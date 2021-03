Peu jamais porté, il ajoute un service premium – et polonais – à la revente – WWD

LONDRES – La revente est en plein essor et il y a une foule de nouveaux acteurs avec lesquels il faut compter sur le marché.

Il est révolu le temps où les marques de luxe levaient les yeux au ciel sur le marché de l’occasion comme une autre tendance qui allait bientôt passer, ou où les consommateurs étaient sceptiques quant à l’achat des «vieilles» chaussures de quelqu’un d’autre.

À la suite des introductions en bourse réussies de ThredUp et Poshmark et de l’investissement minoritaire de Kering dans Vestiaire Collective, la société londonienne Hardly Ever Worn It, ou HEWI, cherche à conquérir une plus grande part du marché.

La société se prépare pour une année de «croissance exponentielle» et est là pour ajouter un point de vue luxueux et une touche raffinée au marché européen de la revente. Il est en train de lever des fonds de série A et de faire appel à un investisseur stratégique, au-delà des investisseurs providentiels qui ont contribué au lancement de l’entreprise familiale fondée et dirigée.

HEWI n’est pas nouveau, il existe depuis 2012. Sans beaucoup de bruit ni de promotion, il a connu une croissance organique, attirant un public dévoué d’acheteurs et de vendeurs avec des armoires de luxe et une gamme de pièces de luxe jamais portées ou à peine portées. une nouvelle maison.

«Nous savions que c’était une très bonne idée dès le départ: nous déménagions du sud de la France au Royaume-Uni, nous parcourions nos garde-robes, décidions ce que nous devions et ne devions pas garder et nous n’arrêtions pas de nous dire« je » Je ne l’ai presque jamais porté – vendez-le », a déclaré Tatiana Wolter-Ferguson, PDG de HEWI, qui a fondé l’entreprise avec sa mère, Sharon, et sa sœur, Natalya.

«Les gens que nous avions autour de nous prenaient des unités de stockage, de l’espace supplémentaire ou même de nouvelles maisons pour ces armoires. Ce n’était jamais un stock qui allait finir dans une décharge, nous voulions donc créer cet espace sûr où [members] savait que leur produit aboutirait à une personne aux vues similaires », a-t-elle ajouté.

C’est exactement ce qu’ils ont fait. En ce moment sur HEWI, il y a des articles comme des manteaux ajustés Balenciaga, des sacs Loewe et des escarpins Manolo Blahnik, tous avec une étiquette «jamais porté». Des articles très demandés comme les sacoches de selle Dior, les chaussures Bottega Veneta ou les vestes Gucci x North Face sont également disponibles dans ce qui ressemble à un état irréprochable, «presque tous usés», tous des amateurs de luxe qui s’engagent avec le site.

L’entreprise est désormais prête à élargir son cercle restreint et à saisir l’élan qui se passe sur le marché de la revente.

En plus de lever un nouveau cycle de financement, il travaille à actualiser sa plate-forme en ligne en mettant l’accent sur la personnalisation. La société attire des vétérans de l’industrie à son conseil d’administration, y compris Rachel Reavley, qui a fait ses armes dans l’édition de magazines et a récemment joué un rôle déterminant dans la croissance de Threads dans la destination de magasinage mondiale qu’elle est aujourd’hui.

«J’ai été tellement impressionné par la croissance organique de l’entreprise, mais aussi par le type de vernis, le service et le produit qui sont déjà sur le site», a déclaré Reavley. «Dans mon esprit, cela ressemble au point de basculement de la [resale] mouvement et nous avons une opportunité de croissance exponentielle. »

Pour HEWI, cela peut être réalisé en offrant le type de curation et de service généralement associé au marché primaire plutôt que de rechercher le nombre de clients.

«Nous pouvons vraiment rendre justice au luxe», a déclaré Wolter-Ferguson.

«Beaucoup de nos concurrents ont tendance à étendre leurs services sans maintenir leurs processus serrés parce qu’ils veulent s’adresser rapidement à ce public de masse, ou ils veulent atteindre ce statut de licorne dans les deux premières années. Pour nous, il s’agit avant tout de trouver ces vendeurs, de disposer de la meilleure équipe interne pour gérer l’offre et de réaliser nos contrôles de qualité. Les clients restent avec vous lorsqu’ils obtiennent ce niveau de service. C’est ainsi que nous voyons la mise à l’échelle. »

À ce jour, la consignation a été considérée par beaucoup comme une destination pour les acheteurs plus jeunes ou débutants qui n’ont pas les moyens de se payer le luxe sur le marché primaire. Mais HEWI pense que le public est plus varié et cherche à combler le fossé entre les vendeurs d’occasion et les acheteurs et à attirer les acheteurs VIP recherchés dans le jeu de la consignation.

En effet, l’entreprise connaît son public et la valeur des produits qu’elle vend. Avec une remise importante, les produits d’occasion ont toujours une prime – que ce soit un sac Chanel de 4000 livres ou des baskets Louis Vuitton Archlight de 600 livres – il s’engage donc à traiter ses acheteurs et ses vendeurs comme des clients de luxe.

« Vous achetez toujours quelque chose sur le site qui peut être compris entre 500 [pounds] et 6 000 livres – j’ai l’impression que parfois les gens perdent de vue cela. C’est toujours un marché qui se trouve tout à fait dans l’espace de luxe. Les gens qui aiment le luxe sont habitués à être servis de manière particulière et à un certain respect pour les marques et les produits », a expliqué Reavley.

Wolter-Ferguson a ajouté que la clientèle du site comprend un large éventail de 25 à 55 ans et s’adresse principalement aux acheteurs de luxe «engagés» qui aiment dépenser dans une boutique Chanel ou Hermès tout autant qu’ils le font à la recherche d’une pièce. ils ne pouvaient pas y accéder lors de sa première apparition dans les magasins.

«Vous pourriez être basé à Londres et repérer un article Chanel que vous n’avez jamais vu auparavant, car il n’était stocké que dans leurs magasins de Dubaï», a-t-elle expliqué.

Les attitudes post-pandémiques à l’égard de la consommation durable ne font que pousser les acheteurs haut de gamme à se rapprocher de l’achat d’occasion, car cela signifie en fin de compte qu’ils peuvent continuer à obtenir leur solution de luxe «sans culpabilité».

«C’est un changement de statu quo. Vous pouvez presque y revenir maintenant et rire de la façon dont vous pourriez créer ces beaux produits créatifs qui peuvent durer 100 ans et vous attendre à ce qu’ils n’aient qu’un seul propriétaire? » Reavly ajouté.

«Il y a beaucoup de fluidité autour de la propriété: nous avons vu ce changement se produire dans le logement, dans la location de voitures, dans tant d’industries. Pourquoi n’appliquerions-nous pas la même attitude à la mode? »

Lorsqu’il s’agit de travailler directement avec les marques par rapport aux vendeurs, HEWI se dirige avec prudence, même si les marques sont de plus en plus désireuses d’embrasser le marché de l’occasion après la pandémie.

«Nous ne nous sommes jamais vraiment sentis à l’aise avec les marques déchargeant des stocks de fin de ligne sur notre site, il y a beaucoup d’autres endroits où vous pouvez le faire. L’autre méthode [of working with brands] c’est que les clients reçoivent un crédit à dépenser en magasin, mais encore une fois, nos clients ne veulent pas qu’on leur dise où dépenser leur argent. Il s’agit donc de trouver la meilleure méthode pour nous », a déclaré Wolter-Ferguson.

Au lieu de cela, l’entreprise reste concentrée sur le lancement de sa nouvelle plateforme cet été, qui proposera des recommandations personnalisées en fonction du dimensionnement ou des marques préférées, ainsi qu’une gamme plus large de services VIP pour les meilleurs vendeurs et acheteurs.

«Il ne s’agit pas de gadgets ou de ce que l’IA peut nous apporter. L’opportunité ici est de construire la proposition de service. Tout dépend de cette facilité de transaction et de ces choses qui ne semblent pas très sexy en fin de compte, mais qui éliminent toute la fatigue des achats en ligne. Que vous ayez besoin de conseils sur le dimensionnement ou que vous cherchiez à comprendre comment la taille d’une marque varie de l’autre, nous faisons tout ce qui est en interne pour rendre le processus transparent », a déclaré Reavley.

«C’est là que ce marché va vraiment s’accélérer, car une fois que vous aurez ce type de service, cela changera les attentes de vos clients et il n’y aura plus de retour en arrière. La vision est de changer le comportement des clients à tel point que HEWI devienne la première destination vers laquelle ils se rendent, avant de se tourner vers le marché primaire », a-t-elle ajouté.