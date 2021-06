Petits mais parfaitement formés studios en vente au Royaume-Uni ⋆ .

in

Parfaits pour les citadins à petit budget, les studios ont le vent en poupe (Photo : Metro.co.uk)

Une race moderne de studios montre que petit peut être beau – et il y a plus à considérer lors de la recherche de la maison parfaite que juste des pieds carrés.

Souvent un premier pas sur l’échelle du logement, de nombreux studios sont situés dans des emplacements centraux et pratiques, pour vivre en centre-ville avec un budget plus serré.

Un nombre croissant sont construits dans des conversions de bâtiments plus anciens, offrant une période de vie à moindre coût.

Un monde loin des lits minables d’autrefois, les acheteurs s’attendent désormais à une décoration élégante, des appareils haut de gamme et un design intelligent qui maximise l’espace disponible.

Alliance House, Bristol, BS1

À partir de 165 000 £



À deux pas des endroits les plus cool de Bristol (Photo : Nick Callaghan)

L’ancien bâtiment Dunlop de la rue Baldwin a été construit en 1881 pour abriter les marchands de vin Dunlop, Mackie & Co.

Récemment converti en 44 studios et appartements d’une chambre, le site propose un hébergement pratique dans le centre-ville animé de Bristol.

Il se trouve à proximité des bars, des restaurants et des marchés de rue de la vieille ville, et à quelques pas du port et de Queen Square. Il est également éligible à l’Aide à l’achat.

En savoir plus ici

Catherine Hill, Frome, Somerset, BA11

Offres supérieures à 110 000 £



Étonnamment spacieux pour un studio (Photo : Loveday Powell)

En tête des sondages pour le meilleur endroit où vivre, Frome a une fabuleuse sensation de communauté. Ce studio situé au premier étage de la colline Catherine a une fenêtre à double aspect donnant sur la rue, inondant l’espace de vie de lumière naturelle.

À l’avant, un joli siège de fenêtre donne une vue sur la colline et le long de l’historique Sheppards Barton.

Au fond de la pièce se trouve un coin cuisine et un discret lit escamotable. Il y a aussi une salle de bain séparée.

En savoir plus ici

Appartements Bishop Square, Liverpool, L3

103 097 £



Un plan d’étage intelligent divise l’espace (Photo : Infinite 3D Ltd)

Avec un toit-terrasse surplombant le centre-ville de Liverpool, ce studio au quatrième étage fait partie d’un nouveau projet.

Intelligent et bien équipé, il y a une utilisation intelligente de l’espace avec une cuisine cachée, tandis que la chambre et les espaces de vie sont séparés par une salle de bain avec moustiquaire.

Il se trouve à quelques pas des liaisons ferroviaires et est éligible à l’Aide à l’achat.

En savoir plus ici

Le Playfair chez Donaldson’s, Édimbourg, EH12

275 000 £



Le studio regorge de caractéristiques originales

Faisant partie du spectaculaire bâtiment Playfair, ce studio de caractère dispose d’un coin chambre double avec des armoires encastrées contemporaines, ainsi que d’un espace cuisine-séjour-salle à manger décloisonné.

Les appareils de la salle de bain sont haut de gamme et il y a un placard utilitaire. Les résidents de The Playfair bénéficient de deux espaces communs dans la chapelle d’origine, ainsi que d’une cour centrale privée et de vastes jardins.

L’appartement est livré avec une place de parking attribuée dans le parking souterrain sécurisé.

En savoir plus ici

Northumberland Road, Newcastle Upon Tyne, NE1

Offres supérieures à 100 000 £



Le grand bâtiment victorien cache un intérieur moderne

Avec la commodité du centre-ville mais niché dans une impasse plus calme, cet appartement au premier étage se trouve derrière une façade victorienne classée Grade II, tout en tirant le meilleur parti du style moderne à l’intérieur.

Au-delà de l’entrée commune, l’appartement dispose d’une réception privative avec placard intégré, d’un salon/chambre, d’une cuisine et d’une salle d’eau/WC.

Il comprend également une place de stationnement attribuée, l’accès à un jardin dans la cour commune et une place de parking commune pour les invités.

En savoir plus ici

Old Hall Street, Liverpool, L3

109 950 £



Une chambre de luxe à Liverpool

Au cœur du quartier des affaires animé de Liverpool et à proximité du développement de bureaux de catégorie A de St Paul’s Square, ce studio dispose d’une entrée privée et d’un parking sur place.

Il offre également un service de conciergerie 24 heures sur 24, une salle de sport, une piste de course et une terrasse sur le toit à l’usage exclusif des résidents.

En savoir plus ici

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.

PLUS : Une mère célibataire rénove sa maison et construit tout un nouvel appartement d’une chambre à l’intérieur à louer

PLUS : Ancien magasin de plage de Cornouailles transformé en appartement avec une vue imprenable maintenant sur le marché pour 495 000 £

PLUS : Studio avec un lit suspendu au-dessus du canapé (et juste à côté de l’évier de la cuisine) en vente pour 140 000 £

Comment obtenir votre dose de journal Metro

Journal du métro est toujours disponible pour vous permettre de récupérer tous les matins de la semaine ou vous pouvez télécharger notre application pour toutes vos actualités, fonctionnalités, puzzles préférés… et l’édition exclusive du soir !

Téléchargez gratuitement l’application du journal Metro sur App Store et Google Play

Recevez chaque semaine toutes les actualités immobilières, les fonctionnalités et les conseils de Metro.