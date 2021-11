Peu de points positifs dans la perte des Jets, des Knicks disjoints et un aperçu « MNF » des Giants-Bucs

JJ débute avec la défaite des Jets contre les Dolphins dans un match avec très peu de points positifs autres que les recrues (00:50) avant d’aborder la défaite des Knicks contre les Bulls et pourquoi cette équipe a beaucoup à découvrir alors qu’elle se dirige vers une séquence de matchs difficile (07:49). Ensuite, il se décompose en toute la liste de la NFL de la semaine 11, y compris le match de l’année dimanche soir et certaines équipes surprises qui font des poussées en séries (13:03). Ensuite, il réagit aux messages vocaux des auditeurs (24:25) avant de discuter avec Harry Gagnon de Against All Odds au sujet des futurs MVP de la NFL et de qui il aime participer aux séries éliminatoires de la CFB (39:40). Enfin, il donne un aperçu du match Giants-Bucs lundi soir (52:33).

Nous voulons toujours vous entendre! Laissez un message à JJ sur la ligne d’écoute au 917-382-1151.

Suivez JJ sur Spotify Greenroom !

Hôte : John Jastremski

Invités : Harry Gagnon

Producteurs : Steve Ceruti et Stefan Anderson

S’abonner: Spotify