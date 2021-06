PETS Stock : 9 choses à savoir sur le jeu à pression courte PetMed Express

Les mouvements d’aujourd’hui dans divers jeux de compression courts de haut vol ont entraîné les investisseurs dans une course folle. Ceux qui utilisent les favoris conventionnels sur les sites de médias sociaux comme r/WallStreetBets ont réalisé des gains vraiment impressionnants. Un stock moins discuté qui monte également en flèche est PetMed Express (NASDAQ :ANIMAUX DOMESTIQUES). L’action PETS a clôturé en hausse de près de 60%.

Comme ses homologues fortement shorted, les actions PETS sont depuis un certain temps au centre des préoccupations des investisseurs particuliers. Actuellement, le ratio de volume court de la société se situe à environ 27%. En effet, ce niveau d’intérêt short est suffisant pour inciter les short squeezers à acheter ce titre en force.

Et acheter ils sont. Aujourd’hui, l’action PETS a déjà vu près de 20 fois le volume quotidien moyen des mains échangées.

Examinons de plus près PetMed Express pour ceux qui ne savent pas ce que fait l’entreprise.

PETS Stock : une pharmacie en ligne avec un avantage à court-squeeze

PetMed Express se présente comme « la pharmacie pour animaux de compagnie la plus fiable d’Amérique ». Comme son nom l’indique, l’entreprise fournit des médicaments, ainsi qu’une gamme d’autres produits, via une plateforme de commerce électronique. Similaire à rival moelleux (NYSE :CHWY), PetMed est après le propriétaire d’animal féru de technologie. En effet, le modèle économique de l’entreprise semble bien fonctionner. Contrairement à bon nombre de ses pairs, PetMed a été constamment rentable au cours des derniers trimestres. En conséquence, ce stock est souvent considéré comme un jeu de valeur sur le segment des animaux de compagnie discrétionnaires du commerce électronique. Le ralentissement de la croissance du chiffre d’affaires s’est traduit par un intérêt plus élevé à court terme pour les actions PETS ces derniers temps. Ainsi, les investisseurs de détail se sont entassés dans cette action ces derniers temps, provoquant des fluctuations volatiles du prix des actions PETS cette année. L’action PETS a commencé l’année à environ 33 $ par action. Au cours du dernier pic alimenté par les investisseurs de détail, cette action a atteint 57 $ par action. Actuellement, PETS a grimpé à 46 $ par action au moment de la rédaction de ce dernier pic plus élevé.

