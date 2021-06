Petkovic demande réparation pour Xhaka suspendu

29/06/2021 à 21:14 CEST

.

S’il est une absence que Vladimir Petkovic n’a pas voulu avoir pour affronter l’Espagne en quarts de finale de l’Eurocup, ce n’est autre que celle de son meilleur joueur, Granit Xhaka, qui ratera le duel par suspension. Désormais, l’entraîneur suisse doit chercher d’urgence un remplaçant et presque tous les projecteurs sont braqués sur Denis Zakaria et Djibril Sow.

L’entraîneur de l’équipe suisse a subi le pire des revers possibles. Bien que Xhaka ait commencé le tournoi hésitant et même entouré de critiques de la part des médias suisses, petit à petit il a peaufiné son jeu jusqu’à faire une exhibition au deuxième tour contre la France.

Xhaka a déployé tous ses arts tout au long des 120 minutes du match. Il est apparu partout sur le terrain, c’était un balai et un cerveau. Il a peut-être signé l’un de ses meilleurs matchs pour la Suisse. Et la sienne a été la passe décisive de Mario Gavranovic à la 90e minute avec laquelle il a porté le match en prolongation.

Cependant, le carton jaune qu’il a vu à la 76e minute, ainsi que celui qu’il a reçu lors du troisième match de la phase de groupes que la Suisse a battu la Turquie 3-1, empêchera Xhaka de jouer le match le plus important de l’équipe suisse depuis les quarts de finale. finale de la Coupe du monde 1954. Par la suite, la Suisse n’a jamais atteint ce tour dans aucun tournoi et après 67 ans de traversée du désert fera face au deuxième crash le plus important de son histoire sans son étoile.

DEUX CANDIDATS

Qui se chargera de combler votre lacune ? Deux noms le disputeront, Zakaria et Sow, une paire de milieux de terrain licenciés en Bundesliga et tous deux avec des gènes africains. Le premier est né à Genève et a la double nationalité avec la République démocratique du Congo. Le second est originaire de Zurich et a la double nationalité avec le Sénégal, le pays où son père est né. L’un joue pour Mönchengladbach et l’autre pour l’Eintracht. Ils ont tous les deux 24 ans.

Pour le moment, Zakaria est mieux placé pour jouer aux côtés de Remo Freuler au milieu de terrain. Sa taille, 1’91, trompe lorsqu’on évalue ses qualités, car il a une grande maîtrise de l’espace et une excellente maniabilité du ballon. Avec de l’espace, c’est un joueur différentiel et très apte à casser les lignes avec ses départs. Bref, c’est un milieu de terrain avec une bonne maniabilité du ballon, une technique raffinée, une volonté de filtrer les passes et possède également un jeu de passes puissant.

Cependant, Cette année n’a pas été la meilleure pour Zakaria au Mönchengladbach. Il a participé à 32 matches officiels, mais n’en a débuté qu’un peu plus de la moitié, 17. Au total, il a accumulé 1 731 minutes et marqué un seul but. Et, des derniers duels de la Suisse, les trois amicaux avant l’Eurocup et les quatre du tournoi, il a joué au début contre les Etats-Unis et 25 minutes contre le Pays de Galles après avoir remplacé Xherdan Shaqiri.

BALAI HOMME

Alors que, Sow, c’est un joueur plus rapide et plus intelligent en couverture défensive. C’est l’homme balai de l’Eintracht, qui a réussi cette saison à se qualifier en cinquième position de la Bundesliga et jouera la prochaine édition de la Ligue Europa. Il a connu plus de présence que Zakaria dans son club avec 2 200 minutes en 29 matchs, dont 25 titulaires.

Petkovic a choisi le joueur de l’Eintracht pour affronter le Liechtenstein dans l’un des matches amicaux menant au Championnat d’Europe. Plus tard, n’est sorti du banc dans presque aucun des matchs du tournoi, à l’exception de sept minutes de témoignage au terme de la défaite contre l’Italie.

À présent, le sélectionneur suisse devra choisir l’un des deux pour la difficile mission de remplacer Xhaka. Son absence contre l’Espagne est une tragédie pour l’équipe suisse. C’est lui qui a mis l’équipe sur le dos lors de la défaite 3-1 contre la France. “J’ai regardé l’horloge, c’était la 68e minute et j’ai dit à Sommer que nous devions nous réveiller. Je savais que si nous marquions 3-2…”, a-t-il déclaré après la chute.Son intuition et ses harangues à ses compagnons étaient bonnes. La Suisse a marqué 3-2, puis 3-3 puis la France a été éliminée. Xhaka a touché le ciel, mais est descendu en enfer avec son carton jaune. Et, désormais, Zakaria ou Sow auront la responsabilité de remplacer le joueur souhaité qui ne pourra pas affronter l’Espagne.