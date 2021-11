Peu de places de dépassement et une faible dégradation augmentent les enjeux pour les qualifications au Qatar · .

Les limites de piste, à la fois celles imposées par la FIA et celles imposées par des trottoirs agressifs, seront cruciales pour les chances de qualification des pilotes autour de Losail – un circuit où les faibles chances de dépassement rendront la grille de départ extrêmement importante.

Avant le week-end, les pilotes n’étaient pas optimistes quant aux opportunités de dépassement et leurs deux premières heures de roulage sur la piste n’ont pas changé cet avis. Sans grande chance de gagner des places, les positions de qualification seront incroyablement importantes – peut-être pas autant qu’à Monaco mais certainement comparables à une piste comme le Hungaroring.

Cela rend le détail des qualifications et la recherche d’un moyen de réaliser le tour le plus rapide possible, sur une piste inconnue, encore plus pressurisée que d’habitude. Avec des positions de qualification si critiques, nous pouvons même voir certains pilotes prêter des sillages à leurs coéquipiers dans la longue ligne droite menant au premier virage.

L’obtention des meilleurs temps au tour possibles peut être influencée par plusieurs facteurs : les limites de la piste (qui ont à nouveau changé depuis la deuxième pratique) entraînant des suppressions de temps au tour, le trafic et des conditions changeantes lorsque la piste se refroidit après la tombée de la nuit.

AlphaTauri menait Red Bull – attendez-vous à ce que cela change samedi. Valtteri Bottas, le plus rapide vendredi, a admis qu’il ne savait pas exactement où se trouvaient les limites de la piste en constante évolution – et c’était avant le dernier changement.

La différence de température significative entre les deux sessions signifie que les deuxièmes temps d’essais sont probablement plus représentatifs de l’ordre hiérarchique, bien qu’ils aient été fortement influencés par les suppressions de temps au tour et les pilotes qui couraient loin, soulevant des panaches de poussière du désert.

Lando Norris faisait partie des personnes encouragées par son rythme de vendredi, terminant devant les deux Ferrari. Cependant, il a souligné une autre condition atmosphérique clé en plus des victoires qui pourrait influencer la séance de qualification de demain.

« Le vent rend les choses très difficiles », a déclaré Norris. « Il y a beaucoup de vent et ainsi de suite. Et aux vitesses auxquelles vous avez fait, une petite rafale de vent ou quelque chose peut faire une énorme différence.

C’est un facteur qui a tendance à affecter certaines équipes plus que d’autres. Déjà Williams parle d’un week-end moins prometteur pour eux.

Norris a également subi des dommages à sa voiture, dans les deux sessions, en raison de l’écrasement des trottoirs au virage 14. matin », a-t-il expliqué. « Et là aussi dans [second practice] et aussi pour d’autres et peut être assez coûteux. C’est donc difficile de réussir, mais plus à cause du vent qu’autre chose.

Mazepin a raté le deuxième essai en raison de dommages Un thème commun à plusieurs équipes est que la combinaison de vitesses élevées et de la nature des bordures de cette piste est une invitation à subir des dommages. Ce sera une inquiétude pour certains si près de la fin de la saison lorsque les stocks de pièces peuvent être faibles.

Un développement potentiellement utile est que la forte dégradation des pneus prévue avant le week-end ne s’est pas encore matérialisée. George Russell a fait remarquer que « la dégradation des pneus semble relativement faible, ce qui nous a permis de pousser assez fort, ce que nous voulons tous en tant que pilotes sur piste. »

Cela signifie que les pilotes pourraient bien être en mesure d’obtenir plusieurs tours de qualification avec un jeu de pneus tendres. Cela pourrait être une bénédiction car ils peuvent s’attendre à rencontrer davantage du type de problèmes de circulation qui se sont produits en deuxième pratique. Fernando Alonso a suggéré que les pilotes avaient besoin d’un secteur entièrement dégagé afin d’avoir de la place pour un tour.

Cependant, la dégradation plus faible que prévu rendra la séance qualificative de samedi encore plus critique. Avec moins d’options ouvertes pour les stratèges, les pilotes devront gagner des positions sur la piste, ce qui s’annonce probablement difficile.

Alors que la course de vendredi se terminait, Mercedes semblait avoir le dessus. Mais les tours de Max Verstappen étaient du côté débraillé, et il s’attend à ce qu’il y ait plus à venir de ses courses sur le pneu tendre.

Verstappen a réalisé son meilleur temps sur un tour légèrement débraillé. « Il était important de comprendre comment la voiture réagirait et il y a pas mal de changements entre le pneu medium et le pneu tendre », a-t-il déclaré. « C’est pourquoi je pense que sur le pneu tendre, ce n’était pas incroyable. Mais [it’s] la première fois ici. Donc beaucoup de choses à comprendre pour moi.

Les temps au tour prometteurs d’AlphaTauri – Verstappen a été battu par Pierre Gasly et Sergio Perez par Yuki Tsunoda – sont un signe fort du fait que Red Bull a déguisé son rythme vendredi.

L’autre décision cruciale que les équipes de tête devront prendre avant les qualifications est quelle stratégie viser en course, et donc quel pneu de départ utiliser. Pirelli dit que le pas de performance entre chacun de ses composés est de 0,7 seconde, de dur à moyen et encore de moyen à mou.

Passer la Q2 avec un pneu moyen ouvrira la possibilité d’appliquer une stratégie à un seul arrêt pendant la course, selon Pirelli. Mais ceux qui doivent utiliser un soft peuvent se retrouver à snooker deux fois dimanche.

Temps de pratique combinés

