Peu de surprises le jour du Madrid Masters

05/03/2021

Le 05/04/2021 à 08:14 CEST

Avec la tempérance apparente d’un vétéran mais rongé par les nerfs à l’intérieur, il a éclaté Image de balise Carlos Alcaraz, encore dix-sept ans, sur le court principal de la Caja Mágica pour débuter par une victoire contre les Français Adrian Mannarino son parcours à travers le Mutua Madrid Open et assister au rendez-vous avec sa référence, Raphael Nadal.

Le joueur de tennis murcien deviendra majeur le jour où il rencontrera le premier favori sur le court, avec son idole. Mercredi prochain. Le tirage au sort a permis de gagner un prix supplémentaire dans le tournoi. Le vainqueur du match entre Mannarino Oui Alcaraz il serait le premier adversaire du numéro deux mondial et vainqueur cinq fois à Madrid.

Alcaraz Il n’a pas arrêté de penser à cette situation, envisageant la possibilité. Le passé et le présent, le meilleur de l’histoire du sport espagnol avant la plus forte promesse du tennis dans ce pays. Le grand espoir de «l’Armada».

Des tribunes à la piste en un clin d’œil. Autant d’années présentes dans la Caja Mágica en tant que spectateur et soudain sur la terre battue de l’enceinte centrale, la piste Manolo Santana. “Je n’avais jamais joué sur un terrain aussi grand”, a reconnu Alcaraz, qui attend des milliers d’yeux supplémentaires en moins de deux jours.

Le pupille de Image de balise Juan Carlos Ferrero Il a fait sa part pour réaliser son rêve. Il est devenu le plus jeune vainqueur d’un match au Mutua Madrid Open en battant Mannarino 6-4 6-0.

Le Français de 32 ans a été débordé par la confiance en soi de l’Espagnol, réussi au service et de plus en plus agressif avec sa droite, qui était de plus en plus indifférente tout au long du match à l’ampleur de l’étape et de la compétition.

«On dit toujours que l’âge de 18 ans est spécial mais que le plus spécial est de dire que vous le célébrez en jouant avec les meilleurs de l’histoire du tennis et l’une de vos idoles du tennis. Votre cadeau de 18 ans n’est pas oublié et je n’oublierai pas ce moment. “, dit-il Carlos Alcaraz, qui cette année a déjà remporté un match du tableau principal à l’Open d’Australie, qui était demi-finaliste à Marbella et a atteint les huitièmes de finale à Melbourne et les huitièmes de finale à Estoril.

Première graine KO

Le triomphe de Alcaraz a illuminé la deuxième séance de l’équipe masculine qui est restée sans sa première tête de série, le bulgare Grigor Dimitrov, treizième, dépassé par le sud-africain Lloyd Harris dans une rencontre amère résolu en trois sets (6-3, 3-6 et 7-6 (5)) après deux heures et demie. Harris, 24 ans, sans titre dans son record, sera le rival de l’Australien au deuxième tour Alex de Miñaur.

Carlos Taberner et Pablo Andújar sont restés sur le chemin. C’était l’italien Fabio Fognini celui qui a frustré Taberner, qui n’a pas pu achever sa réaction et a chuté (7-6 (4), 2-6 et 6-3). Issu du précédent, il était au bord de son premier succès au tableau principal.

Andújar ne pouvait contenir le retour de l’Américain Marcos Giron pour passer au deuxième tour. Dans un duel entre deux joueurs de la phase précédente, l’Américain a réussi à vaincre la première section après avoir remporté 6-7 (8), 7-6 (4) et 7-5 après trois heures et vingt minutes de combat.

John isner, revenu à Madrid après trois ans, a surmonté la première étape avec une victoire sur le Serbe Miomir Kecmanovic par 6-4 et 7-6 (5). L’Américain aura comme prochain adversaire le vainqueur du match entre les Espagnols Roberto Bautista, neuvième favori, et l’italien Marco Cecchinato qui vient de la phase précédente.

russe Aslan Karatsev il a obtenu sa première victoire dans la Caja Mágica aux dépens du Français Ugo Humbert par 7-5 et 6-4. Debutante à Madrid, Karatsev prolongé son bon moment en cette 2021. Demi-finaliste de l’Open d’Australie, champion à Dubaï et finaliste il y a une semaine à Belgrade menace l’Argentin Diego Schwartzman.

Le Britannique Daniel Evans a résisté à un match épique contre les Français Jérémie Chardy (7-6 (6), 6-7 (7) et 6-2) après presque trois heures de combat.

Dominik Koepfer, demi-finaliste à Acapulco, a débuté sa relation gagnante à Madrid en battant l’Américain Reilly Opelka par un double 6-4. Il sera le rival du vainqueur du match entre l’Espagnol Fernando Verdasco et le Chilien Cristian Garín, seizième favori.