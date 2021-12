Petra Ecclestone demande à changer le nom de famille de 3 enfants partagés avec son ex-mari

Pétra Ecclestone, la créatrice de mode/mondaine, a déposé des documents juridiques pour changer les noms de ses 3 enfants – du nom de son ex-mari au sien … et cela souligne l’amertume de leur divorce.

Selon les documents, obtenus par TMZ, Petra veut le nom de famille de ses trois enfants — Andrew Kubir cascade, James Robert Frederick Cascade et Lavinia cascade, à Ecclestone.

Quant à savoir pourquoi, selon les documents, « aligner le nom de famille des enfants sur le nom de famille de la mère … difficile à la fois dans la vie quotidienne et en voyageant avec des enfants portant un nom différent de celui de la mère ».

Le doc poursuit en donnant une autre raison pour le changement de nom … « Changez et supprimez le nom de famille du père absent qui fait régulièrement l’objet d’articles négatifs dans les médias et les tabloïds et d’enquêtes criminelles. »

Le père des 3 enfants, James cascade, attend son procès pour blanchiment d’argent, faux et abus racial sur un policier noir… des accusations qu’il a niées.

Stunt, un marchand de lingots d’or, et Ecclestone ont divorcé en 2017, et il y a clairement encore beaucoup de mauvais sang.

Petra, dont le père est grand patron de la Formule 1 Bernie Ecclestone, est engagé à Sam Palmer … ils ont ensemble une fille d’un an.

Le juge n’a pas statué sur sa requête. Nous ne savons pas si Stunt s’opposera à sa pétition, mais nous n’avons pas pu le joindre.