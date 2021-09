Pétrole mélangé après que l’ouragan Ida a frappé les plates-formes et les raffineries du Golfe des États-Unis

in

Les prix du pétrole ont réduit leurs premiers gains lundi, revenant à des sommets de plus de trois semaines atteints plus tôt dans la session, alors qu’un puissant ouragan s’abattait sur la côte américaine du golfe, forçant la fermeture et l’évacuation de centaines de plates-formes pétrolières offshore.

Le Brent était en hausse de 5 cents ou 0,4% à 72,75 $ le baril à 05h59 GMT. Il a augmenté de plus de 11% la semaine dernière en prévision des perturbations de la production pétrolière d’Ida.

Le pétrole américain est devenu négatif et a perdu 31 cents ou 0,5% à 68,43 $ le baril, après avoir bondi d’un peu plus de 10% par rapport à la semaine dernière.

Les indices de référence ont atteint des sommets jamais vus depuis début août, 73,69 $ et 69,64 $, respectivement, plus tôt dans la session, alors qu’Ida s’écrasait sur la côte près de Port Fourchon, en Louisiane, une plaque tournante de l’industrie énergétique offshore du Golfe.

“Il est encore tôt pour connaître l’impact total de l’ouragan Ida”, a déclaré Vivek Dhar, analyste des matières premières à la Commonweath Bank of Australia.

“Les produits pétroliers, comme l’essence et le diesel, sont susceptibles de voir les prix augmenter plus fortement en raison des pannes de raffinerie, surtout s’il est difficile de remettre les raffineries et les pipelines en service”, a déclaré Dhar.

Les prix de l’essence aux États-Unis ont augmenté de plus de 3 % à un moment donné, alors que les pannes de courant se sont ajoutées aux fermetures de raffineries sur la côte du Golfe et que l’accent a été mis sur les produits bruts. Les prix du brut ont également baissé en prévision d’une probable reprise rapide de la production pétrolière, selon les analystes.

La raffinerie de 190 000 barils par jour (bpj) de PBF Energy Inc (PBF.N) à Chalmette, en Louisiane, a été fermée en raison d’une panne de courant causée par Ida, ont indiqué des sources à ..

Marathon Petroleum Corp (MPC.N) a fermé ses 578 000 b/j à Garyville, en Louisiane, à l’approche de la tempête.

Colonial Pipeline Co (COLPI.UL), exploitant du plus grand oléoduc de produits pétroliers des États-Unis, a annoncé dimanche qu’il arrêterait temporairement les livraisons de carburant de Houston à Greensboro, en Caroline du Nord, en raison d’Ida.

COUP DE PRODUCTION

Du côté de la production, les sociétés énergétiques avaient interrompu dimanche plus de 95 % de la production de brut, soit 1,74 million de barils par jour, dans le golfe du Mexique aux États-Unis, selon le Bureau of Safety and Environmental Enforcement, alors qu’Ida se dirigeait vers des plates-formes de forage et d’autres Infrastructure.

Le Golfe fournit environ 17% du pétrole du pays.

Les sociétés pétrolières et gazières ont évacué environ 300 installations offshore et mis plus de 10 navires de forage hors de danger, a déclaré le régulateur offshore.

Louisiana Offshore Oil Port (LOOP), le plus grand terminal de brut privé des États-Unis, a interrompu ses livraisons avant l’ouragan.

LOOP est le seul terminal américain capable de décharger des superpétroliers, traitant environ 10% à 15% du pétrole domestique américain ainsi que 10% à 15% de ses importations de pétrole, et est connecté à environ la moitié de la capacité de raffinage américaine, a déclaré Port Fourchon. sur son site Internet.

Ida a percuté la côte près de Port Fourchon dimanche à 16 h 55 GMT en tant qu’ouragan de catégorie 4 extrêmement dangereux, a annoncé le Centre national des ouragans, avant de commencer à faiblir.

“L’ouragan Ida dictera la direction à court terme du pétrole”, a déclaré Jeffrey Halley, analyste de marché senior chez OANDA. “Si Ida s’affaiblit et que son chemin de destruction est plus faible que prévu, le rallye du pétrole perdra temporairement son élan ici.”

Malgré l’approche d’Ida, les sociétés de forage américaines ont augmenté le nombre de plates-formes pétrolières et gazières la semaine dernière, faisant d’août le treizième mois consécutif où elles ont ajouté des installations de production.