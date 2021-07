Peu de place pour une grande expansion budgétaire : le secrétaire aux Finances TV Somanathan

in

Les mesures ont permis de générer des économies pour le Centre, jusqu’à Rs 1,15 crore lakh au cours de la première moitié de l’exercice en cours, selon une estimation de FE.

La portée d’une grande expansion budgétaire est “limitée” pour l’exercice en cours, a déclaré mardi à FE le secrétaire aux finances TV Somanathan. Même avec le plan de secours annoncé récemment, dont le coût budgétaire est estimé à environ Rs 1,5 lakh crore, l’objectif de déficit budgétaire de 6,8% du PIB pour 2021-2022 serait respecté, étant donné la possibilité de recettes dépassant l’estimation budgétaire. et la rationalisation des dépenses en cours, a-t-il déclaré. Selon le responsable, même si d’autres mesures d’allègement sont dévoilées à la suite de la troisième vague de Covid, le déficit pourrait être contenu à 7% ou à peu près.

L’évaluation du secrétaire écarte les chances de plans de relance ou d’allègement substantiels supplémentaires au cours de l’exercice en cours. Au cours de l’exercice 21, le Centre avait fini par déclarer un déficit budgétaire de 9,3 %, le niveau le plus élevé depuis 1990-91, contre les 3,5 % initialement prévus (estimation budgétaire), grâce à une série de plans de relance et de mesures sociales, y compris les transferts monétaires annoncés en le sillage de la pandémie.

“Les transferts d’argent lorsque les activités économiques sont supprimées conduisent principalement à l’épargne, plutôt qu’à la consommation… nous devons donc être prudents avec nos ressources”, a déclaré Somanathan. De nombreux analystes voient l’absence d’un stimulant de la consommation pour l’économie, car les dépenses d’allègement sont compensées par des mesures de contrôle des dépenses.

Trois semaines après le déploiement d’un plan de secours pour atténuer le coup dur de Covid, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a demandé mardi l’autorisation du Parlement pour une dépense supplémentaire brute de Rs 1,87 crore lakh au cours de l’exercice en cours. Cependant, les sorties nettes de trésorerie sont limitées à seulement 23 675 crores de roupies, car une part substantielle (1 63 527 crores de roupies) des dépenses supplémentaires sera couverte grâce aux économies réalisées grâce à la compression des dépenses dans plusieurs ministères et à l’amélioration des recettes et des recouvrements.

Somanathan a déclaré que même s’il y avait “quelques inquiétudes” concernant les retards du programme de désinvestissement en raison de Covid-19, il espérait toujours que les recettes de désinvestissement de l’exercice 22 seraient proches de l’objectif de Rs 1,75 lakh crore.

«En ce qui concerne la croissance économique générale et la demande de consommation, notre point de vue réfléchi est qu’elle est directement corrélée au niveau de réouverture de l’activité économique. Le simple fait d’injecter de l’argent lorsque l’activité économique est supprimée par des restrictions ne conduit qu’à épargner et non à dépenser », a réitéré le responsable. Il a toutefois ajouté que le gouvernement pourrait introduire davantage de mesures de secours «si nécessaire» en fonction de l’impact de la probable troisième vague de Covid-19.

Dans le cadre des mesures de relance de l’exercice 21, le gouvernement a transféré environ 31 000 crores de roupies aux titulaires de compte Women Jan Dhan en tant que soulagement de Covid. Mais, une partie substantielle de cela serait restée stationnée dans ces comptes pendant de plus longues périodes.

“Nous pensons donc qu’à l’heure actuelle, la meilleure mesure pour promouvoir la croissance est une accélération des dépenses en capital”, a déclaré Somanathan, ajoutant que la dynamique d’investissement du gouvernement s’était maintenue au cours des trois premiers mois de l’exercice 22.

Sur le front des revenus, le responsable a déclaré qu’il espérait que les prochaines recettes du gouvernement de l’Union pourraient dépasser l’objectif de Rs 15,45 lakh crore (8,5% par rapport à la réalité de FY21). “Cette année, notre intention est d’achever le désinvestissement d’Air India, de BPCL, de la banque IDBI et de la cotation de LIC”, a déclaré Somanathan. Du côté non fiscal, il y avait un certain confort en raison des transferts excédentaires supplémentaires de près de 50 000 crores de Rs de la RBI par rapport au budget de l’exercice 22.

Les dépenses de vaccins du gouvernement de l’Union pourraient rester autour de 40 000 crores de roupies au cours de l’exercice 22, a déclaré le responsable, ajoutant qu’elles pourraient augmenter de 5 000 à 10 000 crores de roupies supplémentaires.

Le 30 juin, le ministère des Finances a demandé à 81 ministères/départements ou organisations de réduire leurs plans de dépenses pour le trimestre de septembre d’au moins 5 points de pourcentage (pps) par rapport au niveau de maintien du statu quo de 25 % des dépenses annuelles. , compte tenu de la pression sur les finances du gouvernement.

