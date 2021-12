Peu de conducteurs savent quoi faire pour avertir qu’ils vont freiner fortement : il ne faut pas allumer les feux de détresse | Moteur

Vous avez sûrement été sur la route et quand vous avez vu qu’il y avait un arrêt dans la marche vous avez mis les feux de secours de la voiture pendant que vous freiniez, car vous ne faisiez pas ce qu’il fallait comme nous le rappelle la DGT.

Vous descendez la route calmement et non loin de là vous commencez à voir comment les voitures s’entassent. Quelque chose devait arriver, peut-être un accident, et La première chose qui vous vient à l’esprit est de mettre les lumières de secours, afin que les pilotes derrière vous sachent que quelque chose ne va pas.

Beaucoup d’entre nous l’ont fait à cause des nerfs du moment, mais ce n’est pas bon. Lorsque nous ralentissons rapidement, nous ne devrions pas mettre les avertissements, mais plutôt nous devons freiner plusieurs fois.

Pendant que vous le faites, les feux de freinage s’allument et s’éteignent, alertant les conducteurs derrière nous. Dans le même temps, notre voiture ralentit, nous évitons donc une éventuelle collision. La DGT nous l’a rappelé avec le tweet suivant:

Pour prévenir que vous allez ralentir fortement votre véhicule, vous devez enfoncer plusieurs fois la pédale de frein. La bonne réponse est C. #RepasoNormas #SeguridadVial #TestDGThttps : //t.co/YVr8FCMrFS – Dir.Gral.Trafic (@DGTes) 20 décembre 2021

C’est une manœuvre simple avec laquelle nous n’avons pas à lâcher le volant. Nous freinons, avertissons et contrôlons le véhicule à tout moment. C’est un bon moyen d’éviter les problèmes.

Il est devenu populaire parmi les conducteurs parce que, bien qu’il ne soit pas indiqué, visuellement c’est très frappant. De plus, il n’est pas expressément interdit. Selon la réglementation, vous pouvez être condamné à une amende pour ne pas effectuer de freinage intermittent, mais les feux de détresse ne sont pas punissables dans cette situation.

Selon le code de la route, en son article 53 « Sauf en cas de danger imminent, tout conducteur, de réduire considérablement la vitesse de son véhicule, (…) et sera tenu de l’avertir au préalable de la manière prévue à l’article 109″, qui parle sur les feux stop, mais n’exclut pas les feux de secours.

Les voitures neuves le font toutes seules

La technologie progresse également dans le monde des moteurs et les véhicules plus récents allument leurs feux de détresse s’ils remarquent un arrêt soudain. En appuyant à fond sur le frein et l’embrayage, les avertissements s’activent automatiquement afin que les autres conducteurs puissent voir le danger.

Donc, si votre voiture le fait, ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas être condamné à une amende, tant que vous avez effectué le freinage intermittent que la DGT a recommandé dans son tweet. Il y a d’autres moments où l’installation de ces lumières peut vous rapporter un ticket, alors soyez prudent.