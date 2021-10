Peu de gens sont opposés au partage de données personnelles

Les résultats apparaîtront lors de la conférence INFORMS/ACM/IEEE Winter Simulation Conference 2021 qui se tiendra en Arizona, aux États-Unis, qui est un forum de recherche mondial de premier plan pour la modélisation et les applications des statistiques industrielles.

Un groupe de chercheurs du monde universitaire et du secteur des entreprises du monde entier (dirigé par nous) a récemment répondu à la question : les pièges potentiels de l’économie des données centrée sur l’humain (par exemple, les risques pour la vie privée) seront-ils suffisamment puissants pour que les Indiens optent ? de faire du commerce de données personnelles dans les HCDE ? – dans le négatif en réalisant des essais contrôlés randomisés pilotes à grande échelle menés entre 2014 et 2019 sur des sections de la population indienne. Grâce à des analyses statistiques détaillées, les chercheurs ont découvert que les programmes de sensibilisation à la vie privée n’avaient pas d’impact statistiquement significatif pour influencer la population générale vers le rejet du concept de HCDE transparents.

Notre notion de « transparence » implique que les individus, avant la vente de données personnelles, doivent être informés/éduqués des données collectées par les entreprises en ligne ainsi que des risques de confidentialité associés à de telles activités. Cette action est nécessaire dans le contexte indien où la pénétration des smartphones dans la population (urbaine et rurale) est très élevée – au contraire, la littératie numérique (oublie la littératie de la vie privée) est quasi inexistante pour plus de 90 % de la population.

Le résultat de la recherche est bien rationalisé pour un pays comme l’Inde, bien que la protection de la vie privée soit un droit garanti par la Constitution indienne, principalement pour de multiples raisons qui travaillent en tandem :

1. La sensibilisation à une bonne hygiène de la vie privée fait défaut pour une importante population indienne ;

2. Une partie importante de la population préférant monétiser ses données personnelles en échange d’incitations susceptibles d’augmenter son revenu quotidien moyen ;

3. Une partie de la même population ayant la perception (en raison de l’inévitabilité de la commercialisation des données et de son injustice économique) d’accumuler des coûts d’opportunité élevés de ne pas faire partie d’un HCDE ;

4. Un consensus de ressentiment dans certaines sections du public sensible à la vie privée sur l’injustice de la commercialisation des données existantes fournissant une base pour un biais d’ancrage comportemental qui les pousse à préférer adopter les HCDE plutôt que de rester fidèles à leur nature « privée » et de fuir d’eux;

5. Un sentiment de biais de confirmation prévalant parmi certaines parties de la population sensibilisée à la vie privée selon laquelle la preuve que les technologies améliorant la confidentialité (PET) sont de plus en plus utilisées par les collecteurs de données personnelles n’exclut pas l’existence inévitable d’une commercialisation injuste des données personnelles motivée par l’asymétrie de l’information ;

6. Le tissu socioculturel fort et très uni de l’Inde qui permet la publication volontaire de données personnelles par des individus sur des plateformes de communauté sociale mobile pour recueillir des points d’importance sociale (par exemple, via les likes de Facebook) ; et

7. Dans les économies en développement caractérisées par de fortes inégalités, une fraction considérable de la population (en particulier les pauvres) accorde une haute priorité au bonheur psychologique provenant de gains à court terme (Poor Economics de Banerjee et Duflo) tels que la possibilité de regarder la télévision et de gagner « de l’argent instantané » sur leurs données personnelles grâce à une navigation sur smartphone omniprésente, par rapport à la rationalisation des risques de confidentialité à long terme, même lorsqu’ils en sont conscients.

Les statistiques révèlent que les préférences individuelles pour échanger des données personnelles semblent suggérer une loi de faible puissance (une loi répandue dans les sciences sociales qui explique comment les phénomènes sociaux se propagent dans les communautés) indépendamment de la compensation monétaire. La preuve de faibles relations de pouvoir-loi concernant les préférences humaines en matière d’échange de données personnelles avec et sans incitations suggère que les premières sont corrélées via un phénomène social induit par l’homophilie (induit par une logique économique comportementale) catalysé par un faible -économie moyenne en développement. En accord avec la forme mathématique d’une distribution en loi de puissance des préférences commerciales, nous avons constaté que la plupart des personnes interrogées dans cette économie partagent socialement et favorablement le sentiment d’augmenter leur revenu quotidien moyen d’un dollar, même en échangeant des informations personnelles.

En outre, les personnes soucieuses de la confidentialité mais non sensibles ne veulent pas manquer des opportunités d’échanger leurs données personnelles lorsqu’elles partagent la conviction commune que la commercialisation des données est inévitable, d’autant plus à la suite des récents scandales de données tels que la violation de la base de données UIDAI. en Inde et Cambridge Analytica dans le monde entier. Seule une partie relativement beaucoup plus petite (la queue de la distribution de la loi de puissance) de la population interrogée (individus très sensibles à la vie privée et ignorants des revenus) est opposée à l’échange de données personnelles.

Ranjan Pal (Université du Michigan)

Bodhibrata Nag (IIM Calcutta)

Jon Crowcroft (Université de Cambridge)

Mingyan Liu (Université du Michigan)

Pradipta Ghosh (Facebook, États-Unis)

Swades De (IIT Delhi)

