Peu de choses se sont bien passées pour les Jets entrant dans la semaine de congé

Les Jets ont atteint leur bye toujours à la recherche d’une identité.

À travers cinq matchs, il est difficile de savoir exactement qui sont les Jets 2021. Ils sont jeunes. Nous savons que. Ils ont joué des recrues plus que toute autre équipe de la NFL. Cela s’est parfois montré, avec un jeu décousu au début et quelques moments difficiles sur le chemin du 1-4.

La recrue qui attire le plus l’attention est le quart-arrière Zach Wilson, bien sûr. Wilson a connu de très mauvais moments (quatre interceptions contre les Patriots) et des raisons d’espérer (deux lancers marquants de 50 verges contre les Titans).

Wilson a très tôt ressemblé à une recrue. Il a eu du mal à sortir le ballon à temps, ce qui a conduit à 18 sacs. Il a également lancé le plus d’interceptions (neuf) dans la NFL. Mais vous pouvez voir son talent et les raisons pour lesquelles les Jets ont fait de lui le deuxième choix au classement général. Wilson a une capacité rare à faire bouger les choses lorsque les pièces tombent en panne. L’étape suivante consiste à faire des jeux au sein de la structure de l’offensive.

Bien que toute l’attention semble se porter sur Wilson et l’offensive, la défensive des Jets a bien joué cette saison. L’unité a trébuché dimanche à Londres contre les Falcons, mais il est difficile de blâmer la défense pour tout ce qu’elle a été sur le terrain. L’unité dirigée par le coordinateur défensif Jeff Ulbrich a gardé les Jets dans les matchs alors même que l’offensive bégayait.

Zach Wilson se précipite dans le champ arrière contre les Titans.Robert Sabo pour le NY Post

L’entraîneur de première année, Robert Saleh, a apporté de l’énergie et une vision à l’équipe au début de la saison. Maintenant, il doit résoudre le problème de l’équipe au début des matchs et accumuler encore plus de victoires. Personne ne s’attend à ce que les Jets soient un prétendant aux séries éliminatoires, mais les fans veulent voir la respectabilité le reste du chemin.

Il y aura beaucoup de temps pour regarder vers l’avenir. Revenons sur les cinq premiers jeux :

Joueur le plus précieux

CJ Mosley a été formidable à son retour après avoir raté la majeure partie de 2019 à cause d’une blessure et 2020 après s’être retiré. Mosley est partout sur le terrain et mène l’équipe avec 45 plaqués. Il a également un sac, une passe défendue et un échappé forcé. La valeur de Mosley va au-delà des statistiques, cependant. Il est le ciment au milieu d’une toute jeune défense. Il fait tous les appels défensifs et s’assure que les gens sont dans la bonne position.

CJ Mosley des Jets de New York réagit après avoir affronté Kendrick Bourne des New England Patriots.Charles Wenzelberg/New York Post

Joueur le moins précieux

Il n’y a pas un seul joueur qui me vient à l’esprit ici. Les Jets ont généralement quelqu’un qui est surpayé et sous-performant, mais pas cette année. Au lieu de cela, j’irai avec un groupe de positions – les extrémités serrées. Les Jets ne tirent rien de leurs extrémités serrées, et ils devraient être une couverture de sécurité pour Wilson. Tyler Kroft (six attrapés, 46 yards) et Ryan Griffin (huit attrapés, 49 yards) doivent le récupérer.

La plus grosse surprise

Le secondaire a plutôt bien joué. Il y avait beaucoup d’inquiétude au début de la saison à l’idée de jouer avec des joueurs de première et de deuxième année au poste de demi de coin, mais ils ont tenu le coup. Bryce Hall et Michael Carter II ont vécu de très bons moments. C’est encore plus impressionnant quand on considère que les Jets ont été privés de leurs sécurités de départ – LaMarcus Joyner (quatre matchs manqués) et Marcus Maye (deux matchs) – en raison de blessures.

Plus grosse déception

Tout ce que nous avons entendu lorsque Saleh et Mike LaFleur ont été embauchés en tant qu’entraîneur et coordinateur offensif, c’est comment ils amèneraient l’offensive des 49ers avec eux, et cela signifiait courir le ballon. Eh bien… les Jets sont 30e de la NFL en attaque au sol. Leur course la plus longue est de 17 verges, et ils n’ont atteint qu’une seule fois 100 verges au sol en équipe.

Meilleur moment

Quand vous avez 1-4 ans, il n’y a pas beaucoup de moments parmi lesquels choisir. La victoire sur les Titans est l’appel facile ici. Les Jets ont obtenu un certain soulagement avec leur première victoire de la saison. Cela s’est produit en prolongation lorsque le botteur des Titans Randy Bullock a raté un placement, mais les Jets ne s’inquiétaient pas des points de style. La frappe de touché de 53 verges de Zach Wilson à Corey Davis dans ce match est le point culminant de la saison en un seul jeu.

L’ailier défensif des Jets de New York, Shaq Lawson, célèbre avec ses coéquipiers après que le botteur des Titans du Tennessee, Randy Bullock, ait raté une tentative d’égalité. USA TODAY Sports

Le pire moment

La défaite par blanchissage contre les Broncos était embarrassante. Les Jets ont été bousculés dans une défaite de 26-0 contre une bonne, pas une grande équipe de Denver. Le match de quatre interceptions de Wilson contre les Patriots est tout près.

Statistique la plus révélatrice

Les Jets ont eu le ballon en tête pendant exactement 3 minutes et 33 secondes cette saison. Leur plus grande avance a été de sept points. C’est difficile de jouer quand on essaie toujours de venir par derrière.

Développement le plus déroutant

La saga Denzel Mims a été si étrange. Les entraîneurs ne font clairement pas confiance au choix de deuxième ronde de 2020, mais il produit quand il joue (24,3 verges par attrapé). Il a le potentiel pour être un meneur de jeu. Il a juste besoin d’aller sur le terrain.

Le receveur large des Jets de New York Denzel Mims.AP

Décision à venir

Le directeur général Joe Douglas devra décider qui il veut déplacer à la date limite de négociation du 2 novembre. Maye est candidat et son agent a clairement indiqué que Maye serait favorable à un déménagement. Son arrestation pour conduite en état d’ébriété qui a récemment été révélée effraiera-t-elle les équipes ? On verra.

Un autre joueur à surveiller est le receveur de machines à sous Jamison Crowder. Il est dans la dernière année de son contrat et empêche la recrue Elijah Moore de jouer plus de machines à sous. Les Jets pourraient décider d’échanger Crowder pour ouvrir la voie à Moore.