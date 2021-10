Petits trucs du MacBook Pro ProMotion : plage de 24 Hz à 120 Hz, autonomie de la batterie, plus

L’un des changements les plus notables avec les nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces est le matériel d’affichage. Apple utilise la technologie d’affichage mini-LED et apporte ProMotion sur Mac pour la première fois avec ces nouveaux MacBook Pro.

Un détail qui est passé sous le radar hier est que le nouveau taux de rafraîchissement variable du nouveau MacBook Pro peut atteindre jusqu’à 24 Hz, le même que l’affichage ProMotion de l’iPad Pro…

Lors de la keynote « Unleashed », Apple a montré que l’écran ProMotion du MacBook Pro peut aller de 24 Hz à 120 Hz. Ceci est conforme à la technologie ProMotion qu’Apple utilise dans la gamme iPad Pro depuis 2017.

Notamment, cela est différent de l’implémentation de ProMotion sur l’iPhone 13 Pro, qui va jusqu’à 10 Hz.

Alors qu’une grande partie de l’attention de ProMotion a tendance à se concentrer sur le pic de 120 Hz, le bas de gamme est tout aussi important pour de nombreux utilisateurs. Les Mac (et les iPhones et iPads) sans prise en charge de ProMotion restent à une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz quel que soit ce qui est à l’écran, tandis que les appareils compatibles ProMotion peuvent varier leur fréquence de rafraîchissement pour correspondre à ce qui est à l’écran.

Par exemple, si vous faites défiler rapidement une page Web, votre Mac profitera pleinement du taux de rafraîchissement de 120 Hz. Mais si vous lisez une page Web sans la faire défiler, le taux de rafraîchissement peut baisser pour améliorer la durée de vie de la batterie. Il en va de même pour les vidéos, dont beaucoup sont tournées à 24 ou 30 ips.

Apple dit que cela conduit le 14 pouces à offrir jusqu’à 17 heures de lecture vidéo, soit sept heures de plus que son prédécesseur, tandis que le modèle 16 pouces offre jusqu’à 21 heures de lecture vidéo, soit 10 heures supplémentaires et » la plus longue autonomie de batterie jamais enregistrée sur un ordinateur portable Mac.

Apple note également que les éditeurs vidéo peuvent verrouiller un taux de rafraîchissement optimal pour leurs séquences. Les taux de rafraîchissement fixes pris en charge sont : 47,95 Hz, 48,00 Hz, 50,00 Hz, 59,94 Hz, 60,00 Hz

ProMotion varie automatiquement le taux de rafraîchissement pour correspondre au mouvement du contenu à l’écran d’un utilisateur pour aider à préserver la durée de vie de la batterie, et rend les tâches plus fluides et encore plus réactives. Les monteurs vidéo peuvent également verrouiller un taux de rafraîchissement optimal pour leurs séquences. La combinaison des performances XDR exceptionnelles et de la technologie ProMotion super fluide en fait le meilleur écran d’ordinateur portable au monde.

Des rapports sommaires sur la chaîne d’approvisionnement ont suggéré que les futurs modèles d’iPad Pro pourraient prendre en charge ProMotion jusqu’à 10 Hz en 2023 ou 2024, de sorte que le Mac pourrait également adopter cette technologie. Pour l’instant, cependant, les nouveaux écrans MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces peuvent aller de 24 Hz à 120 Hz avec l’adoption de ProMotion.

