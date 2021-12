Peu de gain des ensembles de puissance

À moins que les discos ne deviennent financièrement plus forts, ils auront besoin de plus de renflouements, selon les données de PRAAPTI



Par Ashok Pendse

Le Centre a annoncé un paquet de Rs 120 000 crore via PFC et REC en 2020 sous Uday, ainsi que des lettres de crédit (LC) pour les garanties de paiement, afin de réduire le montant impayé des discoms aux gencos. Il est nécessaire d’évaluer les performances sur ces comptages à partir des données PRAAPTI. Les données PRAAPTI, fournies par le discom/le gouvernement de l’État pour les gencos centraux, les IPP et les générateurs d’ER, manquent de données sur l’encours dû aux gencos de l’État. Ainsi, pour le calcul de l’encours brut à gencos, il faudra ajouter au moins 25 à 30 % aux chiffres du PRAAPTI. Le graphique ci-joint montre l’encours au début et à la fin du mois en 2021.

Peu de choses deviennent tout à fait claires. Environ Rs 17 000 crore au mois de mars. Et Rs 8 000 crore en septembre ont dû être libérés. Ainsi, ce n’est que pendant ces deux mois que l’encours a baissé. Dans tous les mois restants, le montant impayé ne fait qu’augmenter, car la discothèque est incapable de payer les coûts d’achat d’électricité. Ceci est aggravé par la surtaxe pour retard de paiement qui ne cesse d’augmenter.

Même après le gros paquet central, l’encours a augmenté d’environ Rs 600 crore de janvier à décembre. Ainsi, au niveau national, il n’y a pratiquement pas d’impact d’Uday.

À la lumière de la scène nationale, il convient d’explorer s’il existe une distinction entre les États selon le parti au pouvoir. Le graphique ci-joint montre l’encours dans quatre États, l’Uttar Pradesh, le Karnataka, le Tamil Nadu et le Maharashtra, en 2021.

Comme indiqué précédemment, grâce au montant débloqué sous Uday, l’encours a baissé en mars et août/septembre. Sinon, il a été sur une trajectoire ascendante dans tous les États, quel que soit le parti au pouvoir. Gardez à l’esprit les faits suivants. UP a obtenu près de 11 000 crores de Rs en mars, le plus élevé de tous les États de tous les mois. Les chiffres exceptionnels pour le Tamil Nadu et le Maharashtra sont extrêmement élevés. Si l’on ajoute celui du Rajasthan, alors l’encours des trois États est de 50% du chiffre national. Au Maharashtra, en mars, l’encours a augmenté de 9 000 crores de roupies, probablement à cause d’un changement de loi.

Les États étant incapables de payer les coûts d’achat d’électricité, et la hausse exceptionnelle est le thème commun. Le Gujarat est une exception à tout cela. En règle générale, ils paient plus tôt que prévu et bénéficient donc d’une remise pour paiement anticipé. De plus, même si le Jammu-et-Cachemire fait partie du Centre, l’encours augmente et ne baisse que lorsque l’argent Uday afflue.

Trois principaux acteurs fournissent la majeure partie de l’électricité et, par conséquent, l’encours qui leur est dû doit être examiné. Ils appartiennent au centre (NTPC, NLC, DVC, etc.), IPP (Adani, Lalitpur, DB Power, etc.) Comme le montre le graphique ci-joint, les principaux bénéficiaires sont les gencos appartenant au Centre, dont l’encours a diminué de 50 %. L’encours des gencos IPP et RE a augmenté de près de 35 %. gencos est presque égal à, et celui des gencos IPP est presque le double, celui dû aux gencos appartenant au Centre. .

Chaque mois, les gencos confirment aux centres de répartition des charges d’État qu’ils disposent des LC. C’est pour normalement huit jours d’approvisionnement. Donc, légalement, la condition est remplie. La question est alors de savoir pourquoi l’encours augmente. Discoms paient dans les 12-18 semaines. Supposons qu’un générateur révoque LC. Ensuite, il obtiendra de l’argent pour un maximum d’une semaine d’approvisionnement. Il devra aller à la même discothèque pour 11-17 semaines de paiements. Évidemment, la discom va rendre la situation difficile pour le genco. Supposons que le genco arrête l’approvisionnement et la vente en échange. À l’heure actuelle, le tarif est de Rs 3.50-4. Sur l’échange, ce sera autour de Rs 2.5-3. Ainsi, les générateurs n’ont d’autre choix que de se laisser entraîner dans le désordre. Dans la pratique, LC ne fait aucune différence. À moins que les discos ne deviennent financièrement solides, cette scène continuera, nécessitant un soutien continu de type Uday. Soutenir également les IPP et les gencos d’ER ; sinon, ils ajouteront au fardeau du NPA.

L’auteur est un expert en régulation du secteur électrique

