Petra Martic parvient à se qualifier pour les trente-deuxièmes de finale aux dépens de Dalma Galfi

31/08/2021

Le à 22:00 CEST

Petra martique, Croate, numéro 32 de la WTA et tête de série numéro 30, a rempli les pronostics en s’imposant par 6-3 et 6-2 dans une heure et vingt minutes au joueur hongrois Dalma Galfi, numéro 152 de la WTA, en soixante-quatrième de la finale de l’US Open. Après ce résultat, la joueuse de tennis sera en 30e de finale de l’US Open.

Les données recueillies sur le match montrent que la joueuse de tennis croate a réussi à casser le service de son adversaire 4 fois, au premier service elle a été efficace à 67%, a commis une double faute et a réalisé 67% des points de service. Quant à la Hongroise, elle a réussi à casser le service une fois, a eu un premier service de 57%, a commis 4 doubles fautes et a réussi à remporter 49% des points de service.

Le joueur croate affrontera dans les 30 derniers de la compétition l’Australien Ajla Tomljanovic, numéro 46.

Dans le tournoi New York (US Open) 237 joueurs de tennis y participent et la phase finale est composée d’un total de 128 parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont gagné lors de la phase précédente du championnat et les invités. De même, il est célébré entre le 24 août et le 11 septembre sur un court en dur à ciel ouvert.