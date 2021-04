Peu importe le verdict de Chauvin, les émeutiers vont descendre ⋆ .

Le jury a rendu une décision sur la culpabilité ou l’innocence de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin, qui est jugé pour le meurtre de George Floyd, et les Américains attendent le verdict et se préparent à ce qui pourrait être la prochaine nuit d’anarchie enflammée.

Beaucoup présument que sur la base d’un résultat – celui que Maxine Waters, les membres de la presse institutionnelle et même le président Joe Biden ont décidé est «juste» avant même que la balance de la justice et une procédure régulière ne suivent leur cours – les mêmes rues de L’Amérique, il n’y a pas si longtemps jonchée de sang et de verre après la mort de George Floyd, se reposera paisiblement ce soir.

Mais les Américains ne devraient pas être assez stupides pour croire que ceux qui ont fait pleuvoir l’enfer sur les villes américaines pendant des mois consécutifs seront apaisés par un verdict de culpabilité.

Si Chauvin est acquitté, aucune présence policière ou militaire, aucune fenêtre fermée et aucun couvre-feu de la ville ne pourront empêcher la foule violente de prendre sa colère contre des civils innocents, des entreprises et des quartiers.

Mais même si Chauvin est reconnu coupable, cela ne suffira pas aux voyous anti-américains si convaincus que l’Amérique est imprégnée de racisme qu’ils ne seront pas apaisés tant que la police ne sera pas défondée, les villes sont des cendres et les Américains blancs partout confesseront leurs iniquités et payer les péchés de leurs ancêtres avec leur gagne-pain ou leur vie.

Si l’ancien officier est condamné, cela renforcera auprès des masses destructrices que non seulement une grande partie de leur violence a persisté en toute impunité, mais cela a également été récompensé. Les fins justifient les moyens sadiques. Chaque entreprise ravagée, chaque corps sans vie et chaque vitre brisée laissée dans la foulée deviendra un totem moral sur le chemin de la victoire. Chaque instance d’intimidation de jurés et de doxxing civil sera juste.

Alors que les propagandistes de gauche considéreront sans aucun doute ces prédictions alarmistes et prépareront leurs arsenaux linguistiques de «protestation pacifique» et de «justice sociale» à la mode pour leurs émissions du soir, ceux qui marchaient avec précaution sur du verre brisé tandis que la fumée persistait dans l’air ou qui regardaient leur les entreprises familiales dévorées par de vives flammes peuvent attester que ce n’est pas une hyperbole. C’est de l’histoire récente, et ça revient.

Rappelez-vous que, QUEL QUE SOIT le résultat, les manifestations / activisme doivent se poursuivre: – Si Chauvin est acquitté, c’est la preuve que les forces de l’ordre peuvent pratiquement tout faire sans répercussions comme elles le sont actuellement – Si Chauvin est condamné, c’est la première preuve que la police PEUT être tenue pour responsable https://t.co/Pu3g6t44mm – Sean Chiplock @ Ace Attorney 2 Live Dub est ICI! (@sonicmega) 20 avril 2021

Le verdict Chauvin n’est que le début. Ce n’est pas la fin. Priez pour l’Amérique.