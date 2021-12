Petrovic aura son film : LeBron et Jordan se rendent à lui

La vie de Drazen Petrovic sortira sur les écrans en 2023, coïncidant avec le 30e anniversaire de la mort par accident de la circulation, sous le nom (encore provisoire) de Force supérieure – L’histoire de Drazen Petrovic, rapporte Variety « Ce n’est pas juste un autre film de sport, mais un drame qui traite du phénomène du génie et de la combativité de Petrovic », explique Danilo Serbedzija, réalisateur du film. « Il se concentre également sur sa vie personnelle en dehors du terrain et examine les défis et les insécurités d’un athlète unique. »

Le scénario est écrit par Ivan Turkovic Krnjak et produit par Ivor Siber Ljubo Zdjelarevic. Tous sont croates, comme Serbedzija, une terre qui a donné naissance au Génie de Sibenik il y a 57 ans et qui est mort très jeune, à 28 ans après une incroyable carrière sportive en Europe avec Cibona et le Real Madrid, avec qui il a accumulé une dizaine de titres. , dont deux Coupes d’Europe avec le club de Zagren. Avec les blancs, il a remporté une Copa del Rey et une Recopa en une seule saison.

Éloges de Jordan et LeBron

Trophées remportés avant de faire le saut en NBA. D’abord aux Portland Trail Blazers pendant une saison et demie, puis aux New Jersey Nets. Dans la Grosse Pomme, il a joué deux saisons et demie. La franchise a retiré son dossard numéro 3.

« Le meilleur joueur international de tous les temps ». C’est ainsi que le décrit LeBron James, l’un des nombreux joueurs qui ont rendu hommage à Petrovic. « C’était excitant de jouer contre Drazen. Chaque fois que nous avons concouru, il a concouru avec une attitude agressive. Il n’était pas nerveux, il est venu vers moi aussi fort que je l’avais déjà approché. Nous avons donc eu de grosses batailles dans le passé, et malheureusement, ce furent de courtes batailles », poursuit Michael Jordan.