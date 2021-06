Petronas Yamaha craint que Rossi ne prenne sa retraite au milieu de la Coupe du monde

08/06/2021 à 11h32 CEST

Rien, absolument rien, de ce qui arrive au vétéran et mythique pilote italien Valentino Rossi, 42, a une explication. Ni il ne l’a trouvé, malgré mille excuses pour son mauvais début de saison, ni son usine (presque toujours), Yamaha, il le demande une fois qu’il est loin de l’équipe officielle et, encore moins, de sa nouvelle équipe le Petronas Yamaha SRT (Sepang Racing Team).

le ‘Docteur’, à peine compétitif à l’entraînement et aux courses cette année, n’a marqué que dans 3 des 7 grands prix disputés, est en position 19e de la coupe du monde des pilotesMarc Marquez, après neuf mois d’absence, trois opérations et une dure rééducation, est devant lui) et compte déjà 100 points de retard sur le leader, le Français Fabio Quartararo (Yamaha)En d’autres termes, le « Devil » remporte quatre victoires devant « Vale » dans sept grands prix, quelque chose de jamais vu auparavant. “Je vais garder & rdquor ;, disait-il il n’y a pas longtemps,” si je suis dans le top cinq & rdquor ;.

Retirer tôt

La situation de Rossi, qui vit enfermé dans son monde, de plus en plus réduit et moins influent depuis que Yamaha a démantelé tout son équipement technique, fait craindre tant à son équipe qu’à l’organisation de la Coupe du monde elle-même, comme l’a appris El Periódico de Catalunya, que le « Docteur » puisse être envisager de jouer dans une surprise et une impolitesse impensable au début du championnat et c’est-à-dire arrêter la compétition, prendre sa retraite, prendre sa retraite, avant la fin de la Coupe du monde, en plein milieu de la saison, ce qui serait désastreux à la fois pour l’équipe Petronas Yamaha et la société Dorna Sports, qui n’ont pas pu honorer le grand champion comme elle le souhaitait.

Rossi a assuré à la fois la course de dimanche dernier à Montmeló, dans laquelle il s’est écrasé, et les deux prochains rendez-vous avant les vacances – Sachsenring (Allemagne), le 20 juin et Assen (Hollande), le 27 juin. Juin – peut être vital pour décider ton futur. Avenir que tout le monde pense, maintenant, qu’il pourrait être d’annoncer qu’il démissionne l’année qui reste de son contrat avec Petronas Yamaha, c’est-à-dire 2022, mais que beaucoup, j’insiste, craignent que ce ne soit le cas, compte tenu de ses mauvais résultats et de la impossibilité de lever la tête, annoncez que vous arrêtez de concourir en profitant de la trêve estivale.

Comme El Periódico l’a appris, aucun responsable de l’équipe malaisienne, le “satellite” de Yamaha, pas même son top manager et personne très appréciée et appréciée dans le “paddock” MotoGP, Razlan Razali, est capable de savoir ce qui arrive à Rossi et, surtout, de lui demander. Dans sa nouvelle équipe, personne ne parle au « Docteur » pour savoir ce qui lui arrive et s’il a une solution à court terme. Et ils ne lui parlent pas, pas à cause d’une mauvaise relation, mais par respect, presque par peur. Rossi, qui est encore quelqu’un d’intouchable dans le « paddock » après avoir été le pilote, le mythe, l’image sur laquelle s’est construit et soutenu le Championnat du Monde de Moto jusqu’à l’arrivée de Marc Marquez, inspire tellement de respect à l’équipe Petronas qu’ils n’osent même pas lui demander ce qui ne va pas ou ce qu’il va faire, d’où beaucoup ont peur d’être surpris dans quelques semaines.

Quatre ans sans gagner

Il est clair, limpide, que tout le monde pense que Rossi ne courra pas la saison prochaine, mais, jusqu’à présent, personne n’a envisagé la possibilité qu’il quitte la Yamaha M1 officielle, au milieu du championnat. Maintenant, il y a ceux qui craignent cette possibilité. Et ça fait peur. Les données, bien sûr, montrent que le « Docteur » ne devrait plus être en compétition. Il s’agit de sa 26e saison en Coupe du monde. Il a couru 421 Grands Prix, a obtenu 115 victoires et 235 podiums. Mais & mldr; mais son dernier titre date de 2009, il poursuit ‘el dixième’ depuis 11 ans ; sa dernière victoire était à Assen-2017, cela fera maintenant quatre ans; sa dernière pole position était au Mugello-2018 et son dernier podium (3e) était, à Jerez, l’an dernier.

Rossi, entouré de sangliers qui n’hésitent pas à risquer leur vie à chaque séance d’entraînement à 360 km/h, il pense déjà plus à l’avenir immédiat, tant dans le paddock qu’en dehors de la piste, qu’à courir au plus haut niveau Elle a été exprimant son désir d’avoir un enfant avec sa compagne Francesca Sofia depuis longtemps. On vient de savoir que, la saison prochaine, Rossi, c’est-à-dire son académie, le VR46, aura une équipe MotoGP et ils auront deux bonnes Ducati.

Accord avec Ducati

Et, non seulement cela, l’accord de Rossi Avec la signature de Borgo Panigale, cela va bien plus loin que de devenir la deuxième équipe « satellite » des « balles rouges » italiennes dans la catégorie reine, car la marque détenue par Audi veut que la structure du« Docteur, son Académie VR46, grandisse en Moto3 et Moto2 pour devenir le tremplin et l’échelle de projection pour la catégorie reine de Ducati, tout comme KTM l’a fait, créant une structure pour que ses jeunes pilotes s’entraînent en Moto3, grandissent en Moto2 et font le saut vers le MotoGP déjà formé. L’accord Rossi-Ducati est, en ce sens, total.

Il se trouve que la décision de RossiEn d’autres termes, rejoindre Ducati et non Yamaha pour sa nouvelle équipe MotoGP a complètement surpris l’usine japonaise de diapason. Eh bien, à Yamaha, non, plutôt à son responsable des circuits, le Britannique Lin Jarvis, qui, en première approximation de Razali Pour renouveler le contrat, il a demandé à l’exécutif malaisien, personne d’un énorme prestige en Malaisie, presque le double de ce qu’il paie actuellement, ce qui a indigné l’exécutif de Petronas. Lorsque Jarvis a appris que la future équipe MotoGP de Rossi, l’Aramco Racing Team VR46, utiliserait les “Desmosedici” de Ducati, a baissé le prix de leurs motos et, au Mugello, a conclu un accord de renouvellement avec Razlan Razali.