Petrucci, trop gros pour la KTM

08/04/2021 à 11:44 CEST

Danilo Petrucci, qui après ne pas avoir été renouvelé en tant que pilote officiel Ducati a trouvé une place dans l’équipe satellite KTM, Tech3, a fait des débuts cauchemardesques avec sa nouvelle moto lors des deux premières courses de la saison sur le circuit de Losail (Qatar). L’Italien, qui mesure 1,81 mètre et pèse 80 kg., C’est le plus grand des quatre pilotes KTM sur la grille et cela s’est révélé comme un problème majeur dans ses performances, car clairement indiqué: il ne rentre pas sur la moto.

Au GP du Qatar, Petrux est allé au sol dès son départ après avoir joué avec Àlex Márquez. Au GP de Doha, il a terminé la course, bien qu’en 19e position sur 20 pilotes. Les problèmes de Petrucci avec la KTM ont été accentués sur la longue ligne droite de Losail, où l’accélération est essentielle.

« Tout le monde me dépasse dans la ligne droite parce que je suis trop lent. Même si je suis plus rapide que ceux de devant, je perds plusieurs mètres en accélération et puis je suis obligé de forcer le freinage pour me rapprocher. Mais il m’est impossible de dépasser. , » il expliqua Petrucci à la fin.

KTM a décidé d’homologuer un carénage plus grand pour Petrucci, mais au Qatar ce n’était pas suffisant pour réduire la grande différence qu’il subit en ligne droite avec ses coéquipiers et le reste de ses rivaux. « Je perds trois dixièmes par rapport aux autres KTM dans la ligne droite principale. Probablement, à cause de ma taille, nous avons fait une configuration trop extrême. Malheureusement, la RC16 est trop petite pour moi: j’ai vu des photos et on dirait presque que je conduis une Moto3. C’est aussi difficile pour moi de rester derrière et c’est un gros problème en course, surtout s’il y a une longue ligne droite comme Losail », a-t-il déclaré.

« En essais libres, il semblait que nous avions trouvé des choses positives, mais en course, il était impossible d’être avec les meilleurs, car dans les premiers tours, tout le monde m’a dépassé en accélération. Au freinage, les sensations étaient bonnes, mais cela m’a amené à entrer. les virages trop rapides, et les pneus surchauffés dès le troisième tour », a expliqué le pilote.