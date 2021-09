Petits détails de l’iPhone 13/13 Pro : plus lourd, prise en charge de la double eSIM, limitations du mode cinématique, plus

Apple a officiellement annoncé les nouveaux iPhone 13 et iPhone 13 Pro. Après un peu plus d’une heure de l’événement « California Streaming », il y a encore plus à découvrir sur les nouveaux iPhones. Découvrez nos informations à leur sujet.

Poids et épaisseur : Il fut un temps où Apple était obsédé par les iPhones plus légers et plus fins. Ce n’est pas le cas de l’iPhone 13. Par exemple, tous les nouveaux modèles d’iPhone sont plus lourds que leurs prédécesseurs :

iPhone 12 mini : 135 grammes / iPhone 13 mini : 141 grammes ; iPhone 12 : 164 grammes / iPhone 13 : 174 grammes ; iPhone 12 Pro : 189 grammes / iPhone 13 Pro : 204 grammes ; iPhone 12 Pro Max : 228 grammes / iPhone 13 Pro Max : 240 grammes

À propos de leur épaisseur, tous les modèles d’iPhone 12 avaient une épaisseur de 0,29 pouce (7,4 mm) et les modèles 13 Pro faisaient 0,30 pouce (7,65 mm). Avec cela, les 13 modèles sont 0,01 pouce plus épais que leurs prédécesseurs.

Taille de l’encoche : L’encoche de l’iPhone 13 est 20 % plus petite en largeur, mais elle est également un peu plus haute en hauteur. La différence de hauteur est légère, peut-être 1 mm de plus, mais elle est sensiblement basée sur les images des produits Apple. En savoir plus à ce sujet ici.

Prise en charge de la double eSIM : Apple dit que les modèles d’iPhone 13 prennent en charge la double SIM en utilisant à la fois la carte SIM standard et l’eSIM et la « double eSIM », comme l’appelle l’entreprise. Avec cela, les utilisateurs pourront définir deux opérateurs différents en utilisant eSIM sans problème.

Mode cinématique : L’une des meilleures fonctionnalités du nouvel iPhone est le mode Cinématique, qui permet aux utilisateurs d’enregistrer des vidéos avec une faible profondeur de champ. Le problème est que vous ne pouvez enregistrer qu’en 1080p à 30 ips, bien que vous puissiez utiliser ce mode avec le capteur principal et le TrueDepth.

Limite de capture ProRes : Plus tard cette année, Apple prendra en charge la prise de vue ProRes, bien que la société limitera à 1080p à 30 images par seconde les appareils Pro avec seulement 128 Go de stockage.

Plus grande autonomie de la batterie : Apple a déclaré que la durée de vie de la batterie de tous les modèles d’iPhone 13 était supérieure à celle de leurs prédécesseurs, mais si vous comparez la lecture audio sur l’iPhone 13 Pro Max et sur l’iPhone 12 Pro Max, il y a une différence de 15 heures. Le 12 peut lire jusqu’à 80 heures, tandis que le 13 peut lire jusqu’à 95 heures. Vous pouvez lire notre comparaison complète des batteries ici.

L’une des rumeurs concernant l’iPhone 13 était la prise en charge de la nouvelle norme Wi-Fi 6E, selon DigiTimes. Malheureusement, ce nouvel iPhone conserve le Wi-Fi 6 802.11ax) avec 2×2 MIMO disponible sur iPhone 11 et la technologie sans fil Bluetooth 5.0.

Avez-vous pu découvrir plus d’informations sur l’iPhone 13 ? Partagez avec nous dans la section commentaire ci-dessous.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :