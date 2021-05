Petits, moyens, d’autres hôtels rejoignent à nouveau FM Sitharaman; disent que l’ECLGS ne les aide pas à survivre

HAI a demandé l’utilisation de la ligne de crédit à des fins commerciales, y compris le remboursement des prêts et le paiement des intérêts; exonération totale ou partielle des dépenses statutaires telles que la taxe foncière, les loyers, les droits de licence, les droits d’accise, etc.

Facilité de faire des affaires pour les MPME: Marqués par la pandémie, une multitude de secteurs et d’industries se sont précipités pour que le gouvernement survienne à Covid. Alors que le gouvernement avait récemment étendu la portée du système de garantie de ligne de crédit d’urgence (ECLGS) pour couvrir le secteur de l’hôtellerie, des voyages et du tourisme, l’organisme de l’industrie des hôtels a maintenant exhorté le ministre des Finances Nirmala Sitharaman à la “ personnalisation ”. Dans ses observations récentes à Sitharaman, l’Association des hôtels de l’Inde (HAI) a déclaré que l’ECLGS doit prendre en compte le fait que, étant à forte intensité de capital, les hôtels ont un pourcentage élevé de coûts fixes d’exploitation qui sont devenus insoutenables en raison de revenus nuls ou négligeables. . En outre, HAI a souligné que la reprise des hôtels sera également longue car les frontières seront rouvertes avec une extrême prudence et la confiance des voyageurs reviendra sur une période prolongée.

«L’inclusion des sociétés financières d’État, des sociétés de reconstruction d’actifs (ARC) et des fonds de dette, la prolongation du moratoire, le plafonnement du taux d’intérêt à 8%, l’augmentation de la période de retard sont quelques-unes des personnalisations suggérées», l’association, qui représente les membres ayant propriétés y compris 2 étoiles et moins à 5 étoiles, a déclaré dans un communiqué. HAI a ajouté que si l’ECLGS 3.0 offre des liquidités pour payer les obligations d’intérêts, il n’aide pas les entreprises à survivre et, par conséquent, une subvention d’intérêts et une période de remboursement plus longue peuvent fournir à la fois des liquidités et un soulagement.

Le gouvernement avait annoncé en mars le lancement de l’ECLGS 3.0 pour couvrir les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, des voyages et du tourisme, des loisirs et du sport et prolongé de trois mois le programme global de crédit d’urgence, y compris les deux versions précédentes, du 31 mars 2021 au 30 juin. 2021, ou jusqu’à ce que des garanties pour la totalité du montant du crore Rs 3 lakh soient émises. Bien que cela aiderait certainement les MPME, mais l’impact global serait négligeable, l’instance faîtière du secteur des voyages et du tourisme en Inde: la Fédération des associations du tourisme et de l’hôtellerie indiennes (FAITH) avait déclaré à Financial Express Online.

Lisez aussi: Prêts aux MPME: les prêteurs de la NBFC observent une baisse significative des prêts pendant au moins trois mois au milieu de Covid 2.0

«Nous pensons que quelque chose vaut mieux que rien, car 70% des entreprises du secteur sont de petites entreprises. Le tourisme intérieur n’a récupéré que 30 à 40% tandis que les voyages intérieurs ont relancé 80% des niveaux d’avant Covid. Cependant, le tourisme international est absolument au point mort. Je pense que l’impact global de l’ECLGS sur les MPME dans le secteur du voyage et du tourisme sera négligeable », a déclaré Subhash Goyal, secrétaire général, FAITH et président, ASSOCHAM National Tourism & Hospitality Council. Au 28 février 2021, les banques et autres prêteurs avaient sanctionné 82% ou 2,46 Rs lakh crore de Rs 3 lakh crore dans le cadre du programme ECLGS, avait déclaré le ministre de la MPME Nitin Gadkari dans une réponse écrite à une question dans le Rajya Sabha en mars .

Parmi les autres demandes de HAI, HAI permettait aux hôtels d’utiliser la ligne de crédit à des fins commerciales, y compris le remboursement des prêts et le paiement des intérêts, la renonciation complète ou partielle des dépenses statutaires telles que la taxe foncière, les locations de location, les droits de licence, les droits d’accise et l’introduction d’un plan politique pour les hôtels de renégocier les loyers / frais de licence de manière à ce que pour la durée restante, le bailleur ou le concédant de licence puisse avoir des revenus supplémentaires, tandis que les hôtels peuvent récupérer les pertes. Récemment, des détaillants, des commerçants et d’autres groupes industriels avaient contacté le gouvernement pour obtenir des avantages similaires pour lutter contre Covid.

