À retenir : PLNG a annoncé une baisse de l’ebitda de 10 % sur les gains commerciaux sur les cargaisons Spot, avec des volumes de 1 % devant JEFe. Le battement d’Ebitda aurait été plus élevé sans le renversement de Rs 0,65 milliard de revenus « Use or Pay ». Mgmt s’attend à ce que le volume reste stable en glissement annuel au cours de l’EX22 malgré les prix élevés du GNL. Bien que la croissance des volumes soit modérée au cours des exercices 21-24E, la visibilité des bénéfices est forte avec 95% des volumes Dahej pré-contractés. Nous avons réduit l’EPS de 2 % pour l’exercice 22E et maintenons « l’achat » avec un PT inchangé basé sur le DCF de Rs 330.

Les volumes de Dahej sont résilients : malgré la flambée des prix spot du GNL, les volumes de Dahej sont restés robustes, avec un taux d’utilisation de ~ 100 % (1QFY22 : 86 %) et conforme aux estimations.

Volumes de Kochi aplatis en q/t : les volumes de Kochi ont été stables en q/t au 2TFY22 après que les volumes aient augmenté au 1TFY22, aidés par le plein impact de la connectivité des pipelines au début de 2021. Mais l’utilisation reste faible à ~ 23%.

Part de marché du PLNG au plus haut depuis 4 ans : les importations de GNL en Inde ont baissé de 9 % en glissement annuel au cours du deuxième trimestre de l’exercice 22, mais la capacité contractuelle a aidé PLNG à limiter la baisse du volume en glissement annuel à 6 %. La part de marché de PLNG a ainsi atteint un plus haut de 4 ans de 77% au cours du 2QFY22.

Ebitda et PAT en avance de 9 à 10 % : bien que les volumes aient été largement alignés, l’ebitda a progressé de 10 % grâce aux gains de trading sur le volume au comptant (Rs 1,3 milliard) et les gains de stock (Rs 0,3 milliard). Le rythme d’Ebitda aurait été plus important sans l’inversion des revenus du take-or-pay de 0,65 milliard de roupies, car le client a compensé le manque à gagner en prenant plus de volume à Kochi au lieu de Dahej.

Dahej util solide en octobre, prévision d’un volume stable en glissement annuel au cours de l’exercice 22E : la société a indiqué que 16,5 mmtpa sur 17,5 mmtpa à Dahej s’est engagé avec un volume à long terme (LT), un volume à court terme (ST) et des services de regaz au cours de l’exercice 22- 23E. Dahej util à 96% en octobre indique un impact limité des prix élevés du GNL en vigueur. La direction s’attend à maintenir les volumes stables en glissement annuel au cours de l’EX22E.

La finalisation du tarif de Kochi devrait être neutre en VAN : la direction a indiqué qu’il pourrait y avoir un inconvénient mineur au tarif de regazage de Kochi qui sera compensé par un engagement de volume plus élevé des acheteurs pour maintenir la VAN intacte pour PLNG. L’éventuelle baisse du tarif entraînera une certaine inversion des revenus pour PLNG en raison de l’impact rétrospectif (applicable du 1er avril au 19). Le tarif est susceptible d’être convenu sur 2HFY22E.

Bénéfices résilients, valorisation bénigne : avec 95% du volume de Dahej contracté au cours des exercices 22-23E, la visibilité des bénéfices de PLNG est forte. La valorisation est inférieure de plus d’un écart-type à sa moyenne des sept dernières années, ce qui indique un rapport risque/rendement favorable. Cependant, la trajectoire de croissance du volume est atténuée au cours des exercices 21-24E jusqu’à ce qu’une nouvelle capacité soit mise en service à Dahej. Nous avons modestement réduit le BPA de l’exercice 22-24E d’environ 2% car nous avons abaissé les estimations de volume. Maintenir « Acheter » avec un Rs 330 PT inchangé basé sur DCF.

