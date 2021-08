Petits réacteurs modulaires : l’aube d’une nouvelle ère nucléaire

La justification du choix des SMR par l’Inde est forte.

Par le Dr Sitakanta Mishra

Ces derniers jours, il y a une augmentation constante de l’intérêt et de l’optimisme pour les petits réacteurs modulaires (SMR) dans le monde, car ils ont une longueur d’avance sur le monde actuel de la technologie nucléaire. Les SMR sont un concept relativement naissant, mais ils peuvent rendre l’énergie nucléaire plus évolutive et flexible en termes d’approvisionnement énergétique fiable, de performances de sécurité améliorées, de meilleurs coûts d’investissement initiaux et d’aptitude à la cogénération et aux applications non électriques. Il est prévu que « jusqu’à 21 GW de SMR pourraient être ajoutés dans le monde d’ici 2035, représentant environ 3 % de la capacité nucléaire totale installée ». Selon l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), plus de 70 concepts SMR sont actuellement en cours de développement dans 18 pays. Pendant ce temps, le marché mondial des SMR devrait atteindre 300 milliards de dollars par an d’ici 2040.

Les SMR sont des réacteurs nucléaires capables de produire une puissance comprise entre 10 et 300 MWe seulement. Leur conception modulaire et leur petite taille leur permettent d’avoir plusieurs unités sur le même site selon la demande. Leur diversité et leur simplicité de conception leur permettent de les construire dans des emplacements traditionnellement non adaptés aux centrales nucléaires. D’autres avantages des SMR vis-à-vis des réacteurs traditionnels sont : l’économie de la production en série, des temps de construction courts et des coûts d’implantation réduits. La plupart sont également conçus avec des fonctions de sécurité et de sécurité intégrées de haut niveau pour remédier aux dysfonctionnements ou au sabotage. Par conséquent, ils sont capables de répondre au besoin de production d’électricité flexible pour un plus large éventail d’utilisateurs et d’applications, et peuvent remplacer les unités d’alimentation à combustible fossile vieillissantes.

En outre, les SMR permettent des systèmes énergétiques hybrides synergiques qui combinent des sources d’énergie nucléaires et alternatives, y compris les énergies renouvelables. Ils sont plus petits que les réacteurs traditionnels mais sont des technologies complémentaires et non concurrentes. Alors que les grands réacteurs produisent d’énormes quantités d’électricité fiable, peu coûteuse et à faible émission de carbone, les SMR peuvent élargir la gamme d’applications nucléaires utiles. Ils « pourraient être utilisés conjointement avec d’autres systèmes pour répondre à des besoins non énergétiques, tels que la fourniture d’énergie thermique pour les usines de dessalement, la chaleur des procédés industriels ou pour les systèmes de chauffage urbain. Ces fonctions non électriques ne sont pas disponibles à partir de la plupart des ressources renouvelables conventionnelles et pourraient aider les pays en développement à atteindre d’autres objectifs de développement durable (ODD).

Selon l’Association nucléaire mondiale, « nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère de la technologie nucléaire », car les SMR aideraient à fournir de l’électricité aux régions difficiles d’accès, ainsi qu’à desservir les réseaux et les centres industriels plus petits ; en substance, les SMR sont les signes avant-coureurs de l’objectif de « l’atome pour les gens ». Sans aucun doute, les SMR sont parmi les technologies émergentes les plus prometteuses dans le secteur de l’énergie nucléaire. En conséquence, une série d’initiatives politiques ont été annoncées dans le monde entier, signalant un soutien croissant aux SMR.

Un déploiement plus large des SMR devrait commencer au cours de la prochaine décennie, mais la Russie a été un pionnier dans ce domaine. Deux réacteurs montés sur barge de conception KLT-40S, à bord de l’Akademik Lomonosov, sont déjà en service dans la ville arctique de Russie. Il est devenu le premier SMR flottant au monde, et le plus septentrional au monde, à entrer en exploitation commerciale dans la ville reculée de Pevek (région de Tchoukotka) en mai 2020. Les réacteurs fournissent efficacement à la fois de la chaleur et de l’électricité à la région éloignée, tout en facilitant l’arrêt de la centrale au charbon Centrale électrique de Chaunsk. La Russie développe également un projet SMR terrestre dont la mise en service est prévue en 2028.

Deux autres aspirants SMR, l’Argentine et la Chine, devraient entrer en activité dans les prochaines années. De même, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada ont également signalé un soutien croissant aux SMR l’année dernière. L’Inde, qui aspire à jouer un rôle plus important sur le marché de l’énergie nucléaire, a prévu les SMR comme les principaux piliers de son programme nucléaire national depuis sa création. Son programme de réacteurs indigènes a été principalement basé sur des SMR comme les PHWR, PFBR et FBR, AHWR-300, etc. Seulement, il doit formuler correctement la stratégie de conception et de déploiement pour faire irruption dans l’ère des SMR. Compte tenu de la coopération nucléaire éprouvée de New Delhi avec Moscou, il serait prudent que l’Inde pousse sa collaboration à un niveau futuriste en traçant une feuille de route pour la joint-venture SMR avec la Russie.

La justification du choix des SMR par l’Inde est forte. Premièrement, pour augmenter intelligemment sa composante énergie nucléaire dans son panier d’énergie, les SMR seraient utiles car ils peuvent résoudre tous les problèmes critiques liés aux réacteurs traditionnels. Deuxièmement, de nombreux endroits éloignés comme les régions vallonnées du nord et de l’est, les endroits les plus éloignés comme les îles Andaman et Nicobar, qui sont privés de connectivité au réseau, bénéficieront des SMR. Troisièmement, comme l’Inde envisage de diversifier les responsabilités opérationnelles et de gestion des centrales nucléaires parmi d’autres PSU et entreprises du secteur public, les SMR seraient les projets idéaux. Enfin, dans le monde d’aujourd’hui contraint en carbone, pour atteindre les objectifs de zéro émission nette prescrits par les ODD, l’Inde doit apprécier les aspects écologiques de l’énergie nucléaire et accorder une attention particulière à l’utilité des SMR dans sa transition énergétique.

(L’auteur est professeur agrégé, School of Liberal Studies (SLS), Pandit Deendayal Energy University (PDEU), Gujarat. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

