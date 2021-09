Petkovic et Tomljanovic arrachent la place des huitièmes de finale à Moore et Bektas

09/03/2021

L’Allemand Andrea Petkovic et le joueur de tennis australien Ajla Tomljanovic, numéro 137 de la WTA a remporté la 30e de finale de l’US Open en cinquante-neuf minutes par 6-2 et 6-4 au joueur britannique Tara Moore déjà l’américain Emina Bektas, numéros 136 et 133 de la WTA. Avec ce résultat, on peut continuer à voir les vainqueurs du match dans la prochaine phase de l’US Open, les seizièmes de finale.

La paire vaincue a réussi à briser le service de ses rivaux à deux reprises, tandis que les vainqueurs l’ont fait 5 fois. De plus, Petkovic et Tomljanovic ont réalisé un premier service de 64% et commis 2 doubles fautes, réussissant à remporter 45% des points de service, tandis que leurs adversaires ont réalisé une efficacité de 72%, commis 4 doubles fautes et remporté 40% des points au service.

Petkovic et Tomljanovic se rencontreront en huitièmes de finale du championnat avec les Roumains Ioana Raluca Olaru et Nadiia Kichenok demain samedi à partir de 17h00 heure espagnole.

Ce championnat se déroule en New York entre le 1er et le 12 septembre sur un court extérieur en dur. Au total, 64 couples participent au tournoi.