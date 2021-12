Petr Petrov fêtera le réveillon de Noël en Russie en combattant

Le boxeur madrilène Petr Petrov (42-6-2, 23 KO) combattra la veille de Noël à l’USC Soviet Wings à Moscou (Russie), dans lequel ce sera le dernier combat de l’année pour un combattant espagnol.

Petrov disputera un titre intermédiaire IBF en 10 rounds contre le Russe Khariton Agrba (6-0, 3 KO), défini par Petia lui-même comme « Combattant inconfortable, un gaucher à la russe qui vous donne du fil à retordre ».

L’espagnol de double nationalité russe et espagnole est très bien préparé : «Je m’entraîne dur avec Alex Franco et Emiro Bula, et je fais des séances de sparring avec Carlos Ramos et d’autres combattants. Je suis en bonne condition physique ».

Une victoire de Petrov ouvrira les portes pour plus de combats, « J’y vais avec beaucoup d’envie, on a voyagé le 22 à Moscou et là on va essayer de s’apporter la victoire ».

Bonne chance pour le Vallecano.