraient se noyer entièrement.

“La différence entre 1,5 degré et 2 degrés est une condamnation à mort pour les Maldives”, a déclaré le président Ibrahim Mohamed Solih à l’Assemblée générale des Nations Unies la semaine dernière.

Le sommet annuel est l’occasion pour chacun des 193 membres de l’organisme international de se faire remarquer sur la scène mondiale. Mais les Maldives – peut-être mieux connues dans le monde comme terrain de jeu de l’océan Indien pour les jeunes mariés riches et les célébrités de Bollywood – avaient une plate-forme particulièrement médiatisée cette année. Son ministre des Affaires étrangères est le président de l’Assemblée générale et Solih s’exprimait en troisième position – juste après le président américain Joe Biden.

Mais les appels au changement climatique ne sont pas nouveaux, lancés année après année alors que ces îles sont frappées par les tempêtes et que la mer monte comme un « tueur lent », comme le dit April Baptiste de l’Université de Colgate.

Baptiste, professeur d’études environnementales ainsi que d’études africaines et latino-américaines, mène des recherches sur la justice environnementale dans la région des Caraïbes. Elle dit que les appels des États insulaires ont été ignorés pendant des années parce qu’ils étaient essentiellement considérés comme « indispensables ». Avec peu de terres, de pouvoir politique et de capital financier, il était facile d’ignorer leur sort. Ce sont également des îles avec une histoire d’exploitation qui remonte à des siècles et des États dont les résidents à temps plein – et non les touristes – sont principalement noirs et bruns.

“Vous avez cette couche de race, de racisme, de marginalité à prendre en considération”, a-t-elle déclaré. “Je crois absolument que c’est au cœur de la conversation pourquoi les petits États insulaires en développement ne sont pas pris au sérieux.”

Les citoyens et les gouvernements ont pris les choses en main ces dernières années.

Un homme de la nation insulaire de Kiribati a demandé le statut de réfugié en Nouvelle-Zélande au motif que le changement climatique constituait une menace existentielle pour sa patrie, bien qu’il ait finalement été expulsé. La semaine dernière, Vanuatu a annoncé qu’il chercherait à porter le changement climatique devant la Cour internationale de justice. Bien que largement symbolique – toute décision ne serait pas juridiquement contraignante – cette décision, telle que l’entend le gouvernement, cherche à clarifier le droit international.

Le mois dernier, un groupe de nations insulaires du Pacifique – aux prises avec l’empiétement de l’eau salée qui détruit les récoltes et pollue les réserves d’eau douce – a pris la décision de déclarer que leurs frontières maritimes traditionnelles resteraient intactes, même si leurs côtes se rétrécissaient sous les vagues.

Gössling, professeur à la Linnaeus University School of Business and Economics de la Suède, et Daniel Scott, professeur de géographie et de gestion environnementale à l’Université canadienne de Waterloo, sont deux créateurs de l’indice de vulnérabilité au changement climatique pour le tourisme. Dans le but d’attirer l’attention des décideurs politiques, ils ont identifié les pays dont l’économie touristique est la plus exposée au changement climatique. Les petits États insulaires en développement constituaient une partie importante de la liste.

“Les Maldives ont identifié cela il y a des années et elles ont souligné:” Nous allons poursuivre notre développement touristique, car c’est la seule façon de gagner de l’argent au cours des deux prochaines décennies avant que nos îles ne soient perdues “, a déclaré Scott.

Pour les petits États insulaires en développement, cette tension centrale du changement climatique entre les vies et les moyens de subsistance se reflète dans leur réponse à la pandémie de coronavirus. Pour empêcher la propagation du virus et sauver des vies, ils ont fermé leurs frontières et leurs économies axées sur le tourisme ont donc été ravagées au cours des 18 derniers mois.

Maurice ne dépend pas entièrement du tourisme, mais ce secteur représente une part importante de ses revenus étrangers, a déclaré le représentant permanent auprès des Nations Unies pour la petite île de l’océan Indien à l’est de Madagascar. Ses frontières ont complètement rouvert en octobre, et Jagdish Koonjul a déclaré que Maurice espère attirer 650 000 touristes d’ici l’été prochain.

Maurice, a déclaré Koonjul, est “très chanceux” par rapport aux autres pays du bloc en raison de sa diversification économique, de ses terres relativement élevées et de ses récifs coralliens qui empêchent l’érosion.

Mais ce n’est pas à l’abri du changement climatique. Maurice et d’autres petits États insulaires en développement se tournent vers les pays les plus grands et les plus industrialisés pour souscrire à un engagement ambitieux lors de la prochaine conférence des Nations Unies sur le climat à Glasgow.

Le président de l’Assemblée générale des Nations Unies, Abdulla Shahid des Maldives, s’adresse à la 76e session de l’Assemblée générale des Nations Unies le 21 septembre 2021 au siège de l’ONU à New York. (Photo d’Eduardo Munoz-Pool/.)

“Nous manquons ce train maintenant, et nous sommes condamnés”, a déclaré Koonjul.

Les dizaines de discours prononcés cette année à l’Assemblée générale des Nations Unies avaient tendance à suivre une rubrique. Ils ont commencé par des plaisanteries adressées au président de l’Assemblée générale, puis ont abordé une longue liste de sujets : peut-être un sujet de prédilection, mais certainement le conflit, le coronavirus et le changement climatique. La rhétorique s’est souvent mélangée, mais les discours des dirigeants des petits États insulaires en développement – ​​avec le plus à perdre dans un avenir proche – se sont démarqués avec une éloquence saisissante faisant écho à Koonjul.

« Tuvalu restera-t-il un État membre de l’ONU s’il est finalement submergé ? Qui va nous aider ? a demandé samedi Kausea Natano, le Premier ministre du pays de l’océan Pacifique.

Les États avaient des demandes spécifiques, notamment des réductions immédiates et significatives des émissions de gaz à effet de serre, une restructuration de la dette et une aide financière – en particulier compte tenu de l’impact du coronavirus sur leurs économies dépendantes du tourisme.

“Les pays industrialisés ont l’obligation d’aider les États les plus touchés par le changement climatique parce qu’ils ont créé un problème en premier lieu”, a déclaré samedi Gaston Browne, Premier ministre d’Antigua-et-Barbuda, dans la mer des Caraïbes.

Le même jour, le Premier ministre de Saint-Vincent-et-les Grenadines, Ralph Gonsalves, a qualifié les actions des grandes puissances jusqu’à présent de « paroles pieuses et de bricolages marginaux ».

« Sur ce, l’humanité est à l’heure de minuit. Pouvons-nous relever le défi? Nous ne vivrons peut-être pas pour trouver la réponse si l’habitude continue », a déclaré le Premier ministre de la nation des Caraïbes.

Sauver le sort économique de ces pays est complexe. Baptiste dit qu’il n’y a pas de politique globale visant à recycler les personnes dont les moyens de subsistance sont vulnérables dans de nouveaux métiers.

Et Gössling soutient que, bien qu’ils ne soient pas les coupables du réchauffement climatique, les petits États insulaires en développement ne sont pas directement confrontés aux frictions entre les mesures de prévention du changement climatique et leur dépendance au tourisme.

« Je pense également que les PEID n’ont jamais fait d’efforts sérieux pour prendre en compte également différents secteurs économiques, car très souvent, il était très évident que vous vous concentreriez sur le tourisme, que vous vous développiez pour le tourisme et que vous, par définition, alors presque deviendrait dépendant du tourisme », a-t-il déclaré. “Et je pense que la chose étrange – ce conflit n’a jamais été vocalisé par les PEID.”

Ce qui a été vocalisé est un appel clair à une action de fond prise par les pays riches et développés. Maintenant que les ramifications du changement climatique ont atteint des pays qui ont longtemps pu prétendre qu’il n’existait pas, les petits États insulaires en développement espèrent que le message passe enfin.

Le poète John Donne a écrit qu’« aucun homme n’est une île à part entière ». Dans la même veine, Solih a rappelé le point que les nations insulaires font valoir depuis des années : « Il n’y a aucune garantie de survie pour une nation dans un monde où les Maldives cessent d’exister. »

