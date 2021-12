Petrucci testé positif au Covid à Djeddah

30/12/2021 à 11h32 CET

Jusqu’à ce vendredi 31 décembre, la liste définitive des participants au Rallye Dakar 2022 ne sera pas connue. De la liste initiale, il y aura ceux qui ne passeront pas les vérifications techniques en cours à Djeddah. Mais il y aura aussi des victimes à cause du Covid. Certains déjà confirmés, d’autres en attente d’un autre PCR. Parmi eux se trouve le pilote italien, Danilo Petrucci, qu’après son départ du MotoGP, il a annoncé qu’il allait participer à un rallye raid avec KTM Tech3, mais s’est révélé positif dès son arrivée en Arabie saoudite.

Ce jeudi, Petrucci Il subira un deuxième test pour savoir s’il est définitivement hors course ou, au contraire, est apte à y participer. L’espagnol est dans la même situation Sara garcia, un coureur moto, qui a été testé positif pour COVID-19 lors du test PCR qui a été effectué lundi et attend toujours le deuxième test.

« Je suis enfermé dans une chambre d’hôtel depuis de nombreuses heures, en compagnie d’un gros nœud au ventre et d’un mot qui résonne dans ma tête : ‘Positive’ & rdquor;, écrivait-il hier sur ses réseaux sociaux.

Copilote de camion José Luis Criado il a également été testé positif. L’Espagnol avec le plus de participations au Dakar, ne pourra pas disputer ce qui devait être sa 32e édition en raison d’un test PCR positif avant son voyage en Arabie Saoudite. Cependant, l’équipe KH-7 Epsilon a trouvé un remplaçant également du plus haut niveau dans Beau roman, un expert du copilote catalan qui vivra sa 10e édition après une décennie d’absence de l’épreuve, accompagnant l’équipe de Jordi Junvanteny, qui affronte son 30e Dakar, en compagnie de Jordi Ballbé.

« Malheureusement, je rate mon 32e Dakar. Je ne m’y attendais pas. Heureusement, nous avons pu régler la situation et Fina Román ira à ma place. Cette année, nous étions particulièrement ravis d’apporter un bicarburant plus écologique dans le camion. Nous y avons travaillé dur et j’espère que mes collègues poursuivront cet effort extraordinaire et qu’ils nous en feront profiter comme toujours. Je me sens bien, mais c’est un mauvais rêve & rdquor;, a assuré Criado.

Fina Román reviendra sur le camion KH-7, comme elle l’a fait deux fois sur le Dakar en Afrique et quatre fois en Amérique du Sud, de 2006 à 2012, dans lequel elle a collaboré à trois victoires dans la catégorie 6×6 et une 9e position au général comme le meilleur résultat. Le Catalan cumule un total de neuf participations, sans compter l’édition annulée de 2008, et ce sera la première qui se dispute en Arabie saoudite.

« Comment préparez-vous un Dakar en 18 heures, dont j’ai dormi quatre ? Bon, depuis hier à 14h00 Jordi Juvanteny m’a appelé pour me demander si mon permis camion était toujours valable pour remplacer un positif, je me suis lancé à toute allure pour essayer d’obtenir un PCR urgent, un permis urgent, des valises & mldr; Merci à tous ceux qui m’ont aidé à y parvenir ! Ce soir je serai à Djeddah et j’espère être à la hauteur pour remplacer un grand copilote tel que José Luis & rdquor;, a-t-il commenté romain.