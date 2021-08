Peu de choses ont changé depuis les 54 jours du Studio, déclare Ian Schrager – WWD

Ian Schrager ne sait pas avec certitude ce que veulent ses clients de l’hôtel – mais il va le leur donner quand même. Il n’a jamais fait de données, de groupes de discussion, d’enquêtes marketing ou d’entretiens. Il ne fait confiance qu’à l’instinct de son entrepreneur et, jusqu’à présent, ils ne l’ont pas laissé tomber, selon un nouveau podcast, faisant partie de la série Amex Shaping Insights avec des personnalités du luxe, des voyages et de la technologie.

Schrager, le cofondateur du Studio 54 et d’un groupe d’hôtels de charme non conventionnels, a déclaré à la journaliste Fiona McCarthy qu’il avait supprimé le rituel de bienvenue dans son nouvel hôtel Public à Manhattan, afin que les clients puissent se rendre directement dans leurs chambres via la technologie sans contact.

Il pense que les clients de Public « ne veulent pas aller à l’hôtel, s’asseoir, boire une coupe de champagne et bavarder à la réception. Vous voulez récupérer votre clé et monter là-haut. Le check-in et le check-out sont invisibles. Inexistant. C’est ce que les gens veulent aujourd’hui.

Et tandis que la technologie peut rendre les mécanismes quotidiens d’exploitation d’un hôtel moins chers et plus faciles, il reste encore suffisamment de place pour les interactions personnelles avec le personnel. « L’invité l’obtiendra dans de nombreux endroits plus importants que de bavarder à la réception », dit-il.

En effet, créer ce « lien émotionnel avec l’invité est absolument essentiel. Comment obtenez-vous cela? Je ne sais pas. Vous espérez qu’à la fin de la journée, l’alchimie se produira. Cette alchimie, croit-il, vient de la promotion de la diversité, de la création d’un environnement qui permet aux clients de se sentir à l’aise et libres – et grâce à une féroce attention aux détails.

« Tout le monde ne voit pas les détails », mais cela n’a pas d’importance, car lui et son équipe ont une telle focalisation laser. Il utilise les chaises dans le hall comme exemple. « Vous parlez des coutures, des ongles, des jambes, du bas des jambes. Tout s’assemble lorsque la totalité est plus que la somme des parties – c’est la magie.

La diversité est un autre grand contributeur à cette magie. « Le secret pour avoir un espace public très réussi est la diversité. Vous voulez obtenir cette épice de la vie, l’énergie, la combustibilité. Quand vous avez cette diversité, vous obtenez une sorte de sentiment de liberté. »

Cette quête de liberté – et sa propre histoire bien documentée avec Studio 54 – continue d’informer le travail de Schrager. “Le nouveau luxe est un luxe spirituel, pas matériel”, déclare Schrager, affirmant que peu de choses ont changé au cours des quatre dernières décennies depuis que la boule scintillante a cessé de tourner au club de la 54e rue.

« Si vous avancez de 40 ans, nous recherchons la même chose. Ce sentiment de liberté et de confort lorsque vous êtes bien traité, lorsque vous vous sentez soigné et protégé et que rien de ce que vous faites ne vous fera de mal, mais sans le chaos et tout ce qui s’est passé dans la boîte de nuit.

L’avenir, dit-il, consistera à démocratiser davantage le luxe et à éliminer davantage de barrières dans l’hôtellerie.

Il prévoit “une fusion” entre les voyages d’affaires et de loisirs, notant que cela se produit déjà avec des gens qui se rendent dans leur club de golf “pour jouer et faire des affaires”. Il aime aussi l’idée d’hôtels urbains tout compris, « où les gens paient un prix – et ont accès à tout ».