Pétrole et gaz : l’environnement d’exploitation s’est amélioré

La demande intérieure de pétrole a montré des signes encourageants de reprise en juillet 2021

Nous nous attendons à ce que les MOC bénéficient (i) de l’amélioration récente des marges de commercialisation des carburants automobiles dans un contexte de prix du pétrole brut limités ; (ii) la reprise progressive des marges de raffinage de référence tirée par la reprise anticipée de la demande mondiale ; et (iii) un rebond de la consommation intérieure de pétrole après la deuxième vague de Covid. Nous trouvons les valorisations bon marché pour HPCL et IOCL à environ 5X EV/Ebitda et BPCL à 6,2X EV/Ebitda reflétant une prime modeste pour la privatisation.

Marges de carburant automobile en hausse ces derniers mois

Nos calculs suggèrent que les marges de commercialisation des carburants automobiles se sont améliorées au cours des derniers mois dans un contexte de modération des prix du brut, les OMC réduisant les prix de détail à un rythme modeste. Notre estimation des marges de commercialisation du diesel est passée à 5,5 Rs/litre en août 2021 et à 6,6 Rs/litre actuellement, contre 2,5 Rs/litre en avril 2021. Les marges de commercialisation actuelles reflètent le prix du brut Brent daté d’environ 70 $/baril ; si les prix du brut remontent à leur récent pic d’environ 78 $/baril, les OMC pourraient toujours être en mesure de maintenir les marges de commercialisation du diesel au-dessus des niveaux normatifs de 3,1 Rs/litre sans augmenter les prix de détail. Les marges de commercialisation de l’essence ont également augmenté à Rs 4,7/litre actuellement, contre Rs 2,3-2,5/litre au cours des derniers mois.

Les marges de raffinage s’améliorent ces derniers mois

Les marges de raffinage régionales se sont améliorées au cours du deuxième trimestre de l’exercice 22, évoluant progressivement vers des creux cycliques historiques de 3 à 4 $/b, contre des niveaux en difficulté plus tôt dans un contexte de demande touchée par la pandémie. La marge de Kotak Indian a augmenté à 2,4 $/b au cours du trimestre en cours, contre une moyenne de 1,8 $/b au trimestre précédent, soutenue par une reprise robuste attendue de la demande mondiale. Nous nous attendons à ce que les marges s’améliorent davantage en raison des fermetures permanentes à grande échelle annoncées par plusieurs raffineurs, ce qui pourrait atténuer la situation de l’approvisionnement au cours des 12 prochains mois.

La demande intérieure de pétrole a montré des signes encourageants de reprise en juillet 2021. La consommation de pétrole pour juillet 2021 était en hausse de 8 % en glissement annuel et légèrement inférieure de 5 % par rapport aux niveaux de juillet 2019, la demande de diesel restant 10 % inférieure, tandis que la demande d’essence était en hausse de 4 %. du niveau pré-Covid. Nous nous attendons à ce que l’environnement de la demande s’améliore encore au cours des prochains mois.

Les valorisations restent raisonnables

Nous trouvons des valorisations pour HPCL et IOCL peu coûteuses autour de 5X EV/Ebitda sur la base d’hypothèses raisonnables sur les marges de raffinage et de commercialisation récurrentes ; La valorisation de BPCL reste également raisonnable, hors dividendes, à 6,2X Ebitda reflétant une légère prime à la privatisation. Toute faiblesse de ces actions peut être considérée comme une opportunité d’achat, car une augmentation soutenue des marges et des volumes peut entraîner une amélioration de la trajectoire des bénéfices sous-jacents à court terme.

