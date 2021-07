Petronas JV ne cannibalisera pas les activités de vente au détail de carburant existantes d’IOCL: SM Vaidya, président d’IOCL

in

Interagissant avec les médias après l’annonce des résultats vendredi, le président d’IOCL, SM Vaidya, a déclaré que le conseil d’administration de la société avait approuvé l’entrée d’IndianOil Petronas (IPPL), une coentreprise d’IOCL et de Petronas, basée en Malaisie, dans le commerce de détail de carburant automobile en Inde. Extraits de l’interaction :

Sur Petronas JV :

Le conseil d’administration de la société a approuvé la diversification d’IndianOil Petronas (IPPL), une coentreprise d’IOCL et de Petronas, basée en Malaisie, dans le commerce de détail de carburant automobile en Inde. IPPL se concentre actuellement principalement sur l’exploitation des terminaux d’importation de GPL à Haldia et Ennore. Nous avons étendu le protocole d’accord avec IPPL pour inclure les activités de vente au détail de gaz naturel et de carburant de transport. Les détails de la nouvelle entreprise n’ont pas encore été réglés. L’ensemble du gâteau énergétique augmente, il n’est donc pas question que cette entreprise à venir cannibalise les activités de vente au détail de carburant actuelles d’IOCL. Il y a une marge pour tout le monde. Nous avons l’intention d’introduire les meilleures pratiques des entreprises mondiales en Inde.

Sur la monétisation des actifs :

Pour commencer, nous avons identifié deux unités d’hydrogène dans la raffinerie du Gujarat, chacune d’une capacité de 70 000 tonnes par an. Pour le moment, l’unité de production d’hydrogène vert récemment annoncée à la raffinerie de Mathura ne fait pas partie du programme de monétisation des actifs. C’est une nouvelle initiative. Dans une deuxième phase, nous monétiserons les cinq autres unités hydrogène de grande capacité réparties dans les autres raffineries.

Sur les tarifs mondiaux de carburant :

Après une chute brutale après la décision de l’Opep d’augmenter la production, les prix mondiaux du brut sont revenus à 75 $/baril. Les fissures de diesel sont passées de 5,14 $/baril en juin à environ 4,67 $/baril en juillet, tandis que les fissures d’essence sont passées de 4,78 $/baril à 7,64 $/baril. (Les fissures mondiales ont une incidence sur les prix de base des carburants facturés par IOCL). Comme le pays dépend principalement des importations de brut, je pense qu’une fourchette de prix de 60 $ à 70 $/baril sera la bienvenue.

À la demande:

Les ventes d’essence ont atteint les niveaux d’avant Covid au cours de la première semaine de juillet 2021. Cependant, la demande de diesel n’a pas encore repris et les ventes oscillent actuellement autour de 88 % des niveaux d’avant Covid. Pour l’ATF, les défis sont devenus plus aigus, avec des ventes mensuelles actuelles enregistrées à environ 50 % seulement des niveaux d’avant Covid. Je m’attends à ce que d’ici Diwali, la demande de diesel puisse atteindre les niveaux d’avant Covid. Pour qu’ATF revienne à la normale, je pense qu’il faut attendre la fin de l’exercice en cours.

Sur la future raffinerie entièrement nouvelle de Nagapattinam :

Nous sommes à la recherche d’un partenaire stratégique pour la prochaine raffinerie de Nagapattinam dans le Tamil Nadu, et le processus est toujours en cours, et nous n’avons encore choisi personne. (Le conseil d’administration d’IOCL a approuvé la mise en place d’une raffinerie d’une capacité de 9 MT par an à Nagapattinam. Le projet, d’une valeur brute estimée à 31 500 crores, sera construit conjointement avec la filiale d’IOCL, Chennai Petroleum Corporation, les deux entités investissant dans une participation de 25 % chacun dans la prochaine raffinerie. La société recherche un partenaire stratégique pour investir dans la participation restante.)

