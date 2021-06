Petr Cech dénonce la décision «incompréhensible» d’exclure Mason Mount et Ben Chilwell pour l’affrontement en République tchèque après le résultat de Billy Gilmour COVID alors que Troy Deeney exprime sa perplexité

Petr Cech a qualifié d’« incompréhensible » la décision de forcer Mason Mount et Ben Chilwell à s’isoler pendant 10 jours après être entré en contact avec l’Écossais Billy Gilmour.

Le milieu de terrain a été testé positif au coronavirus après le match nul et vierge de son équipe contre l’Angleterre vendredi soir dernier, ce qui signifie que le jeune de Chelsea manquera le choc décisif de son pays avec la Croatie ce soir.

Mount et Chilwell ont été contraints de s’isoler après être entrés en contact étroit avec Gilmour

Cech, comme beaucoup d’entre nous, a été déconcerté par la décision

Les coéquipiers du club de Gilmour doivent également s’isoler jusqu’à mardi après être entrés en contact étroit avec lui après l’impasse à Wembley.

Le directeur technique de Chelsea s’est adressé à Instagram pour se demander pourquoi exactement Mount et Chilwell sont obligés de manquer l’affrontement en République tchèque alors qu’ils ont été testés négatifs à deux reprises.

Il a écrit: « S’il vous plaît, quelqu’un pourrait-il m’aider à comprendre comment il est possible que Mason Mount et Ben Chilwell – tous deux avec des tests négatifs – doivent s’isoler après avoir été en contact avec Billy Gilmour tandis que toute l’équipe écossaise qui a partagé le vestiaire, l’hôtel, autocar et avion en voyage [sic], la salle à manger et la salle de réunion sont-ils autorisés à jouer au jeu sans aucun problème car ils ont renvoyé les tests négatifs requis ?

« Quelle est la différence entre eux qui renvoient les mêmes résultats de test ? C’est le monde à l’envers…”

L’attaquant de Watford Troy Deeney a fait écho aux sentiments de Cech lors de l’émission White & Jordan de lundi.

Deeney était également abasourdi par l’absence forcée du duo de Chelsea

Il a expliqué : « Quel aurait été mon point de vue et ma question si j’avais été Mason Mount ou Ben Chilwell, c’est ‘pourquoi peut-il s’asseoir dans un bus avec tous les gars d’Ecosse et pourquoi peut-il être dans les vestiaires’ ?

« Il va être autour d’eux pendant une demi-heure, mais je dois rater 10 jours et ces gars jouent ce soir. Cela aurait été ma question.

“Je pense qu’il y a beaucoup de confusion autour de la façon dont cette maladie se propage, que nous sommes tous en train de faire des trous dans les petits morceaux d’informations que nous avons réellement.”

Et Jamie O’Hara s’est adressé à Twitter pour exprimer sa désapprobation sur la situation, que vous pouvez voir ci-dessous :

Toute l’histoire de Mount et Chilwell est pathétique, vous me dites que l’équipe écossaise n’a pas touché Billy Gilmour après le match, c’est pour montrer que la photo câlin les a tués, peut-être leur apprendra-t-elle une leçon pour embrasser vos rivaux tout de suite après tu as fait 0-0 pourtant 🤷🏼‍♂️ – Jamie Ohara (@Mrjamieohara1) 22 juin 2021

Le patron de l’Angleterre Gareth Southgate insiste sur le fait qu’il n’est pas contrarié, malgré ses plans pour que leur affrontement avec la République tchèque soit plongé dans le chaos.

Southgate a déclaré: «Je ne suis pas vraiment en colère ou énervé et certainement pas avec les joueurs. Pas avec personne.

« C’est juste le fait du monde dans lequel nous vivons en ce moment.

« Nous avons toujours su que nous essayions d’être aussi vigilants que possible, mais il y a aussi toujours un élément de fortune dans ces situations.

« Les protocoles seraient quelque chose à voir avec la discussion après le match, mais je n’ai aucune idée de tous les détails.

« Bien sûr, ce n’est pas idéal, mais nous avons toujours su que cela pouvait arriver.

« Chaque équipe du tournoi vit en quelque sorte avec cette peur – et certaines ont déjà dû y faire face.

Southgate sera sans Chilwell et Mount pour l’épreuve de force en République tchèque

“Nous sommes les derniers à avoir eu cette perturbation et nous devons juste nous entendre et faire face.”

Il a poursuivi : « Je ne suis pas frustré. Je suis quelqu’un qui comprend que, quand on est manager, on peut avoir une séance d’entraînement et perdre un joueur sur blessure la veille d’un match et il faut s’adapter.

«Je n’ai jamais été du genre à lancer quelque chose au physio quand il est entré et m’a dit qu’un avant-centre s’était fait la cheville la veille du match.

« Ce n’est pas la faute du médecin, ce n’est pas la faute du kiné, c’est comme ça. Qui joue? Quelqu’un d’autre. On craque.

« Nous ne sommes pas trop zélés en ce sens que nous devons suivre les directives.

“Nous devons nous assurer que s’il y a un risque avec ces deux joueurs, nous devons nous assurer de ne mettre aucun autre joueur en danger.”